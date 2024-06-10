10 июня в американском городе Чикаго пройдет товарищеский поединок, в котором сыграю сборные Аргентины и Эквадора. Начало — в 02:00 по мск. Аргентина — Эквадор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Действующий чемпион мира начинает вести подготовку к предстоящему Кубку Америки, который стартует уже в этом месяце.

И предстоящий поединок будет для сборной Аргентины только третьим в текущем году. Причем две предыдущие встречи носили также товарищеский характер.

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Последние матчи: До этого «альбиселесте» собирались в марте этого года. Тогда они также в США отыграли два спарринга, в которых поочередно смогли одолеть сборные Сальвадора и Коста-Рики, обыграв их 3:0 и 3:1 соответственно. Последнюю же официальную игру аргентинцы провели в ноябре 2023 года в рамках отбора к ЧМ-2026, и одолели тогда в гостях 1:0 Бразилию.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие 18 матчей с учетом всех турниров команда Аргентины уступила только в одном случае. Также в этот период она еще расписала две мировые в основное время и добилась 15 викторий. И за весь этот период она только в одном случае уходила с поля без результативных действий.

Эквадор

Турнирное положение: Национальная команда Эквадора также начинает готовиться в предстоящему Кубку Америки.

И аналогично со своим соперником, она также в этом году провела только два товарняка, оба которые прошли еще в марте текущего года.

Последние матчи: В них «трехцветные» сперва обыграли слабенькую Гватемалу со счетом 2:0, а затем с таким же результатом были повержены Италией. А своей последний официальный поединок они провели в ноябре прошлого года, обыграв тогда на своем поле Чили 1:0 в рамках отбора к ЧМ-2026.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Свой предыдущий проведенный поединок сборная Эквадора проиграла, уступив 0:2 Италии. И этим фиаско она прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписала две мировые и добилась четырех выигрышей. Причем в этот удачный для себя период эквадорцы в четырех случаях сохранили свои ворота на замке.

Статистика для ставок

В пяти из семи предыдущих встречах Аргентина не пропускала

Четыре из пяти минувших игр Эквадор смог сохранить свои ворота на замке

Аргентина обыграла Эквадор в четырех из пяти последних очных противостояний при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.60, победа Эквадора — 5.70, ничья — 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Вряд ли данные команды в товарищеском поединке будут сильно рисковать и наверняка проведут ротацию, что скажется на зрелищности матча и его результативности.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.87.

Прогноз: Но все же считаем, что более мастеровитые аргентинцы смогут выиграть у столь удобного для себя соперника.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 2.01.