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    Команда Месси снова победит?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    В рамках 2-го тура чемпионата США 26 февраля пройдет матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами». Начало — 04:30 (мск). «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Февраля 2024 года

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» активно провел межсезонные сборы. На них команда провела ряд контрольных матчей.

    Из 6 контрольных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил всего лишь раз. А вот проиграла команда четырежды.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл яркую победу. Команда уверенно одолела «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0).

    Вот только поражения от «Шарлотта» (0:3) и «Остина» (1:3) обнажили проблемы команды в обороне. Да и с реализацией не все так весело.

    Пока не демонстрирует всего своего потенциала звездный Рикард Пуч. В прошлом чемпионате на его счету значилось всего 7 голов.

    Не сыграют: Джаден Нил, Гастон Бругман — травмированы.

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    Состояние команды: контрольные матчи в исполнении команды получились довольно противоречивыми.

    При этом единственный поединок с «Интером Майами» команда провела успешно. Победа со счетом 3:2 далась команде непросто.

    И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. «Лос-Анджелес Гэлакси» явно планирует успешно стартовать в чемпионате.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» в межсезонье проводил контрольные поединки. Правда, в 7 спаррингах была добыта только одна победа.

    Причем «Интер Майами» умудрился разгромно уступить «Аль-Насру» (0:6).

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    • Последние матчи: в стартовом туре МЛС команда добыла три очка. «Интер Майами» уверенно расправился с «Реал Солт-Лейк» (2:0).

    Не сыграют: Франко Негри, Жан Корентен, Бенджамин Кремаски, Йен Фрэй, Факундо Фариас — травмированы.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Интер Майами» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо атакует, да и лидеры на месте.

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    Вообще, состав команды выглядит весьма прилично. Многое будет зависеть, насколько быстро полноценно вернется в обойму Лионель Месси. В паре с ним должен проявить себя и Луис Суарес.

    В этом поединке гости наверняка будут активны в атаке. Стартовая виктория прибавила «Интеру Майами» уверенности в своих силах.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» уже стартовал в чемпионате с победы

    • Обе команды одержали всего по 1 победе в межсезонных спаррингах

    • Единственный очный поединок соперников завершился викторией «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.88, а победа соперника — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

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  • 2.604.052.35Бонус$9500
    •

    Прогноз: «Интер Майами» явно постарается продолжить успешный ход в чемпионате, и наверняка будет активен в атаке.

    Команда Месси выглядит монолитнее оппонента, который, к тому же, много пропускал в контрольных матчах.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кому-то из оппонентов не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.77

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси снова победит?
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