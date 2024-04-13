13 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Нынешний сезон для лондонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 4 очка опережает зону вылета. Да и выигрывают лондонцы по большим праздникам — всего 7 викторий в АПЛ.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Брентфорд» подписал мировую с «Астон Виллой» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах лондонцы проиграли 2 раза при 3 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Плюс ко всему, «Брентфорд» не побеждает уже 2 месяца. Да и проиграла команда 17 раз в 32 поединках АПЛ.

Не сыграют: Бен Ми, Арон Хики — травмированы.

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Состояние команды: Лондонцы нынче угодили в психологическую яму. Да и 2 месяца без побед сильно бьют по самолюбию игроков.

Матчи против «клинков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брентфорд» проиграл 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Лондонцы просто обязаны брать три очка в матче с аутсайдером.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» явно стоят на вылет в Чемпионшип. На текущий момент команда расположилась на последнем месте турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 3 раза в 31 матче. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 82 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла один зачетный балл. «Шеффилд Юнайтед» не дал себя обыграть «Челси» (2:2).

В пяти последних матчах команда добыла всего 3 очка. В этих поединках «клинки» забили 8 мячей при 16 пропущенных в собственные ворота.

Отставание от спасительного 17 места составляет 9 очков. Отыграть такой гандикап за 7 оставшихся матчей крайне затруднительно.

Не сыграют: Джордж Болдок, Риан Брюстер, Крис Бэшем, Том Дэвис, Макс Лоу — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шеффилд Юнайтед» выглядит крайне неубедительно. Последняя виктория была добыта еще 2 месяца назад.

В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Так что «Шеффилд Юнайтед» вряд ли избежит расставания с элитой.

В первом круге команда переиграла лондонцев (1:0). А вот последнее поражение от «Брентфорда» случилось еще 10 с половиной лет назад.

Наверняка гости будут стремиться зацепиться за очки. «Шеффилд Юнайтед» явно будет рисковать, ведь отступать уже банально некуда.

Статистика для ставок

И те, и другие не побеждают уже 2 месяца

«Клинки» пропустили больше всех в АПЛ — 82 мяча

«Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь в 3 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.08, а победа оппонента — в скромные 6.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.50 и 2.42.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Оборона «клинков» похожа на проходной двор, да и «Брентфорд» явно будет активен в атаке.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08