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    Сборная Германии выдаст очередную голевую феерию

    Германия — Венгрия. Ставка (к. 1.96) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Венгрия
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    Кай Хаверц
    Сборная Германии сыграет против национальной команды Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете А. Поединок состоится 19 июня в Штутгарте на «МХП-Арене» и начнется в 19:00 по мск. Германия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 19 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 19:00 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
    •

    Германия

    Турнирное положение: Сборная Германии, как хозяйка данного турнира, была избавлена от квалификационных матчей и проводила только товарняки.

    С 2023 года немцы отыграли 15 спаррингов, в которых одержали лишь шесть викторий, три раза сыграли вничью и потерпели шесть проигрышей.

    Германия — Венгрия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В первом туре «Бундестим» не имели проблем с командой Шотландии, разгромив ее со счетом 5:1, забив еще до перерыва три безответных гола. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти встреч, где четыре раза победили.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Ориентировочный состав Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Немцы отлично провели свой стартовый поединок на этом турнире и просто смяли шотландцев, забив в их ворота пять мячей при одном пропущенном в свои. И данная виктория стала для сборной Германии четвертой за последние пять своих встреч, где она меньше двух мячей за поединок не забивала. Также в этот период была еще ничья 0:0 с Украиной.

    Венгрия

    Турнирное положение: Данной команде предстояло преодолеть квалификацию, где она стала победителем своей отборочной группы.

    Сборная Венгрии за восемь проведенных игр квалификации так ни разу и не проиграла, выиграв пять игр при трех мировых, разница мячей составила — 16:7.

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  • 17/06/2024

    • Последние матчи: Мадьяры неудачно стартовали на Евро-2024, проиграв в первом туре сборной Швейцарии со счетом 1:3, уступая уже после первой половины 0:2. Немногим ранее они потерпели поражение от сборной Ирландии 1:2 и обыграли Израиль 3:0 в товарищеских поединках.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Гулачи; Ланг, Орбан, Салаи; Болла, Адам Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собоcлаи; Варга.

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    Состояние команды: За прошедшие три матча во всех турнирах национальная команда Венгрии проиграла два из них и раз победила. До этого же периода венгры имели 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой они девять встреч выиграли и расписали пять мировых исходов. А не смогли забить они лишь в одном случае за эти 17 встреч.

    Статистика для ставок

    • Германия выиграла у Венгрии в двух из пяти предыдущих очных игр при одном фиаско

    • Венгры обыграли немцев лишь в одном матче из семи последних очных

    • Лишь в двух из шести последних поединках между собой играла ставка обе забьют

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.30, победа Венгрии — 11.00, ничья — 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Скорее всего, немцы и во втором своем поединке на турнире продемонстрируют великолепную игру в атаке и выдадут очередной результативный поединок.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.96.

    Прогноз: И также ожидаем, что хозяева турнира смогут и на этот раз забить в ворота соперника немалое количество голов.

    Ставка: ИТ Германии больше 2,5 за 2.12.

    А еще есть прогноз на форму в матче Германия — Венгрия с кэфом 2.88.

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    Германия — Венгрия. Сборная Германии сыграет против национальной команды Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете А. Поединок состоится 19 июня в Штутгарте на «МХП-Арене» и начнется в 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 1.96.
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