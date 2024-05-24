«Ян» Регенсбург
Турнирное положение: Коллектив из города Регенсбург финишировал на третьем месте в третьей немецкой лиге, существенно отстал от первых двух строки только на балл опередив четвертую позицию.
«Ян» смог выиграть 17 встреч из 38 проведенных, 12 раз сыграл вничью и девять игр проиграл, разница забитых и пропущенных составила 51:42.
Последние матчи: В заключительном поединке чемпионата «красно-белые» потерпели на своем поле поражение от «Саарбрюкена» со счетом 0:1, а немногим ранее они расписали гостевую мировую против «Виктории» из Кельна 1:1.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: На финише сезона «Ян» выдал 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделил мировые исходы и поражения. И в этот период баварский коллектив в двух случаях уходил с поля без забитого гола, а в четырех других смог отличиться только одним результативным действием.
«Веен» Висбаден
Турнирное положение: Команда из города Висбаден финишировала третьей с конца во второй Бундеслиге. От безопасной строки она отстала на шесть пунктов, а прямой вылет опередила лишь на очко.
«Веен» за всю турнирную дистанцию смог выиграть восемь матчей из 34 проведенных, столько же раз еще сыграл вничью и 18 игр проиграл, разница мячей — 36:50.
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «бордово-черные» потерпели домашнее фиаско от «Санкт-Паули» со счетом 1:2. И этим проигрышем они продлили свою серию из неудач до четырех встреч кряду.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Веен» завершал чемпионат 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой смог расписать два мировых исхода и потерпел аж восемь проигрышей. Причем в половине случаев данного отрезка коллектив не смог распечатать ворота соперников.
Статистика для ставок
- Четыре из шести последних домашних игр «Ян» завершил вничью, а также по разу победил и проиграл
- «Веен» в гостях уступил в трех из четырех предыдущих встреч при одной мировой
- «Ян» не проигрывает «Веену» в шести минувших очных противостояниях, выиграв четыре из них
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Веена» — 2.44, победа «Яна» — 2.93, ничья — 3.34.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.81 соответственно.
- 2.27Дженоа — Болонья: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 1.70Жирона — Гранада: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.10Бохум — Фортуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Наверняка оба коллектива будут осторожничать, в первую очередь стараясь не пропустить. Так что ставим здесь на тотал меньше.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.81.
Прогноз: И также еще в этом противостоянии попробуем ставку на викторию «Яна» в родных стенах с 0 форой, ведь он весьма неплохо играет против предстоящего противника.
Ставка: победа «Яна» с форой 0 2.04.