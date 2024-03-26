В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Австрия — Турция. Начало — 22:45 (мск). Австрия — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Австрийцы смогли квалифицироваться на Евро. Команда лишь на 1 пункт уступила бельгийцам.

При этом Австрия заняла 2 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она набрала 19 очков, уступив всего однажды.

Австрия — Турция: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.903.554.10Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сумела выиграть. Австрия нанесла поражение Словакии (2:0).

До того команда переиграла сборную Германии (2:0). Да и с эстонцами команда справилась на ура (2:0).

В 5 последних матчах команда выиграла 4 раза. В них Австрия настреляла 9 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма уверенно. При этом Австрия добыла 4 победы в 4 своих последних поединках.

При качественном подборе игроков австрийцы способны еще прибавить. Да и вообще, команда выглядит весьма монолитно.

И уж совсем очевидно, что Австрия постарается сыграть с позиции силы. Да и оборона команды в последних матчах почти не ошибалась.

Турция

Турнирное положение: Турки уверенно вышли на чемпионат Европы. Команда выиграла свою группу.

В 8 матчах отбора команда набрала 17 очков. Причем Турция в итоге опередила сильную сборную Хорватии.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Турки с минимальным счетом уступили венграм.

До того команда расписала мировую с Уэльсом (1:1). А вот сборную Германии в спарринге турки переграли со счетом 2:3.

Зато турки довольно неплохо выглядят в плане реализации. В 5 своих последних поединках Турция забила 9 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Турция способна выстрелить. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.

Турки имеют действующую двухматчевую серию без побед. Причем до нее команда выиграла 3 раза подряд.

Матчи с Австрией для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков Турция выиграла трижды.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Турция постарается преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Турция не побеждала в 2 своих последних матчах

Австрия выиграла в 4 своих последних поединках

Австрийцы не пропускали в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Австрийцы выглядят сильнее оппонента, и наверняка постараются продлить свой победный сериал.

Турция имеет сложности с надежностью тылов, да и вообще, в последних матчах не блещет.

Ставка: Победа Австрии за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.34