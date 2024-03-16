«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» в нынешнем сезоне борется за выживание в Бундеслиге. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Майнц» отстает от спасительной 15 позиции на 9 очков. Так что шансы на спасение не столь велики.
Майнц — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела сокрушительное поражение. «Майнц» был просто уничтожен «Баварией» (1:8).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Причем без побед команда обходится уже в 3 матчах кряду. Да и вообще, в активе у «Майнца» лишь 2 виктории в нынешнем чемпионате.
Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.
Состояние команды: Команда едва ли успеет оправиться от мюнхенской коллизии. Оплеуха от чемпиона вышла чересчур громкой.
Матчи против «Бохума» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» 3 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Майнцу» банально уже некуда отступать.
«Бохум»
Турнирное положение: «Бохум» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.
Причем «Бохум» уж слишком часто терпит поражения — 10 раз. Да и пропускает команда частенько: 52 мяча в 25 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Бохум» уступил «Фрайбургу» со счетом 1:2.
Причем эта коллизия стала для команды третьей подряд. До того «Бохум» разгромно уступил «РБ Лейпцигу» (1:4).
Зато до последних трех коллизий «Бохум» переиграл «Баварию» (3:2). Видимо, та виктория выжала из команды слишком много энергии.
Не сыграют: Кристофер Антви-Аджей, Матуш Беро, Патрик Остерхаге — травмированы. Мориц-Брони Квартенг — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бохум» явно не преуспевает. Команда все углубляется вниз таблицы.
Имея достаточно скромный подбор игроков, команда обречена на борьбу за выживание. Отрыв от опасной зоны ныне измеряется 7 очками.
Плюс ко всему, «Бохум» явно не преуспевает в плане реализации. В 25 матчах забито лишь 30 мячей в ворота соперников.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Бохум» способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- «Бохум» проиграл в 3 своих последних поединках
- «Майнц не побеждал в 3 своих последних матчах
- в матче первого круга была зафиксирована ничья (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Майнц" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 4.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что кому-то точно не удастся отличиться.
И те, и другие не преуспевают в плане реализации, да и в битве за выживание явно будут осторожничать.
Ставка: Обе не забьют за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забить менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10