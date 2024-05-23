В ответном поединке 1/16 финала Кубка Бразилии «Амазонас» на своем поле сыграет против «Фламенго». Матч состоится 23 мая и начнется в 03:30 по мск. «Амазонас» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Амазонас»

Кубковый путь: Клуб из города Манаус стартовал в этом кубковом розыгрыше еще с 1/64 финала. И к этому этапу успел выбить двух соперников из низших лиг, обыграв их по 1:0.

Первый же выездной поединок против предстоящего противника «Амазонас» проиграл со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в середине первого тайма.

Последние матчи: В преддверии же данной встречи «ягуары» на своем поле поделили очки с «Пайсанду» 1:1 и уступили на выезде «Сеаре» 1:2 в рамках бразильской серии Б, где они ведут борьбу за выживание.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Амазонас» в не лучшем состоянии подходит к этому поединку, ведь он смог выиграть лишь один поединок из девяти предыдущих. Помимо этой виктории коллектив еще в этот период расписал три мировые и пять игр проиграл. Но только в трех случаях из девяти он уходил с поля без результативных действий.

«Фламенго»

Кубковый путь: Клуб из города Рио-де-Жанейро из-за своего высокого рейтинга начал свой путь в Кубке Бразилии с этого раунда.

И как упоминалось выше, «Фламенго» в первом поединке этих команд вырвал минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0, забив еще в первом тайме единственный гол.

Последние матчи: Накануне этой игры «стервятники» на своем поле разгромили боливийский «Боливар» 4:0 в рамках группового этапа Кубка Либертадорес и продолжают вести борьбу за выход в плей-офф турнира. Перед этим они дома одолели 2:0 «Коринтианс» в матче чемпионата Бразилии, где они идут среди лидеров.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Фламенго» за последние пять встреч с учетом всех турниров смог добыть три сухих виктории, побеждая каждый раз на своей территории, раз минимально уступил на выезде и расписал еще одну мировую. Не забивали же «красно-черные» только в двух случаях из семи прошедших.

Статистика для ставок

«Амазонас» дома выиграл лишь один поединок из шести предыдущих

«Фламенго» на выезде не побеждает на протяжении четырех последних игр, проиграв две из них

Межды собой эти клубы провели только один поединок, который выиграл «Фламенго» 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.25, победа «Амазонаса» — 11.00, ничья — 5.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Фламенго» по всем компонентам превосходит предстоящего противника и даже на его поле обязан побеждать, и крупнее, чем дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Фламенго» с форой (-1,5) за 1.80.

Прогноз: Однако особой голевой феерии от данного поединка не стоит ждать и поэтому еще здесь ставим на тотал меньше трех.

Ставка: ТМ 3,0 1.90.