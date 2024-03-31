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    Три зачетных балла для бретонцев?

    «Страсбург» — «Ренн». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ренн»
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    Мартен Терье
    В рамках 27-го тура чемпионата Франции 31 марта пройдет матч «Страсбург» — «Ренн». Начало — 18:05 (мск). «Страсбург» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбург» лишь на 4 зачетных балла опережает опасную зону. Да и обороняется команда не лучшим образом: 39 пропущенных мячей в 26 матчах.

    Страсбург — Ренн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла 3 очка. «Страсбург» не оставил шансов «Нанту» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    А вот монегаскам команда минимально уступила. Зато с «Монпелье» удалось справить боевой паритет (2:2).

    Не сыграют: Анжело, Сахи Дион, Лебо Мотиба, Абакар Силла — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» выступает достаточно неплохо. Вот только переполненный лазарет почти не оставляет возможностей для кадрового маневра.

    Матчи против «Ренна» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл всего 1 раз при 3 коллизиях.

    При этом «Страсбург» не обыгрывал бретонцев почти 2 года. Зато в первом круге соперники расписали мировую (1:1).

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят достаточно скромно. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке.

    Правда, борьба за выход в еврокубки находится в самом разгаре. Отставание от искомой 6 позиции составляет всего 3 очка.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Ренн» дома переиграл «Марсель» (2:0).

    Между тем, в 5 последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах было забито 9 мячей в ворота соперников при всего 6 пропущенных.

    К тому же команда имеет относительно надежные тылы. В 26 матчах чемпионата «Ренн» пропустил в свои ворота 31 мяч.

    Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы.

    Состояние команды: ныне бретонцы продолжают сражаться за попадание в топ-6. Да и лидеры команды пребывают в неплохих кондициях.

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    Да и в Кубке Франции «Ренн» вышел в полуфинал. Случилось это благодаря победе бретонцев над «Ле Пюи» (3:1).

    Бретонцы не проигрывали в двух своих последних поединках. Причем в обоих игроки команды забивали по 2 мяча.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Ренну» нужно срочно побеждать, да и оппонент не столь грозен.

    Статистика для ставок

    • «Ренн» не проигрывает «Страсбургу» почти 2 года

    • «Страсбург» в среднем забивает 1 мяч за игру

    • в матче первого круге была зафиксирована ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.95 и 2.00.

    Прогноз: «Ренн» явно сильнее гостей, и наверняка постарается подтянуться к зоне еврокубков.

    «Страсбург» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Ренна» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ренн» с коэффициентом 2.35. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для бретонцев?
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