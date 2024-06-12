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    Справится ли «Годой Крус» с «Росарио Сентраль»?

    «Годой Крус» — «Росарио Сентраль». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Годой Крус» — «Росарио Сентраль»
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    Игнасио Малькорра («Росарио Сентраль»)
    12 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Годой Крус» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 23:00 мск. «Годой Крус» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 12 Июня 2024 года

    Годой-Крус

  • Годой-Крус
    •  Годой-Крус 23:00 Росарио Сентраль

    Росарио Сентраль

  • Росарио
    •

    «Годой Крус»

    Турнирное положение: «Годой Крус» по итогам четырех туров занимает 24-ю позицию с двумя очками в активе. Разница мячей: 1-2.

    Команда опередает последнюю строчку в таблице лишь на два очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Эстудиантесом» (1:1).

    Эта мировая стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Годой Крус» выиграл лишь раз при двух ничьих.

    В то же время, то, что коллектив ни разу не проиграл в трех последних поединках, уже говорит о его хороших шансах сыграть как минимум вничью.

    Висенте Поджи — пока что автор единственного гола команды в турнире.

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» занимает 13-ю позицию в середине таблицы с пятью очками после четырех туров. Разница мячей: 6-5.

    Команда отстает от лидера, которым на сегодня является «Расинг», на пять очков, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.

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    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они в рамках чемпионата разошлись миром с «Ланусом» (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию клуба в двух поединках, которые пришлись Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Росарио Сентраль» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы побороться за чемпионство, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

    Шесть голов команды в чемпионате Аргентины забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Годой Крус» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Годой Крус» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Росарио Сентраль» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Годой Крус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.05, победа «Росарио Сентраль» — в 4.15.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в семи из девяти последних выездных матчей гости проиграли. При этом их безвыигрышная мини-серия в два матча лишь подчеркивает плохую форму клуба.

    При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Годой Крус» победит за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба сооперника забьют, ведь в пяти из шести последних матчей «Росарио Сентраль» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.40

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    «Годой Крус» — «Росарио Сентраль». 12 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Годой Крус» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 23:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Годой Крус» — «Росарио Сентраль» с коэффициентом 2.05.
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