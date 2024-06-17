Локомотив Ташкент
Dinamo Samarkand
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент все никак не может выбраться из опасной зоны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент в 10 матчах победил всего 2 раза. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 10 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. Ташкентцы по всем статьям уступили «Насафу» (0:3).
А вот до того команда расписала мировую с «Сурханом» (1:1). Да и посредственному «Бунедкору» железнодорожники уступили (2:3).
В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно слабо. Да и оборона ошибается частенько, пропустив уже 17 мячей в чемпионате.
Матчи против самаркандцев для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Несомненно, «Локомотив» Ташкент постарается поправить свое турнирное положение. Кого же еще обыгрывать, как не соседа по турнирной таблице?!
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Динамо» Самарканд располагается на 11 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Динамо» Самарканд лишь на один пункт опережает опасную зону. К тому же команда выиграла лишь в 2 матчах из 10.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Динамо» Самарканд минимально проиграл «Олимпику».
До того команда переиграла «Кызылкум» (2:0). Да и вообще, подопечным Вадима Абрамова явно недостает пресловутой стабильности.
Забивает команда в среднем чуть меньше гола за матч. Да и пропускает «Динамо» Самарканд не столь часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке самаркандцы выглядят относительно неплохо. Команда уже успела пощипать на очки более статусных оппонентов.
А вот до последней своей виктории «Динамо» Самарканд четырежды подряд сыграло вничью. Да и вообще, команда Абрамова постепенно прибавляет.
По своему потенциалу команда способна выбраться из нынешней турнирной ситуации. Вот только потери очков все не дают ей оказаться в середняках.
Нет сомнений, что «Динамо» Самарканд не боится оппонента. Да и сильный мотиватор Абрамов явно максимально настроит своих подопечных.
Статистика для ставок
- «Динамо» Самарканд уже почти 5 лет не проигрывает ташкентцам
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Локомотив» Ташкент не побеждает в 7 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.54.
- 1.48Сербия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.58Польша — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.76Словения — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Самаркандцы по игре выглядят явно предпочтительнее соперника.
«Динамо» Самарканд в последних матчах смотрелся вполне выгодно, тогда как ташкентцы не могут победить уже в 7 матчах кряду.
Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49