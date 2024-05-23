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    Окажет ли «Сампайо» сопротивление «Флуминенсе»?

    «Флуминенсе» — «Сампайо Корреа». Ставка (к. 2.07) и прогноз на Кубок Бразилии 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Сампайо Корреа»
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    Маркиньос («Флуминенсе»)
    «Флуминенсе» сыграет против «Сампайо Корреа» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Сампайо Корреа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Флуминенсе»

    Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Флуминенсе» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

    Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже проиграть с разницей в один мяч на своем поле в ответном поединке.

    Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на своем поле обыграл «Серро Портеньо» (2:1).

    Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева потерпели поражение от «Сан-Паулу» (1:2) на выезде.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Флуминенес» один раз проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Коллектив неплохо показывает себя в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес, где уже вышел в плей-офф, тогда как в Серии А откровенно проваливается, пребывая в зоне вылета на 17-м месте.

    Теранс и Ариас — авторы двух единственных голов команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

    «Сампайо Корреа»

    Выступления в турнире: До этого раунда «Сампайо Корреа» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, где выбил «Хумаиту» и «Ферровиарио».

    Но теперь команда близка к вылету, ведь после поражения в третьем круге она должна выигрывать на чужом поле в ответном поединке у фаворита, который выступает на два дивизиона выше.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре третьего дивизиона бразильского первенства гости потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с ССА (0:0).

    Эта ничья прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись как на чемпионат страны, так и Кубок Бразилии.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Сампайо Корреа» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

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    Такие результаты не только поставили коллектив на грань вылета из Кубка Бразилии, но и привели к падению на 16-е место в чемпионате страны аккурат к зоне вылета.

    Бруну Байо — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Флуминенсе» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Флуминенсе» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Сампайо Корреа» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.12. Ничья — в 7.50, победа «Сампайо Корреа» — в 18.00.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.55 и 1.45.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в этих же успешных поединках было забито меньше 3,5 голов.

    В свою очередь в трех из пяти последних матчей гости проиграли, а было забито и того меньше — максимум два мяча.

    Ставка: «Флуминенсе» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах «Сампайо Корреа» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

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    «Флуминенсе» — «Сампайо Корреа». «Флуминенсе» сыграет против «Сампайо Корреа» в ответном матче 3-го раунда Кубка Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Сампайо Корреа» с коэффициентом 2.07.
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