20 июня в 1/16 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Альмиранте». Начало игры — в 03:10 мск. «Бока Хуниорс» — «Альмиранте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Бока Хуниорс» забил всего 5 мячей в 5 поединках чемпионата. Да и набрать удалось всего лишь 7 пунктов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бока Хуниорс» минимально переиграл «Велес Сарсфилд».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

В двух своих последних домашних поединках команда победила. Причем в них не было пропущено ни единого мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Бока Хуниорс» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда пока и близко не походит на борца за самые высокие места.

А вот в Кубке Аргентины команда способна выстрелить. Да и оппонент по 1/16 финала у нее вполне проходимый.

Наверняка номинальные хозяева сыграют с позиции силы. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

«Альмиранте»

Турнирное положение: «Альмиранте» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 17 месте турнирной таблицы второго по рангу аргентинского дивизиона.

Притом, что «Альмиранте» в 19 матчах разжился лишь 3 победами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Альмиранте» минимально одолел «Дефенсорес Юнидос».

Эта победа стала для команды уже второй выездной кряду. Причем эти виктории получились с разницей в один мяч.

В пяти своих последних матчах «Альмиранте» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Альмиранте» выглядит достаточно прилично. Да и мотивация дать бой гранду южноамериканского футбола явно присутствует.

При этом «Альмиранте» в предыдущем раунде Кубка выбил из турнира «Сан-Мартин» Тукуман. Успех пришел к команде в серии пенальти.

И уж точно команда намерена сыграть на своих козырях. Свои шансы гости вполне способны найти в контригре.

Наверняка номинальные гости постараются банально выстоять под натиском фаворита. Но ведь и «Альмиранте» тоже палец в рот не клади!

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» забил всего 5 мячей в 5 матчах чемпионата

«Альмиранте» выиграл в 2 своих последних выездных поединках

«Бока Хуниорс» не пропускал в 3 своих последних домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма различными коэффициентами — 1.64 и 2.26.

Прогноз: «Бока Хуниорс» на голову сильнее соперника, так что ждем от хозяев острых атак.

«Бока Хуниорс» имеет серьезные проблемы в плане реализации, которые явно постарается решить в этой встрече.

Ставка: Фора «Бока Хуниорс» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.01