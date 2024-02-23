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    Матч обещает быть верховым

    «Веен» Висбаден — «Падерборн». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Падерборн 07
    Прогноз и ставки на «Веен» Висбаден — «Падерборн»
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    «Веен» Висбаден
    В 23-м туре второй немецкой Бундеслиги «Веен» в Висбадене сыграет против «Падерборна». Поединок пройдет 23 февраля, начало — в 20:30 по мск. «Веен» Висбаден — «Падерборн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 23 Февраля 2024 года
    Веен
  • Висбаден
    •  Веен 20:30 Падерборн 07 Падерборн 07
  • Падерборн
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    «Веен» Висбаден

    Турнирное положение: Коллектив Маркуса Каучински с 27 набранными очками находится в нижней части таблицы и всего на пять баллов оторвался от зоны вылета.

    «Веен» в данном первенстве выиграл семь встреч из 22 проведенных, шесть раз сыграл вничью и девять матчей проиграл, разница мячей составляет 25:28.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата клуб из Висбадена на выезде потерпел фиаско от «Шальке» со счетом 0:1. И этим поражением он прервал свою 3-матчевую серию без проигрышей.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Веен» проиграл свой последний поединок, прервав тем самым 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды сыграл вничью и раз выиграл. Всего же у команды в рамках чемпионата только одна виктория за минувший девять встреч.

    «Падерборн»

    Турнирное положение: Подопечные Лукаса Кваснёка с 34 набранными очками идет на шестой строке в таблице и от третьей отстает на четыре пункта.

    За 22 проведенных матча «Падерборн» отпраздновал десять викторий, четыре встречи свел вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей — 34:37.

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    • Последние матчи: В минувшем туре «сине-белые» на своем поле были разгромлены одним из лидеров первенства — «Хольштайном» из Киля 0:4. И данным фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Мартин Энс будет пропускать этот поединок из-за дисквалификации.

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    Состояние команды: «Падерборн» неудачно провел свою последнюю игру, но перед этим дважды победил при одном мировом исходе. Всего же за восемь минувших встреч чемпионата он выиграл пять раз при двух фиаско.

    Статистика для ставок

    • Дома «Веен» уступил только в одном поединке чемпионата из шести последних

    • На выезде «Падерборн» выиграл три из пяти минувших матчей первенства при одном фиаско

    • В пяти из шести последних очных противостояниях этих клубов сыграла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Веена» букмекеры дают коэффициент 2.81. Ничья оценена в 3.65, а победа «Падерборна» оценена в 2.37.

    Коэффициенты матча Веен — Падерборн 07

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  • 2.853.552.40Бонус$9500
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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: Исходя из очной статистики встреч этих команд и из последней в чемпионате можно сделать вывод, что они вновь проведут результативный поединок и обменяются забитыми мячами.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.94.

    Прогноз: А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить с 0 форой на хозяев, ведь дома «Веен» в последнем своем отрезке демонстрирует очень неплохие результаты.

    Ставка: победа «Веена» с форой 0 за 2.08.

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    «Веен» Висбаден — «Падерборн»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Матч обещает быть верховым
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