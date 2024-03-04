ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака» «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара» Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона
  • 09:25
    • Анчелотти высказался о скандальном эпизоде в матче с «Валенсией»
  • 09:18
    • «Денвер» выиграл у «Лейкерс», Йокич набрал 35 очков
  • 08:17
    • Де Минор второй год подряд выиграл турнир в Акапулько
  • 08:08
    • «Интер Майами» разгромил «Орландо», Месси и Суарес забили по два мяча
  • 03:02
    • Розенстрайк нанес Газиеву первое поражение в карьере
    Все новости спорта

    «Аль-Наср» не будет медлить

    «Аль-Айн» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 4 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Айн» — «Аль-Наср»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 4 марта пройдет матч «Аль-Айн» — «Аль-Наср». Начало — 19:00 (мск). «Аль-Айн» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Айн»

    Турнирное положение: «Аль-Айн» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.

    При этом с реализацией у команды относительный порядок. В 14 поединках своего чемпионата она забила 36 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Айн» в перестрелке переиграл «Хатту» (5:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. И лишь поединок с узбекским «Насафом» принес скромный ничейный результат (0:0).

    Отставание от лидера измеряется 8 очками. Так что перспектив выиграть чемпионат ОАЭ у команды маловато.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент команда, что называется, несется. В 4 своих последних матчах «Аль-Айн» победил.

    Поединки против «Аль-Насра» для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    В последней очной встрече команда переиграла «Аль-Наср» со счетом 1:0. Правда, случилось это еще 3 с половиной года назад.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне снова без успеха сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    Команда забила 64 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

  • Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона
  • Рассказываем об очередных проблемах голландского бомбардира с законом
  • Вчера

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды четыре виктории.

    В 5 последних поединках игроки команды забили 12 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    При этом в своем последнем матче «Аль-Наср» не смог победить. Ничья с «Аль-Хазмом» (4:4) сильно уменьшила шансы команды выиграть чемпионат.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Наср» выглядит весьма прилично. До последней осечки Криштиану Роналду и компания добыли 4 виктории к ряду.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Плюс ко всему, Роналду наколотил уже 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец явно не намерен сбавлять оборотов.

    В предыдущем поединке хет-трик оформил Андресон Талиска. Отметим также активность Садио Мане, отличившегося забитым мячом.

    И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Аль-Наср» будет активно атаковать. Аравийцы явно постараются забить быстрый мяч.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Айн» имеет действующую победную серию из 4 матчей подряд

    • Криштиану Роналду наколотил 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии

    • в двух очных поединках соперники по разу обыгрывали друг друга

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.17.

    Прогноз: Команда Роналду явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    Аравийцы явно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в полуфинал турнира.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Верона — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Волгарь — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вильярреал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аль-Айн» — «Аль-Наср» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» не будет медлить
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры