В рамках 26-го тура чемпионата Испании 25 февраля пройдет матч «Бетис» — «Атлетик». Начало — 18:15 (мск). «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас команда находится на 7 месте таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Бетис» настреляла всего 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре Примеры команде удалось добыть лишь один балл. «Бетис» расписал мировую с «Алавесом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Вылетел «Бетис» и из Лиги конференций. Севильцы по сумме двух встреч уступили путевку в следующий раунд загребскому «Динамо».

Не сыграют: Абнер, Иско, Марк Бартра, Айосе Перес, Гвидо Родригес — травмированы. Сократис Папастатопулос, Хуан Миранда, Марк Рока — дисквалифицированы.

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Состояние команды: сейчас главной проблемой севильцев является переполненный лазарет. Обитателей его вполне хватило бы на стартовый состав.

Поединки против «Атлетика» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч «Бетис» выиграл и проиграл по 2 раза.

Стоит отметить, что «Бетис» пропускает в среднем гол за матч. Между тем, основные защитники как раз пропустят отчетную встречу из-за дисквалификации.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

Команда забила 45 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у басков 3 победы при 2 ничейных исходах.

Не сыграют: Андер Эррера — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетик» выглядит весьма прилично. Потенциал у команды высокий, да и состав сыгранный.

При этом Горка Гурусета и Иньяки Уильямс отправили по 9 мячей в ворота соперников. Да и вообще, забить в составе басков может кто угодно.

В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» снова добыл три очка. Баски в родных стенах переиграли крепкую «Жирону» (3:2).

Вообще, баски не проигрывают уже на протяжении календарного месяца. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Статистика для ставок

«Бетис» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Атлетик» имеет шестиматчевую серию без поражений

«Бетис» 3 своих последних поединках забил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.

Бетис — Атлетик: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.703.252.18Бонус$9500

Прогноз: Гости выглядят монолитнее севильцев, и наверняка будут активно атаковать.

«Бетис» имеет значительные кадровые потери, которые явно отразятся на надежности тылов.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23