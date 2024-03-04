В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 4 марта пройдет матч «Аль-Айн» — «Аль-Наср». Начало — 19:00 (мск). «Аль-Айн» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: «Аль-Айн» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.

При этом с реализацией у команды относительный порядок. В 14 поединках своего чемпионата она забила 36 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Айн» в перестрелке переиграл «Хатту» (5:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. И лишь поединок с узбекским «Насафом» принес скромный ничейный результат (0:0).

Отставание от лидера измеряется 8 очками. Так что перспектив выиграть чемпионат ОАЭ у команды маловато.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда, что называется, несется. В 4 своих последних матчах «Аль-Айн» победил.

Поединки против «Аль-Насра» для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

В последней очной встрече команда переиграла «Аль-Наср» со счетом 1:0. Правда, случилось это еще 3 с половиной года назад.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне снова без успеха сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды четыре виктории.

В 5 последних поединках игроки команды забили 12 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 7 раз.

При этом в своем последнем матче «Аль-Наср» не смог победить. Ничья с «Аль-Хазмом» (4:4) сильно уменьшила шансы команды выиграть чемпионат.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Наср» выглядит весьма прилично. До последней осечки Криштиану Роналду и компания добыли 4 виктории к ряду.

Плюс ко всему, Роналду наколотил уже 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец явно не намерен сбавлять оборотов.

В предыдущем поединке хет-трик оформил Андресон Талиска. Отметим также активность Садио Мане, отличившегося забитым мячом.

И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Аль-Наср» будет активно атаковать. Аравийцы явно постараются забить быстрый мяч.

Статистика для ставок

«Аль-Айн» имеет действующую победную серию из 4 матчей подряд

Криштиану Роналду наколотил 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии

в двух очных поединках соперники по разу обыгрывали друг друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 4.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.17.

Прогноз: Команда Роналду явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

Аравийцы явно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в полуфинал турнира.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.10