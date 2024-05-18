18 мая в 34-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Шавиш». Начало игры — в 20:00 мск. «Спортинг» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы уже давненько ходят в чемпионах. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.

При этом «Спортинг» проиграл лишь в 2 матчах чемпионата. Да и 93 забитых мяча — прекрасный показатель!

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Спортинг» минимально переиграл «Эшторил».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 2 пропущенных.

Да и оборона лиссабонцев действует монолитно. В 33 поединках в воротах новоиспеченного чемпиона побывало 29 мячей.

Не сыграют: Антонио Адан, Франко Исраэль — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: чемпиону важно завершить сезон победой. Да и уверенно обыгрывать аутсайдера лиссабонцы просто обязаны.

Матчи против «Шавиша» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Спортинг» добыл 4 победы при одной коллизии.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Лиссабонцы вполне могут покуситься на показатель в 100 забитых мячей.

«Шавиш»

Турнирное положение: «Шавиш» уже де-юре вылетел из Примейра-Лиги. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Команда имеет явные проблемы с реализацией: забит лишь 31 мяч в 33 поединках. Вот только «Шавиш» выиграл лишь в 5 матчах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Шавиш» минимально уступил «Фамаликану».

В пяти последних матчах «Шавиш» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Вот только в трех своих последних матчах команда уступила. Да и тягаться с чемпионом на равных вряд ли получится.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шавиш» явно не блещет. Да и шансы на спасение потеряны.

В 33 матчах чемпионата «Шавиш» уступил 20 раз. Да и пропустил аутсайдер аж 69 мячей в свои ворота.

В двух последних очных поединках со «Спортингом» команда уступила. Причем в обоих она пропустила по 3 мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Шавиш» явно будет рад ничейному результату.

Статистика для ставок

«Шавиш» проиграл «Спортингу» в 2 последних очных поединках

«Шавиш» забивает в среднем чуть меньше гола за матч

«Спортинг» забил 93 мяча в 33 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.20, а победа оппонента — в скромные 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.22 и 3.66.

Прогноз: Лиссабонцы уже не имеют турнирной мотивации, и могут позволить себе некоторую расслабленность.

Гости постараются хлопнуть дверью напоследок, да и «Спортинг» вряд ли будет сильно надрываться.

Ставка: Обе забьют за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 4 мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.25