Баия
Форталеза
«Баия»
Турнирное положение: «Баия» стартовала весьма и весьма прилично. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Баия» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проиграла команда всего лишь в одном поединке бразильской Серии А.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Баия» дала бой «Атлетико Минейро» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.
А вот совсем недавно прервалась пятиматчевая победная серия команды. Да и провал в чемпионате штата уже забылся.
Не сыграют: Виктор Куэста — травмирован.
Состояние команды: ныне «Баия» весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Баия» один раз победила при 3 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Да и потенциал у команды достаточно высокий.
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Форталеза» выиграла в 2 матчах из 6. Вот только в пассиве команды еще нет ни одного поражения.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла в основное время, однако в серии пенальти все же одолела «Регатас». Дело было в финале Копа де Нордесте.
А вот минувший тур чемпионата принес команде три очка. Дома она с минимальным счетом одолела «Атлетико Паранаэнсе».
В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: Калебе — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится весьма монолитно. Вот только с ничьими команда несколько зачастила.
При этом «Форталеза» явно постарается как можно скорее приблизиться к топ-6. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 6 голов в 6 матчах.
Причем команда пропустила всего 4 мяча в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Баией» отличиться ей не удалось.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и надежные тылы станут отличным помощником в достижении результата.
Статистика для ставок
- «Форталеза» еще ни разу не проиграла в нынешнем чемпионате
- «Баия» не побеждала в 2 матчах кряду
- «Форталеза» до последней коллизии выиграла 4 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.16Палмейрас — Васко да Гама: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 1.91Ланус — Расинг Авельянеда: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:15
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Прогноз: Хозяева намерены прервать серию своих неудач, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Баия» всеми силами будет пытаться сохранить место в группе лидеров, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10