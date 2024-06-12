12 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Годой Крус» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 23:00 мск. «Годой Крус» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Годой Крус»

Турнирное положение: «Годой Крус» по итогам четырех туров занимает 24-ю позицию с двумя очками в активе. Разница мячей: 1-2.

Команда опередает последнюю строчку в таблице лишь на два очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Эстудиантесом» (1:1).

Эта мировая стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Аргентины.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Годой Крус» выиграл лишь раз при двух ничьих.

В то же время, то, что коллектив ни разу не проиграл в трех последних поединках, уже говорит о его хороших шансах сыграть как минимум вничью.

Висенте Поджи — пока что автор единственного гола команды в турнире.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: «Росарио Сентраль» занимает 13-ю позицию в середине таблицы с пятью очками после четырех туров. Разница мячей: 6-5.

Команда отстает от лидера, которым на сегодня является «Расинг», на пять очков, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.

Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они в рамках чемпионата разошлись миром с «Ланусом» (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию клуба в двух поединках, которые пришлись Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Росарио Сентраль» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы побороться за чемпионство, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

Шесть голов команды в чемпионате Аргентины забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Годой Крус» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Годой Крус» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Росарио Сентраль» забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Годой Крус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.05, победа «Росарио Сентраль» — в 4.15.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.47 и 2.70.

Прогноз: в семи из девяти последних выездных матчей гости проиграли. При этом их безвыигрышная мини-серия в два матча лишь подчеркивает плохую форму клуба.

При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Годой Крус» победит за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба сооперника забьют, ведь в пяти из шести последних матчей «Росарио Сентраль» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.40