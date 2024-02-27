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    Победителя не будет?!

    «Асколи» — «Брешия». Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Серия B, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Асколи» — «Брешия»
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    «Асколи»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Асколи» — «Брешия». Начало — 20:15 (мск). «Асколи» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 27 Февраля 2024 года
    Асколи
  • Италия. Серия B
    •  Асколи 20:15 Брешия Брешия
  • Брешия
    •

    «Асколи»

    Турнирное положение: «Асколи» в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Сейчас команда находится на 17 месте таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Асколи» настрелял всего 26 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команде удалось добыть три очка. «Асколи» минимально одолел «Фералписано».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Асколи» выиграл дважды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Причем в двух последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Да и отставание от спасительного 15 места составляет всего 4 очка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является крайне низкий уровень реализации. Да и побед в активе у «Аксоли» всего 6.

    Поединки против «Брешии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Асколи» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. К тому же «Брешии» команда не проигрывала уже 2 года.

    «Брешия»

    Турнирное положение: «Брешия» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 26 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 25.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего 1 победа при двух поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брешия» выглядит не столь уверенно. Потенциал у команды высокий, но зацепиться за стыки еще нужно постараться.

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    При этом «Брешия» обходится без побед уже на протяжении 3 последних матчей. Причем забила в них команда всего 1 мяч.

    В предыдущем туре чемпионата «Брешия» снова не смогла победить. Команда дома расписала мировую с «Реджаной» (0:0).

    Вообще, с атакой у команды имеются заметные сложности. Да и побед в активе у «Брешии» всего лишь 8 в 26 матчах.

    Статистика для ставок

    • «Брешия» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Асколи» в 2 своих последних матчах не пропускал

    • Обе команды в среднем забивают ровно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Асколи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.63 и 1.49.

    Прогноз: Обе команды нынче выглядят не столь выгодно, к тому же имеют сложности с реализацией.

    И те, и другие не преуспевают в атаке, к тому же частенько завершают матчи мировыми.

    Ставка: Ничья за 3.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.63

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