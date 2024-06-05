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    Три очка для «Ньюэллс Олд Бойз»?

    «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз». Ставка (к. 2.91) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    «Ньюэллс Олд Бойз»
    5 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Ньюэллс Олд Бойз». Начало игры — в 02:00 мск. «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 05 Июня 2024 года

    Банфилд

  • Аргентина. Примера
    •  Банфилд 02:00 Ньюэллз Олд Бойз

    Ньюэллз Олд Бойз

  • Аргентина. Примера
    •

    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» стартовал в чемпионате крайне неудовлетворительно. Сейчас команда находится на 26 месте турнирной таблицы.

    При этом «Банфилд» в 3 поединках набрал всего 1 балл. Забила команда всего лишь 1 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Банфилд» в рамках Кубка Аргентины переиграл «Индепендьенте» Ривадавия (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Банфилд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    А вот минувший тур чемпионата не принес команде баллов. Она разгромно уступила «Химанисия и Эгрисиме» (0:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Банфилд» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато пропускает команда довольно регулярно.

    Матчи против «Ньюэллс Олд Бойз» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Банфилд» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева постараются выбраться из низов таблицы. Да и родные стены станут в этом плане неплохим подспорьем.

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ньюэллс Олд Бойз» в трех турах набрал 6 зачетных пунктов. Да и забила команда всего 3 мяча в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Ньюэллс Олд Бойз» дома одолел «Дефенса и Хустисию» (1:0).

    До того команда оказала достойное сопротивление «Велес Сарсфилду» (0:1). А вот с «Депортиво Риестрой» справиться удалось (1:0).

    В пяти своих последних матчах «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ньюэллс Олд Бойз» выглядит весьма нестабильно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

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    При этом «Ньюэллс Олд Бойз» прекрасно обороняется. В 3 матчах чемпионата в воротах команды побывал всего 1 мяч.

    Последний раз команда уступила «Банфилду» еще 6 лет назад. Да и сейчас диспозиция вполне на пользу гостям.

    Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и позитивный опыт встреч с «Банфилдом» у них имеется.

    Статистика для ставок

    • «Ньюэллс Олд Бойз» пропустил всего 1 гол в 3 поединках чемпионата

    • «Банфилд» забил всего 1 мяч в 3 матчах чемпионата

    • «Ньюэллс Олд Бойз» в 3 последних матчах обыгрывал «Банфилд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Банфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.68 и 1.39.

    Прогноз: Гости нынче пребывают в неплохих кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

    «Банфилд» в последних матчах имел явные проблемы с реализацией, да и оппонент выглядит куда монолитнее.

    Ставка: Победа «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.68

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    «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз». 5 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Банфилд» и «Ньюэллс Олд Бойз». Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Банфилд» — «Ньюэллс Олд Бойз» с коэффициентом 2.91.
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