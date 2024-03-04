«Аль-Айн»
Турнирное положение: «Аль-Айн» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.
При этом с реализацией у команды относительный порядок. В 14 поединках своего чемпионата она забила 36 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Айн» в перестрелке переиграл «Хатту» (5:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. И лишь поединок с узбекским «Насафом» принес скромный ничейный результат (0:0).
Отставание от лидера измеряется 8 очками. Так что перспектив выиграть чемпионат ОАЭ у команды маловато.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент команда, что называется, несется. В 4 своих последних матчах «Аль-Айн» победил.
Поединки против «Аль-Насра» для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
В последней очной встрече команда переиграла «Аль-Наср» со счетом 1:0. Правда, случилось это еще 3 с половиной года назад.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне снова без успеха сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.
Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды четыре виктории.
В 5 последних поединках игроки команды забили 12 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 7 раз.
При этом в своем последнем матче «Аль-Наср» не смог победить. Ничья с «Аль-Хазмом» (4:4) сильно уменьшила шансы команды выиграть чемпионат.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Наср» выглядит весьма прилично. До последней осечки Криштиану Роналду и компания добыли 4 виктории к ряду.
Плюс ко всему, Роналду наколотил уже 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец явно не намерен сбавлять оборотов.
В предыдущем поединке хет-трик оформил Андресон Талиска. Отметим также активность Садио Мане, отличившегося забитым мячом.
И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Аль-Наср» будет активно атаковать. Аравийцы явно постараются забить быстрый мяч.
Статистика для ставок
- «Аль-Айн» имеет действующую победную серию из 4 матчей подряд
- Криштиану Роналду наколотил 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии
- в двух очных поединках соперники по разу обыгрывали друг друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 4.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.17.
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Прогноз: Команда Роналду явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.
Аравийцы явно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в полуфинал турнира.
Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.10