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    «Шпоры» продлят свою результативную серию

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 17 февраля 2024 года

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    «Тоттенхэм»
    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Февраля 2024 года
    Тоттенхэм
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    •  Тоттенхэм 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» удерживает четвертую позицию в таблице АПЛ. У лондонской команды на счету 47 очков и отрыв от пятой позиции всего лишь в один пункт.

    Дружина Анге Постекоглу в текущем первенстве выиграла 14 встреч из 24, а также по пять раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 51:36.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вулверхэмптон

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    Последние матчи: На прошлых выходных «шпоры» на своем поле в волевом стиле обыграли «Брайтон» со счетом 2:1, вырвав викторию аж на шестой компенсированной минуте. А туром ранее они в гостях расписали мировую против «Эвертона» 2:2.

    Не сыграют: Райан Сессеньон и Манор Соломон пребывают в лазарете, а участие Хын Мин Сона под вопросом.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Тоттенхэм» в рамках чемпионата Англии последний раз уступал в конце декабря. После этого он дважды сыграл вничью и смог добиться трех викторий. В отрезке же минувших девяти встреч первенства лондонцы отпраздновали шесть победных результатов.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: Коллектив Гари О’Нила с 32 очками находится на девятой строке и вряд ли сможет побороться за место в еврокубках. Однако и вылет команде не грозит.

    «Вулверхэмптон» выиграл в этом чемпионате девять встреч из 24, десять матчей проиграл и пять игр свел вничью, забил 37 мячей, а пропустил на два гола больше.

    Последние матчи: В прошлом туре «волки» на своем поле проиграли «Брентфорду» со счетом 0:2, а игровым днем ранее она весьма неожиданно на выезде смогли одолеть «Челси» — 4:2.

    Не сыграют: Не сможет принять участие в этой игре Матеус Кунья, у которого в этом сезоне девять забитых мячей.

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    • Состояние команды: «Оранжево-черные» в последнем своем отрезке из трех матчей не отличаются стабильностью. Они проиграли обе домашние встречи, но смогли победить на выезде. Перед этим же они имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой отпраздновали три виктории.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» в этом чемпионате забивал в каждом проведенном поединке

    • «Вулверхэмптон» не смог забить в двух из семи минувших игр в АПЛ. А на выезде он не уступает уже в трех поединках кряду

    • «Вулверхэмптон» выиграл у «Тоттенхэма» в трех из четырех последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.61, победа «Вулверхэмптона» — 5.39, ничья — 4.78.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.75 соответственно.

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    Прогноз: «Шпоры» наверняка продлят свою результативную серию и, скорее всего, смогут забить не один раз. Впрочем, и свои ворота на замке они вряд ли смогут сохранить.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.82.

    Прогноз: И также ожидаем, что первый проведенный мяч не заставит себя долго ждать и будет проведен до 20-й минуты. Ведь очень часто поединки с участием этих команд приносят ранние голы.

    Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты за 2.10.

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    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» продлят свою результативную серию
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