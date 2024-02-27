В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Асколи» — «Брешия». Начало — 20:15 (мск). «Асколи» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Асколи»

Турнирное положение: «Асколи» в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Сейчас команда находится на 17 месте таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Асколи» настрелял всего 26 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команде удалось добыть три очка. «Асколи» минимально одолел «Фералписано».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Асколи» выиграл дважды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Причем в двух последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Да и отставание от спасительного 15 места составляет всего 4 очка.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является крайне низкий уровень реализации. Да и побед в активе у «Аксоли» всего 6.

Поединки против «Брешии» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Асколи» выиграл всего 1 раз при 2 коллизиях.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. К тому же «Брешии» команда не проигрывала уже 2 года.

«Брешия»

Турнирное положение: «Брешия» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 26 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 25.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего 1 победа при двух поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брешия» выглядит не столь уверенно. Потенциал у команды высокий, но зацепиться за стыки еще нужно постараться.

При этом «Брешия» обходится без побед уже на протяжении 3 последних матчей. Причем забила в них команда всего 1 мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Брешия» снова не смогла победить. Команда дома расписала мировую с «Реджаной» (0:0).

Вообще, с атакой у команды имеются заметные сложности. Да и побед в активе у «Брешии» всего лишь 8 в 26 матчах.

Статистика для ставок

«Брешия» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Асколи» в 2 своих последних матчах не пропускал

Обе команды в среднем забивают ровно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Асколи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.63 и 1.49.

Прогноз: Обе команды нынче выглядят не столь выгодно, к тому же имеют сложности с реализацией.

И те, и другие не преуспевают в атаке, к тому же частенько завершают матчи мировыми.

Ставка: Ничья за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63