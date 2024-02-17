«Майнц» — «Аугсбург». Матч пройдет в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» занимает 17-е место в зоне вылета. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — 35 пропущенных.

Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть в элите. Спасительная же 15-я строчка располагается в девяти очках.

Коэффициенты матча Майнц — Аугсбург 1X2Новым игрокам 2.003.653.75Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. «Карнавальщики» крупно проиграли чужом поле «Штутгарту» (1:3).

В четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, коллектив потерпел три поражения при одной ничьей. Словом, он сейчас в ужасной форме.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Центнер, Лайтш, Мвене, Бель и Вайпер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Майнц» не знает побед при пяти поражениях и шести ничьих.

Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем проигрышей, у клуба мизерные шансы на спасение в первой Бундеслиге.

Ажорке, Леандро Баррейро и Ли Чжэ Сун в этом сезоне играют ключевую роль в атаке команды. Они — лучшие ее бомбардиры с двумя голами.

«Аугсбург»

Турнирное положение: По итогам 21 матча первенства «Аугсбург» занимает 11-е место с 23 очками и разницей мячей 31-39.

Команда на семь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на 11 — непосредственно зону вылета, в которой выше всех находится как раз ее нынешний соперник.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. Склонить чашу весов на свою сторону не удалось участнику Лиги чемпионов «Лейпцигу» (2:2).

На сегодня у клуба безвыигрышная серия в три матча, которые пришлись на чемпионате Германии, при двух ничьих и одном поражении.

Не сыграют: Бельо, Фрамбергер и Оксфорд — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Аугсбург» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьей.

Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

Эрмедин Демирович — главная атакующая сила «Аугсбурга» с 12 голами. Он занимает пятое место в списке бомбардиров Бундеслиги в текущем сезоне.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Майнц» проиграл

в 11 из 12 последних матчей «Майнц» было забито меньше 2,5 голов

в 11 последних матчах «Майнц» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.65, победа «Аугсбурга» — в 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.90.

Прогноз: в 11 последних матчах хозяева не выиграли. Такая серия вряд ли позволяем «Майнцу» иметь решительный настрой на матч.

В свою очередь, гости потерпели поражение в лишь в одном из четырех последних поединков.

Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93