12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Байер» Леверкузен. Начало игры — в 20:30 мск. «Бохум» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Бохум» идет на 14-м месте в таблице Бундеслиги с 33 очками, но еще не обезопасил себя окончательно от угрозы вылета.

Последние матчи: в 32-м туре «несгибаемые» обыграли на выезде своего прямого конкурента в борьбе за сохранение места в Бундеслиге «Унион» со счетом 4:3. Матч получился очень ярким, «Бохум» вел после первого тайма в три мяча, но позволил сопернику приблизиться, поэтому концовка матча получилась очень нервной.

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Ранее была победа дома над «Хоффенхаймом» (3:2) и поражение в гостях от «Вольфсбурга» (0:1).

Не сыграют: из основных игроков не будет только защитника Данило Суареса.

Состояние команды: не так давно в команде произошла смена главного тренера, новый наставник Хайко Бутшер неплохо проявил себя и набрал с клубом немало важных очков, которые позволили отдалиться «Бохуму» от зоны вылета.

«Байер»

Турнирное положение: подопечные Хаби Алонсо впервые в истории стали чемпионами Германии, теперь перед ними стоит еще одна задача — пройти весь сезон без поражений.

Все прогнозы на Бундеслигу

Последние матчи: в ответном полуфинале против «Ромы» (2:2) леверкузенский «Байер» снова чудесным образом спасся на последних минутах от поражения и вышел в финал турнира. Гол в свои ворота забил Манчини, а перед финальным свистком отличился Станишич.

В чемпионате был разгром на выезде «Айнтрахта» (5:1) и ничья со «Штутгартом» (2:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: «Байер» продолжает демонстрировать феноменальную форму на протяжении всего сезона, Хаби Алонсо легко меняет игроков в старте, но это не сильно отражается на результатах и содержании игры.

Статистика для ставок

В первом круге «Байер» разгромил на своем поле «Бохум» со счетом 4:0

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0

Серия «Байера» в сезоне без поражений достигла уже 53 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бохума» дают 4,50, а на «Байер» — 1,75, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,70, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: гости априори намного сильнее, они будут мотивированы на очередную победу, а небольшие изменения в составе не сильно ослабят игру «Байера».

Ставка: победа «Байера» за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более уверенный прогноз гостей. «Бохум» не любит играть без мяча, владеть им будет только команда Хаби Алонсо. Не стоит забывать и о слабой обороне «несгибаемых».

Ставка: победа «Байера» -1,5 за 2,70.