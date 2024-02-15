«Ботафого» Сан-Паулу
Турнирное положение:: Эта команда в текущем чемпионате штата Паулиста выступает неудачно. Ныне «Ботафого» Сан-Паулу находится на 11 строчке таблицы.
При этом атака команды выглядит крайне слабо. В 7 матчах игроки «Ботафого» Сан-Паулу сумели отличиться всего 3 результативными ударами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Ботафого» Сан-Паулу уступил «Интернасьоналю Лимейра» (0:2).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Ботафого» Сан-Паулу добыл лишь 1 балл. Ничья была добыта во встрече с «Итуано» (0:0).
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 2 мяча. А вот в свои ворота «Ботафого» Сан-Паулу пропустил 6 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу вряд ли потянет борьбу за высокие места. А вот на экватор таблицы подняться реально.
Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Три последних поединка прошли вообще без забитых мячей.
Стоит отметить, что «Ботафого» Сан-Паулу традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 4 раза.
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» в нынешнем сезоне явно не блещето. Сейчас команда находится на 12 месте в таблице.
Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Коринтианса» лишь одна победа при 4 поражениях.
Не сыграют: Травмированных нет
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Коринтианс» выступает крайне неудачно. Только совсем недавно команда прервала пятиматчевую пораженческую серию.
В своем последнем матче «Коринтианс» сумел добыть победу. «Тимао» уверенно переиграли «Португезу» (2:0).
Вообще, в своем нынешнем состоянии команда вряд ли поборется за высокие места в чемпионате штата. Уж больно много проблем в организации игры.
Между тем, «тимао» на голову сильнее оппонента. Да и виктория в последнем поединке может стать движущей силой к некоторому подъему в таблице.
Статистика для ставок
- «Ботафого» Сан-Паулу еще ни разу не обыгрывал «тимао»
- «Ботафого» Сан-Паулу не забивал в 3 своих последних матчах
- «Коринтианс» только-только прервал пятиматчевую пораженческую серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.22, а победа соперника — в скромные 4.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.43 и 1.52.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активно атаковать.
И тем, и другим явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться голами сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.10