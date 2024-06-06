6 июня в товарищеском матче сыграют сборные Гибралтара и Уэльса. Начало встречи — в 19:00 мск. Гибралтар — Уэльс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гибралтар

Положение сборной: Гибралтар считается одной из слабейших сборных в Европе. Вряд ли в предстоящем матче команда избежит разгрома. Разница в классе между соперниками огромнейшая.

Последние матчи: В 2024 году Гибралтар сыграл три матча. Команда потерпела три поражения.

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Ранее Гибралтар дважды уступил Литве, а также не справился с Шотландией.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Гибралтар очень много пропускает. К примеру, в одном из матчей квалификации Евро-2024 сборная проиграла Франции со счетом 0:14.

Были и другие провальные встречи. От Нидерландов Гибралтар пропустил шесть голов, от Греции — пять.

Уэльс

Положение сборной: Уэльс пытался завоевать путевку на Евро-2024. Но эту задачу выполнить не удалось.

Проблема наступила в стыковых матчах. Уэльс встречался с Польшей и не смог победить. Исход противостояния был решен в драматичной серии пенальти.

Последние матчи: Уэльс текущей весной провел две игры. Это были стыковые матчи за выход на Евро-2024.

Начиналось всё неплохо. Уэльс разгромил Финляндию со счетом 4:1. Однако затем неудача во встрече с Польшей поставила крест на выходе валлийцев в финальную часть Евро-2024.

Состояние команды: В предстоящей встрече Уэльс может улучшить игровые связи. C таким соперником есть шанс провести любые эксперименты с составом.

Никто не сомневается в разгромной победе Уэльса. Главная интрига — сколько мячей будет забито в ворота карликовой сборной.

Единственный раз команды встречались 11 октября 2023 года. Тогда в товарищеском матче Уэльс победил со счетом 4:0.

Статистика для ставок

У Гибралтара ужасная оборона: от Франции сборная пропустила 14 голов

Уэльс весной не смог завоевать путевку на Евро-2024

11 октября 2023 года валлийцы разгромили Гибралтар со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 20.00, а победа Гибралтара — в 60.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 4.45.

Прогноз: Уэльс значительно превосходит соперника в классе. Карликовой сборной не удастся избежать разгрома.

Ставка: Победа Уэльса с форой (-4.5) за 2.45.

Прогноз: Гибралтар забивает по большим праздникам, но любая неудачная серия рано или поздно заканчивается. Команды могут обменяться голевыми атаками.

Ставка: Обе забьют за 3.75.