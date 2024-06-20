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    Уверенная виктория «Бока Хуниорс»?

    «Бока Хуниорс» — «Альмиранте». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Альмиранте»
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    «Бока Хуниорс»
    20 июня в 1/16 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Альмиранте». Начало игры — в 03:10 мск. «Бока Хуниорс» — «Альмиранте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бока Хуниорс» забил всего 5 мячей в 5 поединках чемпионата. Да и набрать удалось всего лишь 7 пунктов.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бока Хуниорс» минимально переиграл «Велес Сарсфилд».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    В двух своих последних домашних поединках команда победила. Причем в них не было пропущено ни единого мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Бока Хуниорс» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда пока и близко не походит на борца за самые высокие места.

    А вот в Кубке Аргентины команда способна выстрелить. Да и оппонент по 1/16 финала у нее вполне проходимый.

    Наверняка номинальные хозяева сыграют с позиции силы. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Альмиранте»

    Турнирное положение: «Альмиранте» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 17 месте турнирной таблицы второго по рангу аргентинского дивизиона.

    Притом, что «Альмиранте» в 19 матчах разжился лишь 3 победами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Альмиранте» минимально одолел «Дефенсорес Юнидос».

    Эта победа стала для команды уже второй выездной кряду. Причем эти виктории получились с разницей в один мяч.

    В пяти своих последних матчах «Альмиранте» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Альмиранте» выглядит достаточно прилично. Да и мотивация дать бой гранду южноамериканского футбола явно присутствует.

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    При этом «Альмиранте» в предыдущем раунде Кубка выбил из турнира «Сан-Мартин» Тукуман. Успех пришел к команде в серии пенальти.

    И уж точно команда намерена сыграть на своих козырях. Свои шансы гости вполне способны найти в контригре.

    Наверняка номинальные гости постараются банально выстоять под натиском фаворита. Но ведь и «Альмиранте» тоже палец в рот не клади!

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» забил всего 5 мячей в 5 матчах чемпионата

    • «Альмиранте» выиграл в 2 своих последних выездных поединках

    • «Бока Хуниорс» не пропускал в 3 своих последних домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма различными коэффициентами — 1.64 и 2.26.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» на голову сильнее соперника, так что ждем от хозяев острых атак.

    «Бока Хуниорс» имеет серьезные проблемы в плане реализации, которые явно постарается решить в этой встрече.

    Ставка: Фора «Бока Хуниорс» -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    «Бока Хуниорс» — «Альмиранте». 20 июня в 1/16 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Альмиранте». Начало игры — в 03:10 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Альмиранте» с коэффициентом 2.23.
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