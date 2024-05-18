Спортинг
Шавиш
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы уже давненько ходят в чемпионах. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков.
При этом «Спортинг» проиграл лишь в 2 матчах чемпионата. Да и 93 забитых мяча — прекрасный показатель!
Спортинг — Шавиш: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Спортинг» минимально переиграл «Эшторил».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 2 пропущенных.
Да и оборона лиссабонцев действует монолитно. В 33 поединках в воротах новоиспеченного чемпиона побывало 29 мячей.
Не сыграют: Антонио Адан, Франко Исраэль — травмированы.
Состояние команды: чемпиону важно завершить сезон победой. Да и уверенно обыгрывать аутсайдера лиссабонцы просто обязаны.
Матчи против «Шавиша» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Спортинг» добыл 4 победы при одной коллизии.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Лиссабонцы вполне могут покуситься на показатель в 100 забитых мячей.
«Шавиш»
Турнирное положение: «Шавиш» уже де-юре вылетел из Примейра-Лиги. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
Команда имеет явные проблемы с реализацией: забит лишь 31 мяч в 33 поединках. Вот только «Шавиш» выиграл лишь в 5 матчах чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Шавиш» минимально уступил «Фамаликану».
В пяти последних матчах «Шавиш» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Вот только в трех своих последних матчах команда уступила. Да и тягаться с чемпионом на равных вряд ли получится.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шавиш» явно не блещет. Да и шансы на спасение потеряны.
В 33 матчах чемпионата «Шавиш» уступил 20 раз. Да и пропустил аутсайдер аж 69 мячей в свои ворота.
В двух последних очных поединках со «Спортингом» команда уступила. Причем в обоих она пропустила по 3 мяча.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Шавиш» явно будет рад ничейному результату.
Статистика для ставок
- «Шавиш» проиграл «Спортингу» в 2 последних очных поединках
- «Шавиш» забивает в среднем чуть меньше гола за матч
- «Спортинг» забил 93 мяча в 33 матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.20, а победа оппонента — в скромные 29.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.22 и 3.66.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Саутгемптон — Вест Бромвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Лиссабонцы уже не имеют турнирной мотивации, и могут позволить себе некоторую расслабленность.
Гости постараются хлопнуть дверью напоследок, да и «Спортинг» вряд ли будет сильно надрываться.
Ставка: Обе забьют за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 4 мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.25