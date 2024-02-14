«Болонья» — «Фиорентина». Матч пройдет 14 февраля в рамках 21-го тура итальянской Серии А, начало — 21:00 (мск). «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» занимает пятое место (Лига Европы). В ее активе 33 забитых мяча, в пассиве — 22 пропущенных.

Команда на один балл опережает шестую «Рому» (Лига конференций), тогда как отрыв от зоны вне еврокубков, седьмой позиции, составляет два очка. Зоне Лиги чемпионов она уступает лишь по дополнительным показателям.

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Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали победу над «Лечче». «Россоблу» разгромили соперника, забив четырех безответных мяча.

На сегодня у клуба победная мини-серия в два матча, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Сумаоро — травма. Дисквалифицированых нет.

Состояние команды: «Болонья» не знает поражений три поединка кряду (все — в Серии А), при двух победах и одной ничьей.

Такая игры и результаты сулят клубу хорошие шансы как минимум попасть в еврокубка, а как максимум — в Лигу чемпионов, ведь четвертая «Аталанта» располагается выше лишь за счет лучшей разницы мячей.

Лучшим бомбардиром хозяев остается Зиркзее, который забил в Серии А восемь мячей. Он занимает 12-е место в списке бомбардиров Серии А в сезоне 2023/2024.

«Фиорентина»

Турнирное положение: По итогам 23 матчей Серии А «Фиорентина» занимает седьмое место с 37 очками и разницей мячей 36-26.

Команда на один балл отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. «Фиалки» сохраняют отличные шансы пробиться в Лигу конференций или даже Лигу Европы — необходимо и дальше стабильно побеждать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал разгромную победу. Хозяева забили «Фрозиноне» пять мячей, пропустив в ответ лишь один.

Этот успех прервал серию поражений флорентийцев в три поединка кряду во всех турнирах, так что, возможно, «Скуадра Виола» постепенно приходит в себя.

Не сыграют: Кристенсен, Додо и Кастровили — у всех травмы. Дисквалифицирован — Раньери.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Фиорентина» смогла выиграть только один раз, поэтому грядущая игра должна показать, действительно ли она будет набирать форму.

До этого у «Скуадры Виолы» была серия, по ходу которой они выиграли четыре из пяти матчей, где только в одной игре она оказалась слабее соперника, так что вряд ли недавний спад в результатах можно называть настоящим кризисом.

Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура и Лукас Бельтран в этом сезоне играют важную роль в решающие моменты для клуба. Первый — и вовсе лучший бомбардир команды с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Болонья» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Фиорентина» не выиграла

в четырех последних матчах «Болоньи» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.20, победа «Фиорентины» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Хозяева помногу забивают сами, но и сопернику часто позволяют отличиться.

«Фиорентина» неизменно пропускала в пяти последних матчах, так что у соперника есть отличные шансы отличиться в ее воротах.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, поскольку именно такая результативность была в четырех последних матчах «Болоньи».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20