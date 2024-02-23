В рамках 18-го тура чемпионата Украины 23 февраля пройдет матч ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс». Начало — 16:30 (мск). ЛНЗ Черкассы — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЛНЗ Черкассы

Турнирное положение: Черкащане в нынешнем сезоне сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 10 месте таблицы.

При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 16 матчах чемпионата игроки ЛНЗ Черкассы настреляли лишь 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: на сборах команда провела 9 контрольных поединков. В них черкащане добыли 4 победы при 4 поражениях.

Явно способен прибавить креативный Владислав Наумец. К слову, именно его точный удар принес команде победу в последнем контрольном матче с батумским «Динамо» (1:0).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота ЛНЗ Черкассы пропустил четырежды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: по составу команда видится одним из середняков УПЛ. К тому же Олег Дулуб любит и умеет строить коллективы, способные прогрессировать при не самых больших ресурсах.

Поединки против «Кривбасса» для команды проходят традиционно неудачно. Из двух очных встреч ЛНЗ Черкассы по разу проиграл и сыграл вничью.

Черкасский клуб заметно изменился в зимнее межсезонье. Пополнили команду хавбек Оливье Тилль, защитники Александр Каплиенко и Арад Бар, а также голкипер Евгений Кучеренко.

«Кривбасс»

Турнирное положение: Криворожане в нынешнем сезоне претендуют на звание команды-открытия. Команда Юрия Вернидуба ушла зимовать на 1 строчке таблицы.

Команда забила 31 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

Последние матчи: в последних пяти матчах «Кривбасс» добыл три виктории при одной коллизии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в зимних спаррингах криворожане выглядели весьма выгодно. В 7 поединках команда 5 раз праздновала победу, уступив лишь «Виктории Пльзень» (0:3).

При этом Вернидубу удалось сохранить всех своих лидеров. Например, Олега Кожушко, отличившегося 7 точными ударами в нынешнем сезоне УПЛ.

В матче первого круга чемпионата Украины «Кривбасс» переиграл черкащан. По голу в свой актив записали Даниил Бескоровайный и Максим Задерака.

И уж точно гости будут активны в атаке. Криворожане явно нацелились на попадание, как минимум, в призеры.

Статистика для ставок

ЛНЗ Черкассы еще ни разу в истории не побеждал криворожан

«Кривбасс» в 7 контрольных матчах проиграл лишь однажды

«Кривбасс», наряду с «Днепром-1», побеждает чаще всех в чемпионате — 10 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кривбасс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.26 и 1.64.

Прогноз: Гости явно намерены удержаться на вершине, к тому же традиционно успешно противостоят черкащанам.

В контрольных поединках криворожане выглядели весьма выгодно, и явно постараются сыграть на своих козырях.

Ставка: Победа «Кривбасса» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активничать в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26