В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Майнц» — «Бохум». Начало — 17:30 (мск). «Майнц» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в нынешнем сезоне борется за выживание в Бундеслиге. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» отстает от спасительной 15 позиции на 9 очков. Так что шансы на спасение не столь велики.

Майнц — Бохум: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.773.954.60Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела сокрушительное поражение. «Майнц» был просто уничтожен «Баварией» (1:8).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Причем без побед команда обходится уже в 3 матчах кряду. Да и вообще, в активе у «Майнца» лишь 2 виктории в нынешнем чемпионате.

Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: Команда едва ли успеет оправиться от мюнхенской коллизии. Оплеуха от чемпиона вышла чересчур громкой.

Матчи против «Бохума» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Майнцу» банально уже некуда отступать.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем «Бохум» уж слишком часто терпит поражения — 10 раз. Да и пропускает команда частенько: 52 мяча в 25 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Бохум» уступил «Фрайбургу» со счетом 1:2.

Причем эта коллизия стала для команды третьей подряд. До того «Бохум» разгромно уступил «РБ Лейпцигу» (1:4).

Зато до последних трех коллизий «Бохум» переиграл «Баварию» (3:2). Видимо, та виктория выжала из команды слишком много энергии.

Не сыграют: Кристофер Антви-Аджей, Матуш Беро, Патрик Остерхаге — травмированы. Мориц-Брони Квартенг — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бохум» явно не преуспевает. Команда все углубляется вниз таблицы.

Имея достаточно скромный подбор игроков, команда обречена на борьбу за выживание. Отрыв от опасной зоны ныне измеряется 7 очками.

Плюс ко всему, «Бохум» явно не преуспевает в плане реализации. В 25 матчах забито лишь 30 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Бохум» способен выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

«Бохум» проиграл в 3 своих последних поединках

«Майнц не побеждал в 3 своих последних матчах

в матче первого круга была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Майнц" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 4.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что кому-то точно не удастся отличиться.

И те, и другие не преуспевают в плане реализации, да и в битве за выживание явно будут осторожничать.

Ставка: Обе не забьют за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забить менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10