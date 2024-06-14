14 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. «Баия» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» стартовала весьма и весьма прилично. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Баия» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проиграла команда всего лишь в одном поединке бразильской Серии А.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Баия» дала бой «Атлетико Минейро» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.

А вот совсем недавно прервалась пятиматчевая победная серия команды. Да и провал в чемпионате штата уже забылся.

Не сыграют: Виктор Куэста — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Баия» весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Баия» один раз победила при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Форталеза» выиграла в 2 матчах из 6. Вот только в пассиве команды еще нет ни одного поражения.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла в основное время, однако в серии пенальти все же одолела «Регатас». Дело было в финале Копа де Нордесте.

А вот минувший тур чемпионата принес команде три очка. Дома она с минимальным счетом одолела «Атлетико Паранаэнсе».

В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Калебе — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится весьма монолитно. Вот только с ничьими команда несколько зачастила.

При этом «Форталеза» явно постарается как можно скорее приблизиться к топ-6. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 6 голов в 6 матчах.

Причем команда пропустила всего 4 мяча в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Баией» отличиться ей не удалось.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и надежные тылы станут отличным помощником в достижении результата.

Статистика для ставок

«Форталеза» еще ни разу не проиграла в нынешнем чемпионате

«Баия» не побеждала в 2 матчах кряду

«Форталеза» до последней коллизии выиграла 4 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

Прогноз: Хозяева намерены прервать серию своих неудач, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Баия» всеми силами будет пытаться сохранить место в группе лидеров, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10