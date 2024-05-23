ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри«Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю» — громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге Джон МюррейПонижение в классе Польши и Великобритании, важнейшая победа Финляндии Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
  • 15:23
    • Роналду, Фернандеш, Силва и другие: стала известна заявка сборной Португалии на Евро-2024
  • 14:29
    • В «Реале» заявили, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024
    Все новости спорта

    «Фламенго» и во второй раз обыграет «Амазонас»

    «Амазонас» — «Фламенго». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Амазонас» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фламенго»
    В ответном поединке 1/16 финала Кубка Бразилии «Амазонас» на своем поле сыграет против «Фламенго». Матч состоится 23 мая и начнется в 03:30 по мск. «Амазонас» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Амазонас»

    Кубковый путь: Клуб из города Манаус стартовал в этом кубковом розыгрыше еще с 1/64 финала. И к этому этапу успел выбить двух соперников из низших лиг, обыграв их по 1:0.

    Первый же выездной поединок против предстоящего противника «Амазонас» проиграл со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в середине первого тайма.

    Последние матчи: В преддверии же данной встречи «ягуары» на своем поле поделили очки с «Пайсанду» 1:1 и уступили на выезде «Сеаре» 1:2 в рамках бразильской серии Б, где они ведут борьбу за выживание.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Амазонас» в не лучшем состоянии подходит к этому поединку, ведь он смог выиграть лишь один поединок из девяти предыдущих. Помимо этой виктории коллектив еще в этот период расписал три мировые и пять игр проиграл. Но только в трех случаях из девяти он уходил с поля без результативных действий.

    «Фламенго»

    Кубковый путь: Клуб из города Рио-де-Жанейро из-за своего высокого рейтинга начал свой путь в Кубке Бразилии с этого раунда.

    И как упоминалось выше, «Фламенго» в первом поединке этих команд вырвал минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0, забив еще в первом тайме единственный гол.

  • Лига 1. «Брест» впервые сыграет в Лиге чемпионов
  • Итоги сезона чемпионата Франции по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: Накануне этой игры «стервятники» на своем поле разгромили боливийский «Боливар» 4:0 в рамках группового этапа Кубка Либертадорес и продолжают вести борьбу за выход в плей-офф турнира. Перед этим они дома одолели 2:0 «Коринтианс» в матче чемпионата Бразилии, где они идут среди лидеров.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Фламенго» за последние пять встреч с учетом всех турниров смог добыть три сухих виктории, побеждая каждый раз на своей территории, раз минимально уступил на выезде и расписал еще одну мировую. Не забивали же «красно-черные» только в двух случаях из семи прошедших.

    Статистика для ставок

    • «Амазонас» дома выиграл лишь один поединок из шести предыдущих

    • «Фламенго» на выезде не побеждает на протяжении четырех последних игр, проиграв две из них

    • Межды собой эти клубы провели только один поединок, который выиграл «Фламенго» 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.25, победа «Амазонаса» — 11.00, ничья — 5.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Фламенго» по всем компонентам превосходит предстоящего противника и даже на его поле обязан побеждать, и крупнее, чем дома.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фламенго» с форой (-1,5) за 1.80.

    Прогноз: Однако особой голевой феерии от данного поединка не стоит ждать и поэтому еще здесь ставим на тотал меньше трех.

    Ставка: ТМ 3,0 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Котов — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пюник — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ислочь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бунедкор — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Латвия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Слуцк — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вукич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ширак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Орхус — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Аустрия Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Амазонас» — «Фламенго». В ответном поединке 1/16 финала Кубка Бразилии «Амазонас» на своем поле сыграет против «Фламенго». Матч состоится 23 мая и начнется в 03:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Амазонас» — «Фламенго» с коэффициентом 1.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры