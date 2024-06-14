Ланус
Расинг Авельянеда
«Ланус»
Турнирное положение: по итогам четырех проведенных туров коллектив из пригорода Буэнос-Айреса с пятью набранными очками разместился в середине таблицы.
«Ланус» смог выиграть только один поединок из четырех, два раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, забил четыре гола, а пропустил на мяч больше.
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «гранатовые» в рамках чемпионата страны расписали гостевую мировую с «Росарио Сентраль», а перед этим проиграли на своем поле 0:1 бразильской «Куябе» в заключительном туре групповго этапа южноамериканского кубка, но вышли в плей-офф с первого места.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: За восемь минувших игр с учетом всех турниров «Ланус» смог победить в половине из них. Также за это время он еще потерпел две неудачи и расписал два мировых исхода. Причем за весь этот период коллектив не смог отличиться только в двух случаях.
«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: Команда из города Авельянеда лидирует в текущем чемпионате, набрав десять баллов из 12 возможных.
«Расинг» еще не уступал в данном первенстве, выиграв три игры при одном мировом исходе, разница мячей составляет 12:4.
Последние матчи: «Академики» в своей последней проведенной игре на своем поле нанесли поражение «Депортиво Риестра» со счетом 1:0 в рамках чемпионата страны. и данная виктория стала для них пятой подряд без пропущенных мячей.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Расинг» к данной встрече подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, которую начал с мирового исхода, а продолжил пятью сухими выигрышами подряд. Причем в этих победных поединках «небесно-голубые» наколотили в ворота соперников аж 14 мячей.
Статистика для ставок
- «Ланус» дома проиграл три из пяти предыдущих игр при двух победах
- «Расинг» на выезде выиграл пять встреч из семи предыдущих и раз уступил
- «Расинг» выиграл у «Лануса» в пяти последних очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Расинга» — 2.40, победа «Лануса» — 3.05, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.66 соответственно.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.51Баия — Форталеза: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 2.16Палмейрас — Васко да Гама: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В этом матче рискнем поставить на то, что сухая серия «Расинга» будет прервана и в этом поединке команды смогут обменяться результативными ударами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.91.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Ланус» наконец-то прервет серию поражений от предстоящего противника, но вряд ли сможет победить.
Ставка: ничья за 3.20.