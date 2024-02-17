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    Сможет ли «Боруссия» продлить беспроигрышную серию?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.22) и прогноз на чемпионат Германии 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» Д
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    Дониэлл Мален
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Вольфсбурга» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Февраля 2024 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиге, набрав в 21 матче 23 очка.

    В прошлом туре команда Нико Ковача проиграла на выезде берлинскому «Униону» (0:1), пропустив единственный гол в конце первого тайма.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Боруссия Д

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    Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» теперь составляет шесть матчей. На этом отрезке у «волков» два поражения и четыре ничьи.

    Интересно, что «Вольфсбург» перед встречей с «Унионом» забивал хотя бы один мяч в шести в матчах подряд.

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    Также отдельно стоит отметить, что «Вольфсбург» выиграл только четыре из десяти домашних матчей в чемпионате, но при этом потерпев лишь три поражения и пропустив в общей сложности 12 мячей.

    Не сыграют: Патрик Виммер, Лукас Нмеча, Тиаго Томас и Кун Кастельс.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» находится на четвертой строчке после 21 сыгранного матча, в которых набрала 40 очков.

    «Дортмунд» после небольшого зимнего перерыва наконец-то пришел в себя. В прошлом туре вице-чемпион разгромил на своем поле «Фрайбург» — 3:0. Одним из лучших снова был Дониэлл Мален, забивший два мяча.

    Беспроигрышная серия «Боруссии» в лиге теперь составляет семь матчей. При этом команда Эдина Терзича выиграла четыре из пяти последних матчей, забив на этом отрезке 13 мячей.

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    • В контексте предстоящей встречи также важно отметить, что «Боруссия» до сих пор потерпела лишь одно поражение на выезде. В десяти гостевых матчах она пять раз сыграла вничью и пропустила 11 мячей.

    Не сыграют: Феликс Нмеча, Карим Адейеми и Джейдон Санчо.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» выиграла десять из последних 11 матчей против «Вольфсбурга»

    • «Вольфсбург» пропускал в каждом из шести последних матчей на своем поле

    • «Боруссия» пропустила лишь два мяча в пяти последних матчах Бундеслиги на выезде

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Боруссии» — за 2.22.

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    Прогноз: «Боруссия» конкретно преобразилась после паузы. Скорее всего, гости обыграют соперника, который очень неубедительно провел недавние матчи против далеко не самых сильных команд.

    Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 2.22.

    Также здесь можно рассмотреть смелую ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.70.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боруссия» продлить беспроигрышную серию?
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