«Флуминенсе»
Выступления в турнире: в первом матче данной стадии Кубка Бразилии «Флуминенсе» на выезде одержал победу со счетом 2:0.
Поэтому для выхода в финальные раунды турнира команде можно даже проиграть с разницей в один мяч на своем поле в ответном поединке.
Последние матчи: клуб в своем предыдущем поединке в рамках группового раунда Кубка Либертадорес на своем поле обыграл «Серро Портеньо» (2:1).
Перед этим в элитном дивизионе чемпионата Бразилии хозяева потерпели поражение от «Сан-Паулу» (1:2) на выезде.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Флуминенес» один раз проиграл при трех победах и одной ничьей.
Коллектив неплохо показывает себя в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес, где уже вышел в плей-офф, тогда как в Серии А откровенно проваливается, пребывая в зоне вылета на 17-м месте.
Теранс и Ариас — авторы двух единственных голов команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.
«Сампайо Корреа»
Выступления в турнире: До этого раунда «Сампайо Корреа» прошел уже две стадии Кубка Бразилии, где выбил «Хумаиту» и «Ферровиарио».
Но теперь команда близка к вылету, ведь после поражения в третьем круге она должна выигрывать на чужом поле в ответном поединке у фаворита, который выступает на два дивизиона выше.
Последние матчи: в предыдущем туре третьего дивизиона бразильского первенства гости потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с ССА (0:0).
Эта ничья прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись как на чемпионат страны, так и Кубок Бразилии.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Сампайо Корреа» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.
Такие результаты не только поставили коллектив на грань вылета из Кубка Бразилии, но и привели к падению на 16-е место в чемпионате страны аккурат к зоне вылета.
Бруну Байо — пока что автор единственного гола команды в Кубке Бразилии нынешнего сезона.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Флуминенсе» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Флуминенсе» было забито больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Сампайо Корреа» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.12. Ничья — в 7.50, победа «Сампайо Корреа» — в 18.00.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.55 и 1.45.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в этих же успешных поединках было забито меньше 3,5 голов.
В свою очередь в трех из пяти последних матчей гости проиграли, а было забито и того меньше — максимум два мяча.
Ставка: «Флуминенсе» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах «Сампайо Корреа» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55.