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    Командам удастся обменяться голами?

    Гибралтар — Уэльс. Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Уэльс
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    Сборная Уэльса
    6 июня в товарищеском матче сыграют сборные Гибралтара и Уэльса. Начало встречи — в 19:00 мск. Гибралтар — Уэльс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2024 года

    Гибралтар

  • Лига наций УЕФА. C, плей-офф
    •  Гибралтар 19:00 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Гибралтар

    Положение сборной: Гибралтар считается одной из слабейших сборных в Европе. Вряд ли в предстоящем матче команда избежит разгрома. Разница в классе между соперниками огромнейшая.

    Последние матчи: В 2024 году Гибралтар сыграл три матча. Команда потерпела три поражения.

    Гибралтар — Уэльс: коэффициенты букмекеров

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    Ранее Гибралтар дважды уступил Литве, а также не справился с Шотландией.

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    Состояние команды: Гибралтар очень много пропускает. К примеру, в одном из матчей квалификации Евро-2024 сборная проиграла Франции со счетом 0:14.

    Были и другие провальные встречи. От Нидерландов Гибралтар пропустил шесть голов, от Греции — пять.

    Уэльс

    Положение сборной: Уэльс пытался завоевать путевку на Евро-2024. Но эту задачу выполнить не удалось.

    Проблема наступила в стыковых матчах. Уэльс встречался с Польшей и не смог победить. Исход противостояния был решен в драматичной серии пенальти.

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    • Последние матчи: Уэльс текущей весной провел две игры. Это были стыковые матчи за выход на Евро-2024.

    Начиналось всё неплохо. Уэльс разгромил Финляндию со счетом 4:1. Однако затем неудача во встрече с Польшей поставила крест на выходе валлийцев в финальную часть Евро-2024.

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    Состояние команды: В предстоящей встрече Уэльс может улучшить игровые связи. C таким соперником есть шанс провести любые эксперименты с составом.

    Никто не сомневается в разгромной победе Уэльса. Главная интрига — сколько мячей будет забито в ворота карликовой сборной.

    Единственный раз команды встречались 11 октября 2023 года. Тогда в товарищеском матче Уэльс победил со счетом 4:0.

    Статистика для ставок

    • У Гибралтара ужасная оборона: от Франции сборная пропустила 14 голов

    • Уэльс весной не смог завоевать путевку на Евро-2024

    • 11 октября 2023 года валлийцы разгромили Гибралтар со счетом 4:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 20.00, а победа Гибралтара — в 60.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 4.45.

    Прогноз: Уэльс значительно превосходит соперника в классе. Карликовой сборной не удастся избежать разгрома.

    Ставка: Победа Уэльса с форой (-4.5) за 2.45.

    Прогноз: Гибралтар забивает по большим праздникам, но любая неудачная серия рано или поздно заканчивается. Команды могут обменяться голевыми атаками.

    Ставка: Обе забьют за 3.75.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гибралтар — Уэльс. 6 июня в товарищеском матче сыграют сборные Гибралтара и Уэльса. Начало встречи — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Уэльс с коэффициентом 2.45.
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