«Брентфорд»
Турнирное положение: Нынешний сезон для лондонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» на 4 очка опережает зону вылета. Да и выигрывают лондонцы по большим праздникам — всего 7 викторий в АПЛ.
Брентфорд — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Брентфорд» подписал мировую с «Астон Виллой» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах лондонцы проиграли 2 раза при 3 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Плюс ко всему, «Брентфорд» не побеждает уже 2 месяца. Да и проиграла команда 17 раз в 32 поединках АПЛ.
Не сыграют: Бен Ми, Арон Хики — травмированы.
Состояние команды: Лондонцы нынче угодили в психологическую яму. Да и 2 месяца без побед сильно бьют по самолюбию игроков.
Матчи против «клинков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Брентфорд» проиграл 4 раза при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Лондонцы просто обязаны брать три очка в матче с аутсайдером.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» явно стоят на вылет в Чемпионшип. На текущий момент команда расположилась на последнем месте турнирной таблицы.
Команда выиграла всего лишь 3 раза в 31 матче. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 82 раза.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла один зачетный балл. «Шеффилд Юнайтед» не дал себя обыграть «Челси» (2:2).
В пяти последних матчах команда добыла всего 3 очка. В этих поединках «клинки» забили 8 мячей при 16 пропущенных в собственные ворота.
Отставание от спасительного 17 места составляет 9 очков. Отыграть такой гандикап за 7 оставшихся матчей крайне затруднительно.
Не сыграют: Джордж Болдок, Риан Брюстер, Крис Бэшем, Том Дэвис, Макс Лоу — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шеффилд Юнайтед» выглядит крайне неубедительно. Последняя виктория была добыта еще 2 месяца назад.
В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Так что «Шеффилд Юнайтед» вряд ли избежит расставания с элитой.
В первом круге команда переиграла лондонцев (1:0). А вот последнее поражение от «Брентфорда» случилось еще 10 с половиной лет назад.
Наверняка гости будут стремиться зацепиться за очки. «Шеффилд Юнайтед» явно будет рисковать, ведь отступать уже банально некуда.
Статистика для ставок
- И те, и другие не побеждают уже 2 месяца
- «Клинки» пропустили больше всех в АПЛ — 82 мяча
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь в 3 матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.08, а победа оппонента — в скромные 6.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.50 и 2.42.
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Оборона «клинков» похожа на проходной двор, да и «Брентфорд» явно будет активен в атаке.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08