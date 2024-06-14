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    «Форталезе» сразу не поздоровится?!

    «Баия» — «Форталеза». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Форталеза»
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    «Форталеза»
    14 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. «Баия» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 03:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» стартовала весьма и весьма прилично. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Баия» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проиграла команда всего лишь в одном поединке бразильской Серии А.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Баия» дала бой «Атлетико Минейро» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.

    А вот совсем недавно прервалась пятиматчевая победная серия команды. Да и провал в чемпионате штата уже забылся.

    Не сыграют: Виктор Куэста — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Баия» весьма выгодно. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Баия» один раз победила при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Форталеза» выиграла в 2 матчах из 6. Вот только в пассиве команды еще нет ни одного поражения.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла в основное время, однако в серии пенальти все же одолела «Регатас». Дело было в финале Копа де Нордесте.

    А вот минувший тур чемпионата принес команде три очка. Дома она с минимальным счетом одолела «Атлетико Паранаэнсе».

    В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Калебе — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится весьма монолитно. Вот только с ничьими команда несколько зачастила.

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    При этом «Форталеза» явно постарается как можно скорее приблизиться к топ-6. Вот только забивает команда в среднем гол за матч: 6 голов в 6 матчах.

    Причем команда пропустила всего 4 мяча в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Баией» отличиться ей не удалось.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Да и надежные тылы станут отличным помощником в достижении результата.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» еще ни разу не проиграла в нынешнем чемпионате

    • «Баия» не побеждала в 2 матчах кряду

    • «Форталеза» до последней коллизии выиграла 4 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

    Прогноз: Хозяева намерены прервать серию своих неудач, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Баия» всеми силами будет пытаться сохранить место в группе лидеров, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Баия» — «Форталеза». 14 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Форталеза» с коэффициентом 2.51.
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