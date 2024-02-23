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    Сможет ли «Кривбасс» удержаться на вершине?

    ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, УПЛ, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс»
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    Юрий Вернидуб
    В рамках 18-го тура чемпионата Украины 23 февраля пройдет матч ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс». Начало — 16:30 (мск). ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЛНЗ Черкассы

    Турнирное положение: Черкащане в нынешнем сезоне сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 10 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 16 матчах чемпионата игроки ЛНЗ Черкассы настреляли лишь 17 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: на сборах команда провела 9 контрольных поединков. В них черкащане добыли 4 победы при 4 поражениях.

    Явно способен прибавить креативный Владислав Наумец. К слову, именно его точный удар принес команде победу в последнем контрольном матче с батумским «Динамо» (1:0).

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота ЛНЗ Черкассы пропустил четырежды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: по составу команда видится одним из середняков УПЛ. К тому же Олег Дулуб любит и умеет строить коллективы, способные прогрессировать при не самых больших ресурсах.

    Поединки против «Кривбасса» для команды проходят традиционно неудачно. Из двух очных встреч ЛНЗ Черкассы по разу проиграл и сыграл вничью.

    Черкасский клуб заметно изменился в зимнее межсезонье. Пополнили команду хавбек Оливье Тилль, защитники Александр Каплиенко и Арад Бар, а также голкипер Евгений Кучеренко.

    «Кривбасс»

    Турнирное положение: Криворожане в нынешнем сезоне претендуют на звание команды-открытия. Команда Юрия Вернидуба ушла зимовать на 1 строчке таблицы.

    Команда забила 31 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах «Кривбасс» добыл три виктории при одной коллизии.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в зимних спаррингах криворожане выглядели весьма выгодно. В 7 поединках команда 5 раз праздновала победу, уступив лишь «Виктории Пльзень» (0:3).

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    При этом Вернидубу удалось сохранить всех своих лидеров. Например, Олега Кожушко, отличившегося 7 точными ударами в нынешнем сезоне УПЛ.

    В матче первого круга чемпионата Украины «Кривбасс» переиграл черкащан. По голу в свой актив записали Даниил Бескоровайный и Максим Задерака.

    И уж точно гости будут активны в атаке. Криворожане явно нацелились на попадание, как минимум, в призеры.

    Статистика для ставок

    • ЛНЗ Черкассы еще ни разу в истории не побеждал криворожан

    • «Кривбасс» в 7 контрольных матчах проиграл лишь однажды

    • «Кривбасс», наряду с «Днепром-1», побеждает чаще всех в чемпионате — 10 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кривбасс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.26 и 1.64.

    Прогноз: Гости явно намерены удержаться на вершине, к тому же традиционно успешно противостоят черкащанам.

    В контрольных поединках криворожане выглядели весьма выгодно, и явно постараются сыграть на своих козырях.

    Ставка: Победа «Кривбасса» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активничать в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

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    ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кривбасс» удержаться на вершине?
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