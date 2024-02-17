Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Вольфсбурга» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав в 21 матче 23 очка.

В прошлом туре команда Нико Ковача проиграла на выезде берлинскому «Униону» (0:1), пропустив единственный гол в конце первого тайма.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 3.253.852.15Бонус$9500

Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» теперь составляет шесть матчей. На этом отрезке у «волков» два поражения и четыре ничьи.

Интересно, что «Вольфсбург» перед встречей с «Унионом» забивал хотя бы один мяч в шести в матчах подряд.

Все прогнозы на Бундеслигу

Также отдельно стоит отметить, что «Вольфсбург» выиграл только четыре из десяти домашних матчей в чемпионате, но при этом потерпев лишь три поражения и пропустив в общей сложности 12 мячей.

Не сыграют: Патрик Виммер, Лукас Нмеча, Тиаго Томас и Кун Кастельс.

«Боруссия» Д

«Боруссия» находится на четвертой строчке после 21 сыгранного матча, в которых набрала 40 очков.

«Дортмунд» после небольшого зимнего перерыва наконец-то пришел в себя. В прошлом туре вице-чемпион разгромил на своем поле «Фрайбург» — 3:0. Одним из лучших снова был Дониэлл Мален, забивший два мяча.

Беспроигрышная серия «Боруссии» в лиге теперь составляет семь матчей. При этом команда Эдина Терзича выиграла четыре из пяти последних матчей, забив на этом отрезке 13 мячей.

В контексте предстоящей встречи также важно отметить, что «Боруссия» до сих пор потерпела лишь одно поражение на выезде. В десяти гостевых матчах она пять раз сыграла вничью и пропустила 11 мячей.

Не сыграют: Феликс Нмеча, Карим Адейеми и Джейдон Санчо.

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграла десять из последних 11 матчей против «Вольфсбурга»

«Вольфсбург» пропускал в каждом из шести последних матчей на своем поле

«Боруссия» пропустила лишь два мяча в пяти последних матчах Бундеслиги на выезде

Прогноз и ставка

На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Боруссии» — за 2.22.

Прогноз: «Боруссия» конкретно преобразилась после паузы. Скорее всего, гости обыграют соперника, который очень неубедительно провел недавние матчи против далеко не самых сильных команд.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 2.22.

Также здесь можно рассмотреть смелую ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.70.