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    «Райо Вальекано» — «Бетис». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Испании на 17 марта 2024 года

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    «Бетис» проиграл два последних матча
    «Райо Вальекано» — «Бетис». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 20:30 (мск) «Райо Вальекано» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2024 года
    Райо Вальекано
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 26 очками. В его активе 23 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

    Команда на четыре очка опережает зону вылета, поэтому переживает самый разгар борьбы за выживание в элите испанского футбола.

    Райо Вальекано — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущей игре мадридцы потерпели поражение. На выезде они уступили «Алавесу» (0:1) с минимальным счетом.

    Это поражение стало пятым в семи последних поединках «Пчел», которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих.

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    Не сыграют: Альваро Гарсия и Диего Мендес — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10 последних матчах в разных турнирах «Райо Вальекано» не знает побед при семи поражениях и трех ничьих.

    Самой собой с такой формой коллектив всерьез рискует понизиться в классе, пусть даже пока и сохраняет приемлемый отрыв от зоны вылета в четыре очка.

    Альваро Гарсия остается лучшим бомбардиром мадридцев в Ла Лиге с шестью голами, но из-за травмы он не поможет клубу в грядущей игре.

    «Бетис»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Бетис» занимает седьмую позицию с 42 очками и разницей мячей 34-31.

    Команда на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому для продвижения вверх и выхода хотя бы в Лигу конференций ей крайне важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. В результативной игре они уступили «Вильярреалу» (2:3).

    Эта неудача продлила серию проигрышей клуба до двух поединков, которые пришлись на Ла Лигу и серьезно ухудшили для него турнирную ситуацию.

    Не сыграет: Браво, Руибаль, Бакамбю, Абнер, Иско, Бартра, Бельерин — травмы. Дисквалифицирован — Авила.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Бетис» победил лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма не обещает «Огурцам» хороших шансов на еврокубки, поэтому им необходимо как можно скорее прийти в себя, чтобы не отстать от конкурентов.

    Хосе — самый результативный игрок клуба в Примере с восемью забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Райо» было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из 10 последних матчей «Райо Вальекано» проиграл

    • в трех последних матчах «Бетиса» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.20, победа «Бетиса» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Андалузцы и сами часто отличаются голами, и своим оппонентам позволяют то же.

    При этом в пяти из семи последних матчей хозяев также забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь трех последних матчах «Бетиса» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Бетис» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Кто воспользуется проблемами соперника?
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