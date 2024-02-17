«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав в 21 матче 23 очка.
В прошлом туре команда Нико Ковача проиграла на выезде берлинскому «Униону» (0:1), пропустив единственный гол в конце первого тайма.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д
Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» теперь составляет шесть матчей. На этом отрезке у «волков» два поражения и четыре ничьи.
Интересно, что «Вольфсбург» перед встречей с «Унионом» забивал хотя бы один мяч в шести в матчах подряд.
Также отдельно стоит отметить, что «Вольфсбург» выиграл только четыре из десяти домашних матчей в чемпионате, но при этом потерпев лишь три поражения и пропустив в общей сложности 12 мячей.
Не сыграют: Патрик Виммер, Лукас Нмеча, Тиаго Томас и Кун Кастельс.
«Боруссия» Д
«Боруссия» находится на четвертой строчке после 21 сыгранного матча, в которых набрала 40 очков.
«Дортмунд» после небольшого зимнего перерыва наконец-то пришел в себя. В прошлом туре вице-чемпион разгромил на своем поле «Фрайбург» — 3:0. Одним из лучших снова был Дониэлл Мален, забивший два мяча.
Беспроигрышная серия «Боруссии» в лиге теперь составляет семь матчей. При этом команда Эдина Терзича выиграла четыре из пяти последних матчей, забив на этом отрезке 13 мячей.
В контексте предстоящей встречи также важно отметить, что «Боруссия» до сих пор потерпела лишь одно поражение на выезде. В десяти гостевых матчах она пять раз сыграла вничью и пропустила 11 мячей.
Не сыграют: Феликс Нмеча, Карим Адейеми и Джейдон Санчо.
Статистика для ставок
- «Боруссия» выиграла десять из последних 11 матчей против «Вольфсбурга»
- «Вольфсбург» пропускал в каждом из шести последних матчей на своем поле
- «Боруссия» пропустила лишь два мяча в пяти последних матчах Бундеслиги на выезде
Прогноз и ставка
На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Боруссии» — за 2.22.
Прогноз: «Боруссия» конкретно преобразилась после паузы. Скорее всего, гости обыграют соперника, который очень неубедительно провел недавние матчи против далеко не самых сильных команд.
Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 2.22.
Также здесь можно рассмотреть смелую ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.70.