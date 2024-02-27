«Асколи»
Турнирное положение: «Асколи» в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Сейчас команда находится на 17 месте таблицы.
При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Асколи» настрелял всего 26 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команде удалось добыть три очка. «Асколи» минимально одолел «Фералписано».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Асколи» выиграл дважды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Причем в двух последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Да и отставание от спасительного 15 места составляет всего 4 очка.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является крайне низкий уровень реализации. Да и побед в активе у «Аксоли» всего 6.
Поединки против «Брешии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Асколи» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. К тому же «Брешии» команда не проигрывала уже 2 года.
«Брешия»
Турнирное положение: «Брешия» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.
Команда забила 26 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 25.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего 1 победа при двух поражениях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брешия» выглядит не столь уверенно. Потенциал у команды высокий, но зацепиться за стыки еще нужно постараться.
При этом «Брешия» обходится без побед уже на протяжении 3 последних матчей. Причем забила в них команда всего 1 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Брешия» снова не смогла победить. Команда дома расписала мировую с «Реджаной» (0:0).
Вообще, с атакой у команды имеются заметные сложности. Да и побед в активе у «Брешии» всего лишь 8 в 26 матчах.
Статистика для ставок
- «Брешия» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Асколи» в 2 своих последних матчах не пропускал
- Обе команды в среднем забивают ровно гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Асколи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.63 и 1.49.
Прогноз: Обе команды нынче выглядят не столь выгодно, к тому же имеют сложности с реализацией.
И те, и другие не преуспевают в атаке, к тому же частенько завершают матчи мировыми.
Ставка: Ничья за 3.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.63