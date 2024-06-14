В 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Ланус» на своем поле примет «Расинг» из Авельянеды. Поединок состоится 14 июня и начнется в 03:15 по мск. «Ланус» — «Расинг» Авельянеда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ланус»

Турнирное положение: по итогам четырех проведенных туров коллектив из пригорода Буэнос-Айреса с пятью набранными очками разместился в середине таблицы.

«Ланус» смог выиграть только один поединок из четырех, два раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, забил четыре гола, а пропустил на мяч больше.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «гранатовые» в рамках чемпионата страны расписали гостевую мировую с «Росарио Сентраль», а перед этим проиграли на своем поле 0:1 бразильской «Куябе» в заключительном туре групповго этапа южноамериканского кубка, но вышли в плей-офф с первого места.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За восемь минувших игр с учетом всех турниров «Ланус» смог победить в половине из них. Также за это время он еще потерпел две неудачи и расписал два мировых исхода. Причем за весь этот период коллектив не смог отличиться только в двух случаях.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: Команда из города Авельянеда лидирует в текущем чемпионате, набрав десять баллов из 12 возможных.

«Расинг» еще не уступал в данном первенстве, выиграв три игры при одном мировом исходе, разница мячей составляет 12:4.

Последние матчи: «Академики» в своей последней проведенной игре на своем поле нанесли поражение «Депортиво Риестра» со счетом 1:0 в рамках чемпионата страны. и данная виктория стала для них пятой подряд без пропущенных мячей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Расинг» к данной встрече подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, которую начал с мирового исхода, а продолжил пятью сухими выигрышами подряд. Причем в этих победных поединках «небесно-голубые» наколотили в ворота соперников аж 14 мячей.

Статистика для ставок

«Ланус» дома проиграл три из пяти предыдущих игр при двух победах

«Расинг» на выезде выиграл пять встреч из семи предыдущих и раз уступил

«Расинг» выиграл у «Лануса» в пяти последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Расинга» — 2.40, победа «Лануса» — 3.05, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.66 соответственно.

Прогноз: В этом матче рискнем поставить на то, что сухая серия «Расинга» будет прервана и в этом поединке команды смогут обменяться результативными ударами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.91.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Ланус» наконец-то прервет серию поражений от предстоящего противника, но вряд ли сможет победить.

Ставка: ничья за 3.20.