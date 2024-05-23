«Амазонас»
Кубковый путь: Клуб из города Манаус стартовал в этом кубковом розыгрыше еще с 1/64 финала. И к этому этапу успел выбить двух соперников из низших лиг, обыграв их по 1:0.
Первый же выездной поединок против предстоящего противника «Амазонас» проиграл со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в середине первого тайма.
Последние матчи: В преддверии же данной встречи «ягуары» на своем поле поделили очки с «Пайсанду» 1:1 и уступили на выезде «Сеаре» 1:2 в рамках бразильской серии Б, где они ведут борьбу за выживание.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Амазонас» в не лучшем состоянии подходит к этому поединку, ведь он смог выиграть лишь один поединок из девяти предыдущих. Помимо этой виктории коллектив еще в этот период расписал три мировые и пять игр проиграл. Но только в трех случаях из девяти он уходил с поля без результативных действий.
«Фламенго»
Кубковый путь: Клуб из города Рио-де-Жанейро из-за своего высокого рейтинга начал свой путь в Кубке Бразилии с этого раунда.
И как упоминалось выше, «Фламенго» в первом поединке этих команд вырвал минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0, забив еще в первом тайме единственный гол.
Последние матчи: Накануне этой игры «стервятники» на своем поле разгромили боливийский «Боливар» 4:0 в рамках группового этапа Кубка Либертадорес и продолжают вести борьбу за выход в плей-офф турнира. Перед этим они дома одолели 2:0 «Коринтианс» в матче чемпионата Бразилии, где они идут среди лидеров.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Фламенго» за последние пять встреч с учетом всех турниров смог добыть три сухих виктории, побеждая каждый раз на своей территории, раз минимально уступил на выезде и расписал еще одну мировую. Не забивали же «красно-черные» только в двух случаях из семи прошедших.
Статистика для ставок
- «Амазонас» дома выиграл лишь один поединок из шести предыдущих
- «Фламенго» на выезде не побеждает на протяжении четырех последних игр, проиграв две из них
- Межды собой эти клубы провели только один поединок, который выиграл «Фламенго» 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.25, победа «Амазонаса» — 11.00, ничья — 5.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: «Фламенго» по всем компонентам превосходит предстоящего противника и даже на его поле обязан побеждать, и крупнее, чем дома.
Рекомендуемая ставка: победа «Фламенго» с форой (-1,5) за 1.80.
Прогноз: Однако особой голевой феерии от данного поединка не стоит ждать и поэтому еще здесь ставим на тотал меньше трех.
Ставка: ТМ 3,0 1.90.