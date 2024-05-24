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    Команды будут осторожничать в первом поединке

    «Ян» Регенсбург — «Веен» Висбаден. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ян» Регенсбург — «Веен» Висбаден
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    «Ян» Регенсбург
    24 мая в первом поединке плей-офф за место во второй немецкой Бундеслиге сыграют «Ян» из Регенсбурга и «Веен» из Висбадена. Начало — в 21:30 по мск. «Ян» Регенсбург — «Веен» Висбаден: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ян» Регенсбург

    Турнирное положение: Коллектив из города Регенсбург финишировал на третьем месте в третьей немецкой лиге, существенно отстал от первых двух строки только на балл опередив четвертую позицию.

    «Ян» смог выиграть 17 встреч из 38 проведенных, 12 раз сыграл вничью и девять игр проиграл, разница забитых и пропущенных составила 51:42.

    Последние матчи: В заключительном поединке чемпионата «красно-белые» потерпели на своем поле поражение от «Саарбрюкена» со счетом 0:1, а немногим ранее они расписали гостевую мировую против «Виктории» из Кельна 1:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: На финише сезона «Ян» выдал 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделил мировые исходы и поражения. И в этот период баварский коллектив в двух случаях уходил с поля без забитого гола, а в четырех других смог отличиться только одним результативным действием.

    «Веен» Висбаден

    Турнирное положение: Команда из города Висбаден финишировала третьей с конца во второй Бундеслиге. От безопасной строки она отстала на шесть пунктов, а прямой вылет опередила лишь на очко.

    «Веен» за всю турнирную дистанцию смог выиграть восемь матчей из 34 проведенных, столько же раз еще сыграл вничью и 18 игр проиграл, разница мячей — 36:50.

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    • Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «бордово-черные» потерпели домашнее фиаско от «Санкт-Паули» со счетом 1:2. И этим проигрышем они продлили свою серию из неудач до четырех встреч кряду.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Веен» завершал чемпионат 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой смог расписать два мировых исхода и потерпел аж восемь проигрышей. Причем в половине случаев данного отрезка коллектив не смог распечатать ворота соперников.

    Статистика для ставок

    • Четыре из шести последних домашних игр «Ян» завершил вничью, а также по разу победил и проиграл

    • «Веен» в гостях уступил в трех из четырех предыдущих встреч при одной мировой

    • «Ян» не проигрывает «Веену» в шести минувших очных противостояниях, выиграв четыре из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Веена» — 2.44, победа «Яна» — 2.93, ничья — 3.34.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: Наверняка оба коллектива будут осторожничать, в первую очередь стараясь не пропустить. Так что ставим здесь на тотал меньше.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.81.

    Прогноз: И также еще в этом противостоянии попробуем ставку на викторию «Яна» в родных стенах с 0 форой, ведь он весьма неплохо играет против предстоящего противника.

    Ставка: победа «Яна» с форой 0 2.04.

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    «Ян» Регенсбург — «Веен» Висбаден. 24 мая в первом поединке плей-офф за место во второй немецкой Бундеслиге сыграют «Ян» из Регенсбурга и «Веен» из Висбадена. Начало — в 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Ян» Регенсбург — «Веен» Висбаден с коэффициентом 1.81.
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