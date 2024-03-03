В рамках 24-го тура чемпионата Германии 3 марта пройдет матч «Хоффенхайм» — «Вердер». Начало — 19:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубковую зону. Сейчас команда находится на 7 месте таблицы.

При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 23 матчах «Хоффенхайм» пропустил уже 43 мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Хоффенхайм» переиграл дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь 4 очками. Вот только стабильности в игре и результатах команды с гулькин нос.

Не сыграют: Кевин Акпогума, Гриша Промель — травмированы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: зимний цикл команда проводит не особо продуктивно. Победа над дортмундцами стала первой с начала декабря.

Поединки против бременцев для команды проходят традиционно удачно. Из двух очных встреч «Хоффенхайм» извлек 3 виктории при одном поражении.

Причем «Хоффенхайм» выиграл у «Вердера» в двух последних очных поединках. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Команда забила 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 35.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у бременцев 3 победы при одном поражении. Причем коллизия пришлась на встречу со скромным «Хайденхаймом» (1:2).

Не сыграют: Милош Велькович, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» выглядит достаточно выгодно. «Бременские музыканты» вполне способны подняться в топ-6.

При этом приличный сезон проводит Марвин Дукш. Форвард настрелял уже 9 мячей в текущей Бундеслиге.

В предыдущем туре чемпионата «Вердер» не сумел победить. Бременцы дома расписали паритет с «Дармштадтом» (1:1).

Дукш и компания явно постараются переиграть одного из конкурентов. Причем в случае виктории «Вердер» поднимется на 7 место.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» в двух последних очных поединках обыграл бременцев

«Вердер» уже полтора года не обыгрывал «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.45.

Прогноз: Обе команды сражаются за высокие места, и явно не будут особенно рисковать в матче с соседом по таблице.

«Хоффенхайм» в последних матчах явно не преуспевает, а «Вердер» имеет сложности с реализацией.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кто-то из оппонентов так и не сумеет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.43