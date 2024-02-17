В субботу, 17 февраля, в 25-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» удерживает четвертую позицию в таблице АПЛ. У лондонской команды на счету 47 очков и отрыв от пятой позиции всего лишь в один пункт.

Дружина Анге Постекоглу в текущем первенстве выиграла 14 встреч из 24, а также по пять раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 51:36.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вулверхэмптон 1X2Новым игрокам 1.554.905.40Бонус$9500

Последние матчи: На прошлых выходных «шпоры» на своем поле в волевом стиле обыграли «Брайтон» со счетом 2:1, вырвав викторию аж на шестой компенсированной минуте. А туром ранее они в гостях расписали мировую против «Эвертона» 2:2.

Не сыграют: Райан Сессеньон и Манор Соломон пребывают в лазарете, а участие Хын Мин Сона под вопросом.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Тоттенхэм» в рамках чемпионата Англии последний раз уступал в конце декабря. После этого он дважды сыграл вничью и смог добиться трех викторий. В отрезке же минувших девяти встреч первенства лондонцы отпраздновали шесть победных результатов.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: Коллектив Гари О’Нила с 32 очками находится на девятой строке и вряд ли сможет побороться за место в еврокубках. Однако и вылет команде не грозит.

«Вулверхэмптон» выиграл в этом чемпионате девять встреч из 24, десять матчей проиграл и пять игр свел вничью, забил 37 мячей, а пропустил на два гола больше.

Последние матчи: В прошлом туре «волки» на своем поле проиграли «Брентфорду» со счетом 0:2, а игровым днем ранее она весьма неожиданно на выезде смогли одолеть «Челси» — 4:2.

Не сыграют: Не сможет принять участие в этой игре Матеус Кунья, у которого в этом сезоне девять забитых мячей.

Состояние команды: «Оранжево-черные» в последнем своем отрезке из трех матчей не отличаются стабильностью. Они проиграли обе домашние встречи, но смогли победить на выезде. Перед этим же они имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой отпраздновали три виктории.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» в этом чемпионате забивал в каждом проведенном поединке

«Вулверхэмптон» не смог забить в двух из семи минувших игр в АПЛ. А на выезде он не уступает уже в трех поединках кряду

«Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма» в трех из четырех последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.61, победа «Вулверхэмптона» — 5.39, ничья — 4.78.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.75 соответственно.

Прогноз: «Шпоры» наверняка продлят свою результативную серию и, скорее всего, смогут забить не один раз. Впрочем, и свои ворота на замке они вряд ли смогут сохранить.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также ожидаем, что первый проведенный мяч не заставит себя долго ждать и будет проведен до 20-й минуты. Ведь очень часто поединки с участием этих команд приносят ранние голы.

Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.10.