18 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Дайнава» Алитус и «Шяуляй». Начало игры — в 19:00 мск. «Дайнава» Алитус — «Шяуляй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дайнава» Алитус

Турнирное положение: Клуб из Алитуса скромно ходит в середняках лиги. На данный момент команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Дайнава» Алитус лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась одним зачетным баллом. Ничья с «Кауно Жальгирис» вышла нулевой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дайнава» Алитус выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Вот только в двух последних матчах чемпионата Литвы команда не забила ни разу. Зато оборона надежна: пропущено всего 14 мячей в 17 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Дайнава» старается максимально отдалиться от группы аутсайдеров. Вот только с реализацией у команды откровенно не ладится.

Матчи с «Шяуляем» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Дайнава» Алитус проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются вернуться на забивной путь. Да и желание впервые за более чем 3 года одолеть соперника уж точно присутствует.

«Шяуляй»

Турнирное положение: Шяуляйцы проводят крайне слабый сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Шяуляй» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах чемпионата Литвы команда пропустила в свои ворота 22 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Джюгас» Тельшяй (3:3).

Причем до того команда проиграла «Паневежису» (0:2). Да и поединок с «Жальгирисом» завершился коллизией (1:2).

Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Хотя забивает «Шяуляй» в среднем гол за матч: 17 голов в 17 поединках.

Не сыграют: Эгидиус Вайткунас — дисквалифицирован.

Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне неуверенно. Да и оборона все чаще допускает результативные ошибки.

Между тем, «Шяуляй» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь 3 очками.

В апрельском поединке с «Дайнавой» команда добыла минимальную викторию. Единственный мяч в той встрече был забит уже в компенсированное время.

Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и выдать отдельный качественный поединок команда вполне способна.

Статистика для ставок

«Дайнава» Алитус не забивала в 2 своих последних поединках

«Шяуляй» не побеждает в 4 матчах кряду

«Дайнава» Алитус уже 3 с половиной года не обыгрывает шяуляйцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дайнава» Алитус — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с крайне разными коэффициентами — 3.13 и 1.34.

Прогноз: «Дайнава» Алитус постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости в своих последних поединках испытывают явные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Дайнавы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.50