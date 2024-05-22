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    «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Кубок Чехии 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага
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    Виктор Олатунжи
    «Виктория» Пльзень сыграет против «Спарты» Прага в финале Кубка Чехии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Чехия. Кубок 22 Мая 2024 года

    Виктория Пльзень

  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 19:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Чехии «Виктория» Пльзень еще 2023 году смогла на выезде пройти «Марианске» Лажне (10:0) и «Сигму» Оломоуц (3:1).

    На стадиях 2024 года команда также в гостях оставила не у дел в четвертьфинале «Яблонец» (3:0), а также в полуфинале дома — «Злин» (3:0).

    Виктория Пльзень — Спарта П: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре чешского чемпионата на своем поле сыграла вничью с «Баником» Острава (1:1).

    Эта осечка стала для коллектива второй кряу в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Чехии, при одном поражении и одной ничьей.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок страны, «Виктория» Пльзень один раз проиграла при четырех победах и двух ничьих.

    Такая форма с одной стороны позволила коллективу выйти в финал Кубка Чехии и обеспечить себе путевку в Лигу Европы, но с другой — не позволила вмешаться в борьбу за титул.

    Лучшие бомбардиры команды в Кубке Чехии — Матей Выдра, Ибрагим Траоре и Ян Копич, которые забили по три мяча.

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Чехии «Спарта» Прага еще в 2023 году прошла на выезде «Лижень» (1:0) и «Богемианс» (2:1).

    На стадиях 2024 года команда оставила не у дел в гостях принципиального соперника «Славию» Прагу (3:2) в дополнительное время, а также — «Опаву» (2:0).

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    • Последние матчи: в предыдущем туре чешского первенства гости одержали победу. На чужом поле они разгромили «Младу Болеслав» (5:0).

    Этот успех стал для пражан шестым в седьми последних поединках разных турниров при одной ничьей.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в 11 последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Спарта» Прага не проиграла при 10 победах и двух ничьих.

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    Такие результаты позволили коллективу не только выйти в финал Кубка Чехии, но и досрочно завоевать очередной чемпионский титул.

    Виктор Олатунжи — лучший бомбардир команды в Кубке Чехии с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Виктории» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Витория» не проиграла

    • в 10 из 12 последних матчей «Спарта» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Спарты» — в 2.85.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Как правило их поединки результативны, причем со стороны обеих команд.

    При этом в шести из семи последних матчей «Спарты» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь в 10 из 12 последних их матчей сыграл именно такой расклад.

    Ставка: «Спарта» Прага выиграет за 2.85.

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    «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага. «Виктория» Пльзень сыграет против «Спарты» Прага в финале Кубка Чехии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага с коэффициентом 1.87.
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