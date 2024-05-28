28 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии Серия В по футболу сыграют «Аваи» и «Гойяс». Начало игры — в 3:30 мск. «Аваи» — «Гойяс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аваи»

Турнирное положение: после 6 матчей «Аваи» располагается на шестом месте в таблице бразильской Серии В с 10 очками. Команда ставит перед собой задачу возвращения в Серию А, что не удалось сделать в прошлом сезоне.

Последние матчи: в предыдущей встрече подопечные Жилмара Поццо обыграли на выезде прямого конкурента «Спорт Ресифе» со счетом 2:1. Всю игру «Аваи» уступал, но проявил характер и уже в добавленное время вырвал победу, забив два мяча. Отличились Маурисио Гарсес и Жеан Лукас.

Ранее были домашние победы над «КРБ» (2:1) и «Куритибой» (1:0).

Не сыграют: серьезных потерь в составе «Аваи» нет.

Состояние команды: после двух поражений на старте команда постепенно набирает обороты и уже поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы. Во главе «Аваи» стоит неплохой, но не звездный специалист Жилмар Поццо, никогда не работавший с топовыми бразильскими клубами. Состав тоже вряд ли позволит претендовать на возвращение в Серию А без качественного усиления. Самым известным является ветеран команды Вильям Потткер, который имеет опыт элитном дивизионе, но там отнюдь не блистал.

«Гойяс»

Турнирное положение: после первой части сезона «Гойяс» идет на третьем месте в бразильской Серии А с 14 очками, команда грезит возвращением в Серию А и под это дело собрала неплохой и качественный состав.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в шестом туре на своем поле был разгромлен «Ботафого» Рибейран-Прету со счетом 4:0. Преимущество «Гойяса» не вызвало никаких сомнений, уже к перерыву центральный полузащитник Маркао Силва оформил дубль, после перерыва Анхело Родригес и Тиагу Гальярдо добили соперника.

Ранее была гостевая ничья с «Пайсанду» (1:1) успех дома с «Итуано» (2:0).

Не сыграют: все основные футболисты в строю и готовятся к матчу.

Состояние команды: дружина Марсио Занарди, который лишь с апреля возглавляет «Гойяс», мощно стартовала в чемпионате и пока не имеет поражений. Команда неспроста является одним из фаворитов сезона и пока держит марку. Состав у «Гойяса» по меркам Серии В очень приличный, тут есть опытный вратарь Тадеу, защитник Лукас Рибейру («Хоффенхайм»), карьеру которого сломали травмы, опытнейший и очень забивной форвард Тиагу Гальярдо.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Аваи» в гостях сыграл вничью 1:1, а дома победил со счетом 3:2

В этом чемпионате «Гойяс» пока не знает поражений, у команды 4 победы и 2 поражения при разнице 13-2

«Аваи» начал сезон с двух поражений, но в четырех последних турах набрал 10 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аваи» дают 2,90, а на «Гойяс» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 2,75.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,33.

Прогноз: по своему статусу, текущей форме и состав «Гояйс» значительно превосходит соперника, поэтому вряд ли уступит в этой встрече. Все ведущие футболисты гостей в строю, а тренер Занарди быстро нашел подход к команде.

Ставка: победа «Гойяса» с форой 0 за 1,90.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой гостей.

Ставка: «Гояйс» выиграет за 2,90.