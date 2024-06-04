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    Ставим на минимализм!

    Финляндия (жен) — Нидерланды (жен). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, отборочный этап чемпионата Европы среди женщин, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия (жен) — Нидерланды (жен)
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    Женская сборная Нидерландов
    4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Финляндия (жен) и Нидерланды (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Финляндия (жен) — Нидерланды (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Финляндия (жен)

    Турнирное положение: Финнки явно не преуспевают в текущем отборочном цикле. В своей отборочной группе они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом Финляндия (жен) в 3 матчах пропустила в свои ворота 6 раз. Вот только средняя результативность составляет менее гола за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Полячки уступили женской сборной Нидерландов (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Финляндия (жен) победила 2 раза. В этих поединках финнки забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    До разгрома от нидерландок команда нанесла поражение сильным итальянкам (2:1). А вот встреча с норвежками завершилась коллизией (0:4).

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: финнкам срочно нужно выигрывать. В противном случае прямой выход на женский Евро им точно не светит.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 2 забитых мяча в отборе.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут пытаться взять хотя бы балл. Да и голландки явно не выглядят неприступно.

    Нидерланды (жен)

    Турнирное положение: Голландки выиграли в двух матчах отбора из трех. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.

    При этом Нидерланды (жен) имеют откровенно слабый уровень реализации. В 3 матчах отбора команда отличилась всего 2 забитыми голами.

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    • Последние матчи: в трех матчах отбора команда пропустила в свои ворота 2 раза. Да и по игре команда не особо превосходит оппоненток.

    Причем в минувшем туре команда минимально переиграла финнок. Да и с норвежками Нидерланды (жен) расправились также минимально.

    Между тем, команда по всем статьям уступила итальянкам. В воротах голландок побывали два безответных мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит не особо монолитно. Зато мотивация финишировать на 1 месте у голландок огромная.

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    При этом Нидерланды (жен) выиграли в 2 своих последних матчах. Да и в плане надежности тылов «оранжевые» поднаторели!

    В 5 своих последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах голландки отличились 2 мячами при 7 пропущенных.

    И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. «Оранжевые» постараются продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забили по 2 мяча в 3 матчах текущего отборочного цикла

    • Голландки победили в 2 своих последних матчах

    • Последний очный поединок этих соперниц завершился минимальной викторией Нидерландов (жен) (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: «Оранжевые» весьма неплохо обороняются, в чем вновь способны преуспеть.

    Голландки постараются сохранить первое место в группе, да и финнки имеют проблемы в плане реализации.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38

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    Финляндия (жен) — Нидерланды (жен). 4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Финляндия (жен) и Нидерланды (жен). Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Финляндия (жен) — Нидерланды (жен) с коэффициентом 2.20.
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