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    Потеряет ли «Болонья» пятое место?

    «Болонья» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Италии 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Фиорентина»
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    «Болонья» — фаворит матча
    «Болонья» — «Фиорентина». Матч пройдет 14 февраля в рамках 21-го тура итальянской Серии А, начало — 21:00 (мск). «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2024 года
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    •  Болонья 21:00 Фиорентина Фиорентина
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» занимает пятое место (Лига Европы). В ее активе 33 забитых мяча, в пассиве — 22 пропущенных.

    Команда на один балл опережает шестую «Рому» (Лига конференций), тогда как отрыв от зоны вне еврокубков, седьмой позиции, составляет два очка. Зоне Лиги чемпионов она уступает лишь по дополнительным показателям.

    Коэффициенты матча Болонья — Фиорентина

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали победу над «Лечче». «Россоблу» разгромили соперника, забив четырех безответных мяча.

    На сегодня у клуба победная мини-серия в два матча, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Сумаоро — травма. Дисквалифицированых нет.

    Состояние команды: «Болонья» не знает поражений три поединка кряду (все — в Серии А), при двух победах и одной ничьей.

    Такая игры и результаты сулят клубу хорошие шансы как минимум попасть в еврокубка, а как максимум — в Лигу чемпионов, ведь четвертая «Аталанта» располагается выше лишь за счет лучшей разницы мячей.

    Лучшим бомбардиром хозяев остается Зиркзее, который забил в Серии А восемь мячей. Он занимает 12-е место в списке бомбардиров Серии А в сезоне 2023/2024.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: По итогам 23 матчей Серии А «Фиорентина» занимает седьмое место с 37 очками и разницей мячей 36-26.

    Команда на один балл отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. «Фиалки» сохраняют отличные шансы пробиться в Лигу конференций или даже Лигу Европы — необходимо и дальше стабильно побеждать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал разгромную победу. Хозяева забили «Фрозиноне» пять мячей, пропустив в ответ лишь один.

    Этот успех прервал серию поражений флорентийцев в три поединка кряду во всех турнирах, так что, возможно, «Скуадра Виола» постепенно приходит в себя.

    Не сыграют: Кристенсен, Додо и Кастровили — у всех травмы. Дисквалифицирован — Раньери.

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    • Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Фиорентина» смогла выиграть только один раз, поэтому грядущая игра должна показать, действительно ли она будет набирать форму.

    До этого у «Скуадры Виолы» была серия, по ходу которой они выиграли четыре из пяти матчей, где только в одной игре она оказалась слабее соперника, так что вряд ли недавний спад в результатах можно называть настоящим кризисом.

    Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура и Лукас Бельтран в этом сезоне играют важную роль в решающие моменты для клуба. Первый — и вовсе лучший бомбардир команды с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Болонья» не проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Фиорентина» не выиграла

    • в четырех последних матчах «Болоньи» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.20, победа «Фиорентины» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

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    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Хозяева помногу забивают сами, но и сопернику часто позволяют отличиться.

    «Фиорентина» неизменно пропускала в пяти последних матчах, так что у соперника есть отличные шансы отличиться в ее воротах.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, поскольку именно такая результативность была в четырех последних матчах «Болоньи».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. Потеряет ли «Болонья» пятое место?
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