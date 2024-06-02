Платенсе
Бока Хуниорс
«Платенсе»
Турнирное положение: «Платенсе» по итогам трех туров занимает 21-ю позицию с двумя очками в активе. Разница мячей: 1-3.
Команда отстает от лидера, которым пока что является «Расинг», на пять очков, поэтому мотивации ей не занимать.
Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Атлетико Тукуман» (1:1).
Эта осечка продлила ничейную мини-серию клуба в поединках, которые также пришлись на чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках первенства страны) «Платенсе» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Очевидно, что с такой формой у коллектива явно не лучшие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.
Маттео Пеллегрино — пока что автор единственного гола команды в турнире.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает 12-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после трех туров. Разница мячей: 4-3.
Команда отстает от лидера, которым на сегодня является «Расинг», на три очка, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках Южноамериканского кубка разгромили боливийский «Насьональ» (4:0).
А в своем предыдущем поединке в рамках национального первенства клуб потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Тальересом» (0:0).
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бока Хуниорс» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы побороться за чемпионство, поэтому главное для него — просто не расслабляться.
Мигель Мерентьель — пока что лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Платенсе» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Платенсе» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Бока» не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.12. Ничья — в 2.95, победа «Платенсе» — в 2.95.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.45 и 2.70.
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Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из этих поединков забивали больше 1,5 голов.
В трех последних матчах хозяева не выиграли, а в двух из этих поединков было забито больше 1,5 голов.
Ставка: «Бока Хуниорс» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в двух из трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Бока Хуниорс» победит за 2.12