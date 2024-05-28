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    «Гойяс» подтвердит свои притязания

    «Аваи» — «Гойяс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аваи» — «Гойяс»
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    Адана Демирспор

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    •  Адана Демирспор 19:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
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    «Аваи»

    Турнирное положение: после 6 матчей «Аваи» располагается на шестом месте в таблице бразильской Серии В с 10 очками. Команда ставит перед собой задачу возвращения в Серию А, что не удалось сделать в прошлом сезоне.

    Последние матчи: в предыдущей встрече подопечные Жилмара Поццо обыграли на выезде прямого конкурента «Спорт Ресифе» со счетом 2:1. Всю игру «Аваи» уступал, но проявил характер и уже в добавленное время вырвал победу, забив два мяча. Отличились Маурисио Гарсес и Жеан Лукас.

    Ранее были домашние победы над «КРБ» (2:1) и «Куритибой» (1:0).

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    • Не сыграют: серьезных потерь в составе «Аваи» нет.

    Состояние команды: после двух поражений на старте команда постепенно набирает обороты и уже поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы. Во главе «Аваи» стоит неплохой, но не звездный специалист Жилмар Поццо, никогда не работавший с топовыми бразильскими клубами. Состав тоже вряд ли позволит претендовать на возвращение в Серию А без качественного усиления. Самым известным является ветеран команды Вильям Потткер, который имеет опыт элитном дивизионе, но там отнюдь не блистал.

    «Гойяс»

    Турнирное положение: после первой части сезона «Гойяс» идет на третьем месте в бразильской Серии А с 14 очками, команда грезит возвращением в Серию А и под это дело собрала неплохой и качественный состав.

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    Последние матчи: в шестом туре на своем поле был разгромлен «Ботафого» Рибейран-Прету со счетом 4:0. Преимущество «Гойяса» не вызвало никаких сомнений, уже к перерыву центральный полузащитник Маркао Силва оформил дубль, после перерыва Анхело Родригес и Тиагу Гальярдо добили соперника.

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    Ранее была гостевая ничья с «Пайсанду» (1:1) успех дома с «Итуано» (2:0).

    Не сыграют: все основные футболисты в строю и готовятся к матчу.

    Состояние команды: дружина Марсио Занарди, который лишь с апреля возглавляет «Гойяс», мощно стартовала в чемпионате и пока не имеет поражений. Команда неспроста является одним из фаворитов сезона и пока держит марку. Состав у «Гойяса» по меркам Серии В очень приличный, тут есть опытный вратарь Тадеу, защитник Лукас Рибейру («Хоффенхайм»), карьеру которого сломали травмы, опытнейший и очень забивной форвард Тиагу Гальярдо.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Аваи» в гостях сыграл вничью 1:1, а дома победил со счетом 3:2

    • В этом чемпионате «Гойяс» пока не знает поражений, у команды 4 победы и 2 поражения при разнице 13-2

    • «Аваи» начал сезон с двух поражений, но в четырех последних турах набрал 10 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Аваи» дают 2,90, а на «Гойяс» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 2,75.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,33.

    Прогноз: по своему статусу, текущей форме и состав «Гояйс» значительно превосходит соперника, поэтому вряд ли уступит в этой встрече. Все ведущие футболисты гостей в строю, а тренер Занарди быстро нашел подход к команде.

    Ставка: победа «Гойяса» с форой 0 за 1,90.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой гостей.

    Ставка: «Гояйс» выиграет за 2,90.

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    «Аваи» — «Гойяс». 28 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии Серия В по футболу сыграют «Аваи» и «Гойяс». Начало игры — в 3:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аваи» — «Гойяс» с коэффициентом 1.90.
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