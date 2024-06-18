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    «Шяуляй» будет бит

    «Дайнава» Алитус — «Шяуляй». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 18 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Шяуляй
    Прогноз и ставки на «Дайнава» Алитус — «Шяуляй»
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    «Шяуляй»
    18 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Дайнава» Алитус и «Шяуляй». Начало игры — в 19:00 мск. «Дайнава» Алитус — «Шяуляй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 18 Июня 2024 года

    Дайнава

  • Алитус
    •  Дайнава 19:00 Шауляй

    Шауляй

  • Шауляй
    •

    «Дайнава» Алитус

    Турнирное положение: Клуб из Алитуса скромно ходит в середняках лиги. На данный момент команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дайнава» Алитус лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась одним зачетным баллом. Ничья с «Кауно Жальгирис» вышла нулевой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дайнава» Алитус выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Вот только в двух последних матчах чемпионата Литвы команда не забила ни разу. Зато оборона надежна: пропущено всего 14 мячей в 17 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Дайнава» старается максимально отдалиться от группы аутсайдеров. Вот только с реализацией у команды откровенно не ладится.

    Матчи с «Шяуляем» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Дайнава» Алитус проиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются вернуться на забивной путь. Да и желание впервые за более чем 3 года одолеть соперника уж точно присутствует.

    «Шяуляй»

    Турнирное положение: Шяуляйцы проводят крайне слабый сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шяуляй» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах чемпионата Литвы команда пропустила в свои ворота 22 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Джюгас» Тельшяй (3:3).

    Причем до того команда проиграла «Паневежису» (0:2). Да и поединок с «Жальгирисом» завершился коллизией (1:2).

    Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Хотя забивает «Шяуляй» в среднем гол за матч: 17 голов в 17 поединках.

    Не сыграют: Эгидиус Вайткунас — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне неуверенно. Да и оборона все чаще допускает результативные ошибки.

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    Между тем, «Шяуляй» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь 3 очками.

    В апрельском поединке с «Дайнавой» команда добыла минимальную викторию. Единственный мяч в той встрече был забит уже в компенсированное время.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и выдать отдельный качественный поединок команда вполне способна.

    Статистика для ставок

    • «Дайнава» Алитус не забивала в 2 своих последних поединках

    • «Шяуляй» не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Дайнава» Алитус уже 3 с половиной года не обыгрывает шяуляйцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дайнава» Алитус — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.74, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с крайне разными коэффициентами — 3.13 и 1.34.

    Прогноз: «Дайнава» Алитус постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости в своих последних поединках испытывают явные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Дайнавы» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

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    «Дайнава» Алитус — «Шяуляй». 18 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Дайнава» Алитус и «Шяуляй». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Дайнава» Алитус — «Шяуляй» с коэффициентом 2.66.
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