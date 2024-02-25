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    Сумеют ли баски добыть три очка?

    «Бетис» — «Атлетик». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Примера, 25 февраля 2024 года

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    Алекс Беренгер
    В рамках 26-го тура чемпионата Испании 25 февраля пройдет матч «Бетис» — «Атлетик». Начало — 18:15 (мск). «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Февраля 2024 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:15 Атлетик Атлетик
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне борется за попадание в зону еврокубков. Сейчас команда находится на 7 месте таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Бетис» настреляла всего 28 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в предыдущем туре Примеры команде удалось добыть лишь один балл. «Бетис» расписал мировую с «Алавесом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Вылетел «Бетис» и из Лиги конференций. Севильцы по сумме двух встреч уступили путевку в следующий раунд загребскому «Динамо».

    Не сыграют: Абнер, Иско, Марк Бартра, Айосе Перес, Гвидо Родригес — травмированы. Сократис Папастатопулос, Хуан Миранда, Марк Рока — дисквалифицированы.

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    Состояние команды: сейчас главной проблемой севильцев является переполненный лазарет. Обитателей его вполне хватило бы на стартовый состав.

    Поединки против «Атлетика» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч «Бетис» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Стоит отметить, что «Бетис» пропускает в среднем гол за матч. Между тем, основные защитники как раз пропустят отчетную встречу из-за дисквалификации.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

    Команда забила 45 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у басков 3 победы при 2 ничейных исходах.

    Не сыграют: Андер Эррера — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетик» выглядит весьма прилично. Потенциал у команды высокий, да и состав сыгранный.

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    При этом Горка Гурусета и Иньяки Уильямс отправили по 9 мячей в ворота соперников. Да и вообще, забить в составе басков может кто угодно.

    В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» снова добыл три очка. Баски в родных стенах переиграли крепкую «Жирону» (3:2).

    Вообще, баски не проигрывают уже на протяжении календарного месяца. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Атлетик» имеет шестиматчевую серию без поражений

    • «Бетис» 3 своих последних поединках забил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.

    Бетис — Атлетик: коэффициенты букмекеров

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  • 3.703.252.18Бонус$9500
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    Прогноз: Гости выглядят монолитнее севильцев, и наверняка будут активно атаковать.

    «Бетис» имеет значительные кадровые потери, которые явно отразятся на надежности тылов.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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    «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли баски добыть три очка?
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