3 марта в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» сыграет против «Болоньи». Начало — в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 46 набранными очками идет пятой, но от четвертой строки, дающий билет в Лигу чемпионов, отстает на два балла.

«Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 14 викторий, четыре встречи еще свела вничью и восемь раз проиграла, забила 48 голов при 28 пропущенных.

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Последние матчи: В минувшем туре первенства клуб из Бергамо был разгромлен в Милане «Интером» со счетом 0:4, пропустив в каждом тайме по два гола. Отметим, что этим фиаско «богини» прервали свою длительную беспроигрышную серию.

Не сыграют: Все игроки в строю. Нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Аталанта» уступила в своем последнем проведенном поединке, но перед этим имела 10-матчевую серию без неудач. В этот период «сине-черные» расписали две мировые и отпраздновали аж восемь викторий. Забивала же команда в десяти из 11 минувших встреч.

«Болонья»

Турнирное положение: Дружина Тиагу Мотты с 48 набранными очками разместилась на четвертой позиции в таблице, опережая пятую строку на два пункта.

«Болонья» добыла 13 викторий, девять мировых исходов и всего лишь четыре раза проиграла. Разница забитых и пропущенных составляет 39:23.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «красно-синие» на своем поле переиграли «Верону» со счетом 2:0 в рамках чемпионата Италии. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей.

Не сыграют: Только Адама Сумаро пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Болонья» не проигрывает вот уже шесть матчей подряд. Начала она этот период ничьей, а продолжила пятью выигрышами. Причем в этот период коллектив забивал в каждом поединке минимум два мяча. Уступили же «фельсинеи» только в одной игре чемпионата из восьми последних.

Статистика для ставок

«Аталанта» выиграла семь последних домашних игр чемпионата

У «Болоньи» в гостях в текущем чемпионате лишь две виктории за 12 встреч при семи ничьих

В четырех предыдущих очных противостояниях этих клубов они по два раза обыграли друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.99, победа «Болоньи» — 4.19, ничья — 3.66.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Аталанта» дома выступает в последнем отрезке просто превосходно, выиграв семь предыдущих игр, но «Болонья» вполне может прервать эту серию и не проиграть в Бергамо, ведь в этом сезоне она крайне редко кому уступает, даже на выезде.

Ставка: Х2 за 1.89.

Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, так как оба коллектива в своих последних отрезках крайне редко когда уходили с поля без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 1.92.