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    «Кельты» разнесут «Данди»

    «Селтик» — «Данди». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Данди»
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    Кего Фурухаси
    В рамках 28-го тура чемпионата Шотландии 28 февраля пройдет матч «Селтик» — «Данди». Начало — 22:45 (мск). «Селтик» — «Данди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 28 Февраля 2024 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 22:45 Данди Данди
  • Шотландия. Премьер-лига
    •

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Селтик» в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионство. Вот только на данный момент команда отстает от лидера на 2 очка.

    При этом атака команды выглядит традиционно мощно. В 27 матчах «кельты» наколотили уже 61 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла три балла. «Селтик» уверенно переиграл «Мотеруэлл» (3:1).

    Вообще, в 5 своих матчах «Селтик» выиграл трижды при двух ничьих. Причем именно на этом отрезка команда утратила лидерство.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота было пропущено всего 4.

    Не сыграют: Рео Хетате — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Селтик» отчаянно гонится за «рейнджерами». Причем «кельты» реже всех проигрывают в чемпионате — всего 2 раза.

    Поединки против «Данди» для команды проходят традиционно успешно. В 8 последних очных встречах «Селтик» неизменно выигрывал.

    И уж совсем очевидно, что «кельты» понесутся вперед с первых минут матча. Атака команды выглядит уж очень грозно!

    «Данди»

    Турнирное положение: «темно-синие» в нынешнем сезоне сражаются за попадание в топ-6. Сейчас команда как раз находится на искомой позиции.

    Команда забила 36 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 41.

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    • Последние матчи: из 5 последних поединков команда сумела извлечь 2 виктории при трех поражениях.

    Не сыграют: Райан Хоули — травмирован.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. «Данди» на 2 очка опережает идущий следом «Хиберниан».

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    При этом «Данди» крайне редко добывает победы. Их в активе у команды всего лишь 8 в 26 сыгранных поединках.

    В своем предыдущем поединке «Данди» проиграл. Команда уступила как раз конкуренту за первую шестерку «Хиберниану» (1:2).

    И уж точно гости в этой встрече будут действовать вторым номером. Да и тягаться с «кельтами» на равных команда точно не готова.

    Статистика для ставок

    • «Селтик» не проигрывает с середины декабря

    • «Данди» проиграл «кельтам» в 8 последних очных поединках

    • «Селтик» проиграл всего дважды в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 13.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.41 и 2.61.

    Прогноз: «Кельты» на голову сильнее соперника, и уж точно постараются догнать лидера.

    «Селтик» традиционно успешно противостоит «темно-синим», и в этой встрече будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Селтика» -2.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом матче будут действовать осторожно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.61

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    «Селтик» — «Данди»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. «Кельты» разнесут «Данди»
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