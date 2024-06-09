9 июня в финале бразильского Кубка Нодесте по футболу сыграют «Клуб Регатас Бразил» и «Форталеза». Начало игры — в 22:30 мск. «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Клуб Регатас Бразил»

Турнирное положение: на пути к финалу Кубка Нордесте «Клуб Регатас Бразил» выбил из турнира «Ботафого» и «Байа», победив их с одинаковым счетом 1:0.

Последние матчи: первый матч финала завершился победой «Форталезы» в гостях со счетом 2:0. Представитель Серии А был сильнее на протяжении всей встречи и заслуженно выиграл.

В бразильской Серии В «Клуб Регатас Бразил» уступил в гостях «Понте Прета» со счетом 2:4.

Не сыграют: под вопросом участие основного полузащитника Ромуло.

Состояние команды: в Серии В команда идет на 14-м месте в турнирной таблице, примерно там она и находится все эти годы. Состав у команды довольно средний, но на своем поле она играет довольно результативно, тем более терять уже нечего.

«Форталеза»

Турнирное положение: команда Хуана Пабло Войводы прошлась катком по всем соперникам в предыдущих раундах, сначала «Форталеза» разгромила «Алтос» (5:0), а затем «Спорт Ресифе» (4:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первой игре финала «Форталеза» без особых проблем победила «КРБ» (2:0), забив два мяча еще до перерыва. Отличились Мойзес и Хуан Люсеро.

В Серии А «Форталеза» на своем поле переиграла «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), а в Кубке Судамерикана «Спортиво Триниденсе» (2:1).

Не сыграют: травмированы Лукас Саша, Мариньо и Калебе, первые двое являются ведущими игроками.

Состояние команды: традиционно «Форталеза» очень организованная команда с оригинальным почерком, где особенная роль отводится флангам. Состав сыгран, многие футболисты выступают друг с другом давно, а тренер Войвода работает с клубом уже третий сезон, что является огромной редкостью для Бразилии.





Статистика для ставок

Первый матч завершился победой «Форталезы» (2:0)

В группе Кубка Нордесте «КРБ» выиграл дома (1:0), но уступил в гостях (0:2)

«КРБ» уступил два последних матча, «Форталеза» выиграла четыре последних встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Клуб Регатас Бразил» дают 2,75, а на «Форталезу» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: хозяевам нечего терять, поэтому они большими силами пойдут вперед, попытаясь забить быстрый гол. Защита «Форталезы» не является сильнейшей линией, голы тут должны быть с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1,86.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, если случится быстрый гол, то игра раскроется, а «Форталеза» может ввязаться в открытый футбол, это она любит делать.

Ставка: тотал больше 3,5 за 3,70.