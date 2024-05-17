«Риу Аве» на своем поле примет «Бенфику» в заключительном 34-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 17 мая, начало — в 22:45 по мск. «Риу Аве» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: Клуб из города Вила-ду-Конди за тур до финиша первенства с 36 очками находится в середине таблицы и там уже и останется.

«Риу Аве» смог выиграть всего шесть матчей из 33 проведенных, 18 раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница мячей составляет 37:42.

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Последние матчи: «Большая река» в прошлом игровом дне на выезде расписала мировую с «Портимоненсе» со счетом 2:2, а до этого на своем поле смогла переиграть «Виторию Гимарайнш» 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Риу Аве» к данной игре подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией. Однако в этот период коллектив добыл всего две виктории и аж девять раз сыграл вничью. И только в трех случаях этого отрезка он уходил с поля без забитого мяча.

«Бенфика»

Турнирное положение: Перед заключительным туром «Бенфика» с 79 набранными очками идет второй в таблице, где уже точно и останется.

Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 25 виктории, четыре матча завершил миром и столько же раз уступал, забил 76 голов при 27 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре «орлы» на своем поле разгромили «Ароку» со счетом 5:0, а игровым днем ранее они неожиданно в гостях проиграли скромному «Фамаликану» со счетом 0:2.

Не сыграют: Томас Араужо и Александр Ба травмированы и не помогут своей команде.

Состояние команды: В рамках чемпионата Португалии «Бенфика» за предыдущие пять матчей смогла выиграть в четырех из них и раз проиграла. Причем забили лиссабонцы за этот период аж 12 голов при всего четырех пропущенных.

Статистика для ставок

У «Риу Аве» 11-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было шесть побед

«Бенфика» проиграла три из четырех минувших гостевых встреч

«Бенфика» обыграл «Риу Аве» в 12 минувших очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.40, победа «Риу Аве» — 7.50, ничья — 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды демонстрируют очень неплохую результативность, то в их очной встрече вполне можно ожидать обмена голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.86.

Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что «Риу Аве» на своем поле не проиграет грозной «Бенфике», ведь хозяева набрали неплохой ход и уже давно не уступают.

Ставка: 1Х за 3.00.