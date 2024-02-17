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    Подарит ли себе «Майнц» шанс на спасение?

    «Майнц» — «Аугсбург». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Германии на 17 февраля 2024 года

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    «Майнц» — фаворит матча
    «Майнц» — «Аугсбург». Матч пройдет в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Февраля 2024 года
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    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» занимает 17-е место в зоне вылета. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 35 пропущенных.

    Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть в элите. Спасительная же 15-я строчка располагается в девяти очках.

    Коэффициенты матча Майнц — Аугсбург

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. «Карнавальщики» крупно проиграли чужом поле «Штутгарту» (1:3).

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, коллектив потерпел три поражения при одной ничьей. Словом, он сейчас в ужасной форме.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Центнер, Лайтш, Мвене, Бель и Вайпер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Майнц» не знает побед при пяти поражениях и шести ничьих.

    Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем проигрышей, у клуба мизерные шансы на спасение в первой Бундеслиге.

    Ажорке, Леандро Баррейро и Ли Чжэ Сун в этом сезоне играют ключевую роль в атаке команды. Они — лучшие ее бомбардиры с двумя голами.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: По итогам 21 матча первенства «Аугсбург» занимает 11-е место с 23 очками и разницей мячей 31-39.

    Команда на семь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на 11 — непосредственно зону вылета, в которой выше всех находится как раз ее нынешний соперник.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. Склонить чашу весов на свою сторону не удалось участнику Лиги чемпионов «Лейпцигу» (2:2).

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия в три матча, которые пришлись на чемпионате Германии, при двух ничьих и одном поражении.

    Не сыграют: Бельо, Фрамбергер и Оксфорд — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Аугсбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьей.

    Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

    Эрмедин Демирович — главная атакующая сила «Аугсбурга» с 12 голами. Он занимает пятое место в списке бомбардиров Бундеслиги в текущем сезоне.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Майнц» проиграл

    • в 11 из 12 последних матчей «Майнц» было забито меньше 2,5 голов

    • в 11 последних матчах «Майнц» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.65, победа «Аугсбурга» — в 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.90.

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    Прогноз: в 11 последних матчах хозяева не выиграли. Такая серия вряд ли позволяем «Майнцу» иметь решительный настрой на матч.

    В свою очередь, гости потерпели поражение в лишь в одном из четырех последних поединков.

    Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93

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    «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Подарит ли себе «Майнц» шанс на спасение?
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