В рамках 2-го тура чемпионата США 26 февраля пройдет матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами». Начало — 04:30 (мск). «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» активно провел межсезонные сборы. На них команда провела ряд контрольных матчей.

Из 6 контрольных поединков «Лос-Анджелес Гэлакси» победил всего лишь раз. А вот проиграла команда четырежды.

Последние матчи: в своем предыдущем матче «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл яркую победу. Команда уверенно одолела «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0).

Вот только поражения от «Шарлотта» (0:3) и «Остина» (1:3) обнажили проблемы команды в обороне. Да и с реализацией не все так весело.

Пока не демонстрирует всего своего потенциала звездный Рикард Пуч. В прошлом чемпионате на его счету значилось всего 7 голов.

Не сыграют: Джаден Нил, Гастон Бругман — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: контрольные матчи в исполнении команды получились довольно противоречивыми.

При этом единственный поединок с «Интером Майами» команда провела успешно. Победа со счетом 3:2 далась команде непросто.

И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. «Лос-Анджелес Гэлакси» явно планирует успешно стартовать в чемпионате.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» в межсезонье проводил контрольные поединки. Правда, в 7 спаррингах была добыта только одна победа.

Причем «Интер Майами» умудрился разгромно уступить «Аль-Насру» (0:6).

Последние матчи: в стартовом туре МЛС команда добыла три очка. «Интер Майами» уверенно расправился с «Реал Солт-Лейк» (2:0).

Не сыграют: Франко Негри, Жан Корентен, Бенджамин Кремаски, Йен Фрэй, Факундо Фариас — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Интер Майами» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо атакует, да и лидеры на месте.

Вообще, состав команды выглядит весьма прилично. Многое будет зависеть, насколько быстро полноценно вернется в обойму Лионель Месси. В паре с ним должен проявить себя и Луис Суарес.

В этом поединке гости наверняка будут активны в атаке. Стартовая виктория прибавила «Интеру Майами» уверенности в своих силах.

Статистика для ставок

«Интер Майами» уже стартовал в чемпионате с победы

Обе команды одержали всего по 1 победе в межсезонных спаррингах

Единственный очный поединок соперников завершился викторией «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.88, а победа соперника — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

Лос-Анджелес Гэлакси — Интер Майами: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.604.052.35Бонус$9500

Прогноз: «Интер Майами» явно постарается продолжить успешный ход в чемпионате, и наверняка будет активен в атаке.

Команда Месси выглядит монолитнее оппонента, который, к тому же, много пропускал в контрольных матчах.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кому-то из оппонентов не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.77