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    «Байер» продолжит побеждать

    «Бохум» — «Байер». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Германии 12 мая 2024 года

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    12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Байер» Леверкузен. Начало игры — в 20:30 мск. «Бохум» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Мая 2024 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 20:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Бохум» идет на 14-м месте в таблице Бундеслиги с 33 очками, но еще не обезопасил себя окончательно от угрозы вылета.

    Последние матчи: в 32-м туре «несгибаемые» обыграли на выезде своего прямого конкурента в борьбе за сохранение места в Бундеслиге «Унион» со счетом 4:3. Матч получился очень ярким, «Бохум» вел после первого тайма в три мяча, но позволил сопернику приблизиться, поэтому концовка матча получилась очень нервной.

    Бохум — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа дома над «Хоффенхаймом» (3:2) и поражение в гостях от «Вольфсбурга» (0:1).

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    • Не сыграют: из основных игроков не будет только защитника Данило Суареса.

    Состояние команды: не так давно в команде произошла смена главного тренера, новый наставник Хайко Бутшер неплохо проявил себя и набрал с клубом немало важных очков, которые позволили отдалиться «Бохуму» от зоны вылета.

    «Байер»

    Турнирное положение: подопечные Хаби Алонсо впервые в истории стали чемпионами Германии, теперь перед ними стоит еще одна задача — пройти весь сезон без поражений.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Последние матчи: в ответном полуфинале против «Ромы» (2:2) леверкузенский «Байер» снова чудесным образом спасся на последних минутах от поражения и вышел в финал турнира. Гол в свои ворота забил Манчини, а перед финальным свистком отличился Станишич.

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    В чемпионате был разгром на выезде «Айнтрахта» (5:1) и ничья со «Штутгартом» (2:2).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: «Байер» продолжает демонстрировать феноменальную форму на протяжении всего сезона, Хаби Алонсо легко меняет игроков в старте, но это не сильно отражается на результатах и содержании игры.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Байер» разгромил на своем поле «Бохум» со счетом 4:0

    • В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0

    • Серия «Байера» в сезоне без поражений достигла уже 53 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бохума» дают 4,50, а на «Байер» — 1,75, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,70, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: гости априори намного сильнее, они будут мотивированы на очередную победу, а небольшие изменения в составе не сильно ослабят игру «Байера».

    Ставка: победа «Байера» за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более уверенный прогноз гостей. «Бохум» не любит играть без мяча, владеть им будет только команда Хаби Алонсо. Не стоит забывать и о слабой обороне «несгибаемых».

    Ставка: победа «Байера» -1,5 за 2,70.

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    «Бохум» — «Байер». 12 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Байер» Леверкузен. Начало игры — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Байер» с коэффициентом 1.75.
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