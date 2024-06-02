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    Остановит ли «Платенсе» «Боку Хуниорс»?

    «Платенсе» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Платенсе» — «Бока Хуниорс»
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    Мигель Мерентьель
    2 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Платенсе» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 20:30 мск. «Платенсе» — «Бока Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 02 Июня 2024 года

    Платенсе

  • Флорида
    •  Платенсе 20:30 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Платенсе»

    Турнирное положение: «Платенсе» по итогам трех туров занимает 21-ю позицию с двумя очками в активе. Разница мячей: 1-3.

    Команда отстает от лидера, которым пока что является «Расинг», на пять очков, поэтому мотивации ей не занимать.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Атлетико Тукуман» (1:1).

    Эта осечка продлила ничейную мини-серию клуба в поединках, которые также пришлись на чемпионат Аргентины.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках первенства страны) «Платенсе» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Очевидно, что с такой формой у коллектива явно не лучшие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.

    Маттео Пеллегрино — пока что автор единственного гола команды в турнире.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает 12-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после трех туров. Разница мячей: 4-3.

    Команда отстает от лидера, которым на сегодня является «Расинг», на три очка, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках Южноамериканского кубка разгромили боливийский «Насьональ» (4:0).

    А в своем предыдущем поединке в рамках национального первенства клуб потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Тальересом» (0:0).

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бока Хуниорс» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы побороться за чемпионство, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

    Мигель Мерентьель — пока что лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Платенсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Платенсе» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Бока» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.12. Ничья — в 2.95, победа «Платенсе» — в 2.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.45 и 2.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из этих поединков забивали больше 1,5 голов.

    В трех последних матчах хозяева не выиграли, а в двух из этих поединков было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Бока Хуниорс» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в двух из трех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Бока Хуниорс» победит за 2.12

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    «Платенсе» — «Бока Хуниорс». 2 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Платенсе» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Платенсе» — «Бока Хуниорс» с коэффициентом 2.07.
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