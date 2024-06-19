Сборная Германии сыграет против национальной команды Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете А. Поединок состоится 19 июня в Штутгарте на «МХП-Арене» и начнется в 19:00 по мск. Германия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: Сборная Германии, как хозяйка данного турнира, была избавлена от квалификационных матчей и проводила только товарняки.

С 2023 года немцы отыграли 15 спаррингов, в которых одержали лишь шесть викторий, три раза сыграли вничью и потерпели шесть проигрышей.

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Последние матчи: В первом туре «Бундестим» не имели проблем с командой Шотландии, разгромив ее со счетом 5:1, забив еще до перерыва три безответных гола. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти встреч, где четыре раза победили.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Немцы отлично провели свой стартовый поединок на этом турнире и просто смяли шотландцев, забив в их ворота пять мячей при одном пропущенном в свои. И данная виктория стала для сборной Германии четвертой за последние пять своих встреч, где она меньше двух мячей за поединок не забивала. Также в этот период была еще ничья 0:0 с Украиной.

Венгрия

Турнирное положение: Данной команде предстояло преодолеть квалификацию, где она стала победителем своей отборочной группы.

Сборная Венгрии за восемь проведенных игр квалификации так ни разу и не проиграла, выиграв пять игр при трех мировых, разница мячей составила — 16:7.

Последние матчи: Мадьяры неудачно стартовали на Евро-2024, проиграв в первом туре сборной Швейцарии со счетом 1:3, уступая уже после первой половины 0:2. Немногим ранее они потерпели поражение от сборной Ирландии 1:2 и обыграли Израиль 3:0 в товарищеских поединках.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Гулачи; Ланг, Орбан, Салаи; Болла, Адам Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собоcлаи; Варга.

Состояние команды: За прошедшие три матча во всех турнирах национальная команда Венгрии проиграла два из них и раз победила. До этого же периода венгры имели 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой они девять встреч выиграли и расписали пять мировых исходов. А не смогли забить они лишь в одном случае за эти 17 встреч.

Статистика для ставок

Германия выиграла у Венгрии в двух из пяти предыдущих очных игр при одном фиаско

Венгры обыграли немцев лишь в одном матче из семи последних очных

Лишь в двух из шести последних поединках между собой играла ставка обе забьют

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.30, победа Венгрии — 11.00, ничья — 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Скорее всего, немцы и во втором своем поединке на турнире продемонстрируют великолепную игру в атаке и выдадут очередной результативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.96.

Прогноз: И также ожидаем, что хозяева турнира смогут и на этот раз забить в ворота соперника немалое количество голов.

Ставка: ИТ Германии больше 2,5 за 2.12.