ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024 Мурат Гассиев5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 01:04
    • Италия всухую обыграла Эквадор в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Сумеет ли Австрия переиграть Турцию?

    Австрия — Турция. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на Австрия — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Турция
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Австрия — Турция. Начало — 22:45 (мск). Австрия — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 22:45 Турция Турция
  • Анкара
    •

    Австрия

    Турнирное положение: Австрийцы смогли квалифицироваться на Евро. Команда лишь на 1 пункт уступила бельгийцам.

    При этом Австрия заняла 2 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она набрала 19 очков, уступив всего однажды.

    Австрия — Турция: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.554.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сумела выиграть. Австрия нанесла поражение Словакии (2:0).

    До того команда переиграла сборную Германии (2:0). Да и с эстонцами команда справилась на ура (2:0).

    В 5 последних матчах команда выиграла 4 раза. В них Австрия настреляла 9 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма уверенно. При этом Австрия добыла 4 победы в 4 своих последних поединках.

    При качественном подборе игроков австрийцы способны еще прибавить. Да и вообще, команда выглядит весьма монолитно.

    И уж совсем очевидно, что Австрия постарается сыграть с позиции силы. Да и оборона команды в последних матчах почти не ошибалась.

    Турция

    Турнирное положение: Турки уверенно вышли на чемпионат Европы. Команда выиграла свою группу.

    В 8 матчах отбора команда набрала 17 очков. Причем Турция в итоге опередила сильную сборную Хорватии.

  • Дрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • Изучаем свежих претендентов на пост следующего тренера сборной Англии по футболу
  • 23/03/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Турки с минимальным счетом уступили венграм.

    До того команда расписала мировую с Уэльсом (1:1). А вот сборную Германии в спарринге турки переграли со счетом 2:3.

    Зато турки довольно неплохо выглядят в плане реализации. В 5 своих последних поединках Турция забила 9 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Турция способна выстрелить. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Турки имеют действующую двухматчевую серию без побед. Причем до нее команда выиграла 3 раза подряд.

    Матчи с Австрией для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков Турция выиграла трижды.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Турция постарается преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Турция не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Австрия выиграла в 4 своих последних поединках

    • Австрийцы не пропускали в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Австрийцы выглядят сильнее оппонента, и наверняка постараются продлить свой победный сериал.

    Турция имеет сложности с надежностью тылов, да и вообще, в последних матчах не блещет.

    Ставка: Победа Австрии за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Черногория — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Танзания — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Азербайджан — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швеция — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Австрия — Турция с коэффициентом 2.00. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Австрия переиграть Турцию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры