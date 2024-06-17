17 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 18:00 мск. «Локомотив» Ташкент — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент все никак не может выбраться из опасной зоны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент в 10 матчах победил всего 2 раза. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 10 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. Ташкентцы по всем статьям уступили «Насафу» (0:3).

А вот до того команда расписала мировую с «Сурханом» (1:1). Да и посредственному «Бунедкору» железнодорожники уступили (2:3).

В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно слабо. Да и оборона ошибается частенько, пропустив уже 17 мячей в чемпионате.

Матчи против самаркандцев для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Несомненно, «Локомотив» Ташкент постарается поправить свое турнирное положение. Кого же еще обыгрывать, как не соседа по турнирной таблице?!

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Динамо» Самарканд располагается на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Динамо» Самарканд лишь на один пункт опережает опасную зону. К тому же команда выиграла лишь в 2 матчах из 10.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Динамо» Самарканд минимально проиграл «Олимпику».

До того команда переиграла «Кызылкум» (2:0). Да и вообще, подопечным Вадима Абрамова явно недостает пресловутой стабильности.

Забивает команда в среднем чуть меньше гола за матч. Да и пропускает «Динамо» Самарканд не столь часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке самаркандцы выглядят относительно неплохо. Команда уже успела пощипать на очки более статусных оппонентов.

А вот до последней своей виктории «Динамо» Самарканд четырежды подряд сыграло вничью. Да и вообще, команда Абрамова постепенно прибавляет.

По своему потенциалу команда способна выбраться из нынешней турнирной ситуации. Вот только потери очков все не дают ей оказаться в середняках.

Нет сомнений, что «Динамо» Самарканд не боится оппонента. Да и сильный мотиватор Абрамов явно максимально настроит своих подопечных.

Статистика для ставок

«Динамо» Самарканд уже почти 5 лет не проигрывает ташкентцам

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Локомотив» Ташкент не побеждает в 7 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.54.

Прогноз: Самаркандцы по игре выглядят явно предпочтительнее соперника.

«Динамо» Самарканд в последних матчах смотрелся вполне выгодно, тогда как ташкентцы не могут победить уже в 7 матчах кряду.

Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.49