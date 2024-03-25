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    Ставим на триумф американцев!

    США — Мексика. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Мексика
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    Сборная США
    В рамках финала плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ 25 марта пройдет матч США — Мексика. Начало — 04:15 (мск). США — Мексика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    США

    Турнирное положение: «Штатники» в Лиге наций КОНКАКАФ выступают весьма успешно. Да и шансы на победу в турнире у команды неплохие.

    При этом США имеет прекрасный подбор игроков. Американцы являются весьма крепким коллективом, способным на дальнейший прогресс.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла победу. Американцы в овертайме переиграли Ямайку (3:1).

    Дубль в той встрече оформил Хаджи Райт. Форвард явно скажет свое веское слово и в финальном поединке.

    В 5 своих последних поединках сборная США забила 11 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 4 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела достаточно монолитно. При этом сборная США явно еще способна прибавить в плане реализации.

    Правда, матчи против мексиканцев для команды складываются удачно. Из 5 последних поединков сборная США добыла 2 виктории при 3 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что США будет стараться сыграть как можно активнее в атаке. Райт и его партнеры будут агрессивны у ворот соперника.

    Мексика

    Турнирное положение: «Ацтеки» вполне прилично проводят Лигу наций КОНКАКАФ. Впрочем, цели на этот турнир у мексиканцев максимальные.

    В предыдущем раунде Мексика не оставила шансов панамцам. «Ацтеки» отправили 3 безответных мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: До победы над Панамой команда в спарринге уступила сборной Колумбии (2:3).

    До того Мексика праздновала успех в двухматчевой битве с Гондурасом. Уступив в первой встрече (0:2), мексиканцы выиграли во второй (3:0).

    Да и атака команды в последних матчах смотрелась весьма симпатично. В 3 последних поединках Мексика забила 8 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Мексика вполне способна выиграть турнир. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.

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    А вот американцев команда не обыгрывала очень давно. Последняя виктория случилась еще 4 с половиной года назад.

    А вот последний очный поединок завершился для «ацтеков» поражением со счетом 0:3. До него команды еще и подписали мировую (1:1).

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Мексика постарается преуспеть у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Сборная США не проигрывала мексиканцам более 4 лет

    • Мексиканцы в 3 своих последних матчах настреляли 8 мячей

    • Последняя очная встреча завершилась викторией «штатников» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Американцы в последние годы весьма успешно противостоят сборной Мексики.

    США весьма неплохо выглядит в созидательном плане, и наверняка будет действовать агрессивно.

    Ставка: Победа США за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч США — Мексика с коэффициентом 2.29. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на триумф американцев!
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