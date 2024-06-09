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    «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза». Ставка (к. 1.86) и прогноз на бразильский Кубок Нордесте

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    Прогноз и ставки на «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза»
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    «Форталеза»
    9 июня в финале бразильского Кубка Нодесте по футболу сыграют «Клуб Регатас Бразил» и «Форталеза». Начало игры — в 22:30 мск. «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига 1 14 Июня 2024 года

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    «Клуб Регатас Бразил»

    Турнирное положение: на пути к финалу Кубка Нордесте «Клуб Регатас Бразил» выбил из турнира «Ботафого» и «Байа», победив их с одинаковым счетом 1:0.

    Последние матчи: первый матч финала завершился победой «Форталезы» в гостях со счетом 2:0. Представитель Серии А был сильнее на протяжении всей встречи и заслуженно выиграл.

    В бразильской Серии В «Клуб Регатас Бразил» уступил в гостях «Понте Прета» со счетом 2:4.

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    Состояние команды: в Серии В команда идет на 14-м месте в турнирной таблице, примерно там она и находится все эти годы. Состав у команды довольно средний, но на своем поле она играет довольно результативно, тем более терять уже нечего.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: команда Хуана Пабло Войводы прошлась катком по всем соперникам в предыдущих раундах, сначала «Форталеза» разгромила «Алтос» (5:0), а затем «Спорт Ресифе» (4:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первой игре финала «Форталеза» без особых проблем победила «КРБ» (2:0), забив два мяча еще до перерыва. Отличились Мойзес и Хуан Люсеро.

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    В Серии А «Форталеза» на своем поле переиграла «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), а в Кубке Судамерикана «Спортиво Триниденсе» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Лукас Саша, Мариньо и Калебе, первые двое являются ведущими игроками.

    Состояние команды: традиционно «Форталеза» очень организованная команда с оригинальным почерком, где особенная роль отводится флангам. Состав сыгран, многие футболисты выступают друг с другом давно, а тренер Войвода работает с клубом уже третий сезон, что является огромной редкостью для Бразилии.


    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился победой «Форталезы» (2:0)

    • В группе Кубка Нордесте «КРБ» выиграл дома (1:0), но уступил в гостях (0:2)

    • «КРБ» уступил два последних матча, «Форталеза» выиграла четыре последних встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Клуб Регатас Бразил» дают 2,75, а на «Форталезу» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: хозяевам нечего терять, поэтому они большими силами пойдут вперед, попытаясь забить быстрый гол. Защита «Форталезы» не является сильнейшей линией, голы тут должны быть с обеих сторон.

    Ставка: обе забьют за 1,86.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, если случится быстрый гол, то игра раскроется, а «Форталеза» может ввязаться в открытый футбол, это она любит делать.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 3,70.

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    «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза». 9 июня в финале бразильского Кубка Нодесте по футболу сыграют «Клуб Регатас Бразил» и «Форталеза». Начало игры — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Клуб Регатас Бразил» — «Форталеза» с коэффициентом 1.86.
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