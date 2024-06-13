13 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Эквадор и Боливия. Начало игры — в 04:30 мск. Эквадор — Боливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадорцы нынче не особо преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на чемпионат мира они находятся лишь на 5 месте в таблице.

При этом Эквадор в 6 матчах добыла 3 виктории. А вот забить команде удалось всего лишь 5 мячей, что явно маловато для претендента на выход на Мундиаль.

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Последние матчи: в контрольных поединках эквадорцы выглядят вполне симпатично. Например, гватемальцев команда уверенно обыграла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Эквадор выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 мячами, пропустив в свои ворота столько же.

В своем последнем товарищеском поединке эквадорцы дали бой Аргентине. Единственный мяч они пропустили в концовке первого тайма.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются команде непросто. Да и в плане реализации у эквадорцев имеются явные проблемы.

Матчи с боливийцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Эквадор выиграл 5 раза.

Причем сборная Эквадор уже в 6 матчах кряду переигрывает боливийцев. Да и при нынешней диспозиции проблем у команды возникнуть не должно.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы отчаянно сражаются за попадание на чемпионат мира. В южноамериканской отборочной группе они пребывают на 9 строчке турнирной таблицы.

При этом Боливия выиграл всего 1 раз в 6 матчах отбора. Причем забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Боливийцы в спарринге уступили сборной Мексики (0:1).

А вот матчи с более-менее крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Даже откровенно слабые андоррцы были обыграны лишь минимально.

Причем не так давно Боливия уступила еще и Алжиру (2:3). А вот в отборе команда была разгромлена Уругваем (0:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Боливийцы давненько не хватают с неба звезд. Да и атакует команда крайне слабо.

Притом, что команда не может обыграть эквадорцев уже 9 лет. Да и проблемы в плане организации игры никуда не исчезли.

В 5 своих последних матчах Боливия сумела разжиться двумя викториями. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных.

Боливийцы явно будут действовать вторым номером. Да и вне родного высокогорья команда выглядит откровенно бледно.

Статистика для ставок

Боливийцы уже 9 лет не могут одолеть эквадорцев

Эквадор проиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды в своей отборочной группе в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.67, а победа оппонента — в скромные 8.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.13.

Прогноз: Эквадорцы выглядят монолитнее соперника, и явно будут действовать максимально агрессивно.

Хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка смогут преуспеть в этом.

Ставка: Фора Эквадора -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.19