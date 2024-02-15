В рамках 8-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии 15 февраля пройдет матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Коринтианс». Начало — 03:35 (мск). «Ботафого» Сан-Паулу — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение:: Эта команда в текущем чемпионате штата Паулиста выступает неудачно. Ныне «Ботафого» Сан-Паулу находится на 11 строчке таблицы.

При этом атака команды выглядит крайне слабо. В 7 матчах игроки «Ботафого» Сан-Паулу сумели отличиться всего 3 результативными ударами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Ботафого» Сан-Паулу уступил «Интернасьоналю Лимейра» (0:2).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Ботафого» Сан-Паулу добыл лишь 1 балл. Ничья была добыта во встрече с «Итуано» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 2 мяча. А вот в свои ворота «Ботафого» Сан-Паулу пропустил 6 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу вряд ли потянет борьбу за высокие места. А вот на экватор таблицы подняться реально.

Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Три последних поединка прошли вообще без забитых мячей.

Стоит отметить, что «Ботафого» Сан-Паулу традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 4 раза.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» в нынешнем сезоне явно не блещето. Сейчас команда находится на 12 месте в таблице.

Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Коринтианса» лишь одна победа при 4 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Коринтианс» выступает крайне неудачно. Только совсем недавно команда прервала пятиматчевую пораженческую серию.

В своем последнем матче «Коринтианс» сумел добыть победу. «Тимао» уверенно переиграли «Португезу» (2:0).

Вообще, в своем нынешнем состоянии команда вряд ли поборется за высокие места в чемпионате штата. Уж больно много проблем в организации игры.

Между тем, «тимао» на голову сильнее оппонента. Да и виктория в последнем поединке может стать движущей силой к некоторому подъему в таблице.

Статистика для ставок

«Ботафого» Сан-Паулу еще ни разу не обыгрывал «тимао»

«Ботафого» Сан-Паулу не забивал в 3 своих последних матчах

«Коринтианс» только-только прервал пятиматчевую пораженческую серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.22, а победа соперника — в скромные 4.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.43 и 1.52.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, так что наверняка будут активно атаковать.

И тем, и другим явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться голами сумеют обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.10