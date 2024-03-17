«Райо Вальекано» — «Бетис». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 20:30 (мск) «Райо Вальекано» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 26 очками. В его активе 23 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

Команда на четыре очка опережает зону вылета, поэтому переживает самый разгар борьбы за выживание в элите испанского футбола.

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Последние матчи: в предыдущей игре мадридцы потерпели поражение. На выезде они уступили «Алавесу» (0:1) с минимальным счетом.

Это поражение стало пятым в семи последних поединках «Пчел», которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих.

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Не сыграют: Альваро Гарсия и Диего Мендес — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10 последних матчах в разных турнирах «Райо Вальекано» не знает побед при семи поражениях и трех ничьих.

Самой собой с такой формой коллектив всерьез рискует понизиться в классе, пусть даже пока и сохраняет приемлемый отрыв от зоны вылета в четыре очка.

Альваро Гарсия остается лучшим бомбардиром мадридцев в Ла Лиге с шестью голами, но из-за травмы он не поможет клубу в грядущей игре.

«Бетис»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Бетис» занимает седьмую позицию с 42 очками и разницей мячей 34-31.

Команда на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому для продвижения вверх и выхода хотя бы в Лигу конференций ей крайне важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. В результативной игре они уступили «Вильярреалу» (2:3).

Эта неудача продлила серию проигрышей клуба до двух поединков, которые пришлись на Ла Лигу и серьезно ухудшили для него турнирную ситуацию.

Не сыграет: Браво, Руибаль, Бакамбю, Абнер, Иско, Бартра, Бельерин — травмы. Дисквалифицирован — Авила.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Бетис» победил лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не обещает «Огурцам» хороших шансов на еврокубки, поэтому им необходимо как можно скорее прийти в себя, чтобы не отстать от конкурентов.

Хосе — самый результативный игрок клуба в Примере с восемью забитыми мячами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Райо» было забито меньше 2,5 голов

в семи из 10 последних матчей «Райо Вальекано» проиграл

в трех последних матчах «Бетиса» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.20, победа «Бетиса» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Андалузцы и сами часто отличаются голами, и своим оппонентам позволяют то же.

При этом в пяти из семи последних матчей хозяев также забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь трех последних матчах «Бетиса» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35