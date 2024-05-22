«Виктория» Пльзень сыграет против «Спарты» Прага в финале Кубка Чехии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Спарта» Прага: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Чехии «Виктория» Пльзень еще 2023 году смогла на выезде пройти «Марианске» Лажне (10:0) и «Сигму» Оломоуц (3:1).

На стадиях 2024 года команда также в гостях оставила не у дел в четвертьфинале «Яблонец» (3:0), а также в полуфинале дома — «Злин» (3:0).

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Последние матчи: клуб в прошлом туре чешского чемпионата на своем поле сыграла вничью с «Баником» Острава (1:1).

Эта осечка стала для коллектива второй кряу в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Чехии, при одном поражении и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок страны, «Виктория» Пльзень один раз проиграла при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма с одной стороны позволила коллективу выйти в финал Кубка Чехии и обеспечить себе путевку в Лигу Европы, но с другой — не позволила вмешаться в борьбу за титул.

Лучшие бомбардиры команды в Кубке Чехии — Матей Выдра, Ибрагим Траоре и Ян Копич, которые забили по три мяча.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: на пути в финал Кубка Чехии «Спарта» Прага еще в 2023 году прошла на выезде «Лижень» (1:0) и «Богемианс» (2:1).

На стадиях 2024 года команда оставила не у дел в гостях принципиального соперника «Славию» Прагу (3:2) в дополнительное время, а также — «Опаву» (2:0).

Последние матчи: в предыдущем туре чешского первенства гости одержали победу. На чужом поле они разгромили «Младу Болеслав» (5:0).

Этот успех стал для пражан шестым в седьми последних поединках разных турниров при одной ничьей.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 11 последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Спарта» Прага не проиграла при 10 победах и двух ничьих.

Такие результаты позволили коллективу не только выйти в финал Кубка Чехии, но и досрочно завоевать очередной чемпионский титул.

Виктор Олатунжи — лучший бомбардир команды в Кубке Чехии с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Виктории» было забито больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Витория» не проиграла

в 10 из 12 последних матчей «Спарта» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Спарты» — в 2.85.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Как правило их поединки результативны, причем со стороны обеих команд.

При этом в шести из семи последних матчей «Спарты» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь в 10 из 12 последних их матчей сыграл именно такой расклад.

Ставка: «Спарта» Прага выиграет за 2.85.