«Унион»
Турнирное положение:: берлинцы нынешний чемпионат проводят крайне неудачно, находясь прямо над опасной зоной — на 15 месте.
Помешала команде загруженность в еврокубках, да и с глубиной состава явно не все так позитивно. Да и вообще, «Унион» заметно выдохся еще осенью.
Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург
Последние матчи: в предыдущем туре «Унион» добыл один балл. На выезде берлинцы расписали мировую с «Майнцем», обменявшись забитыми голами.
Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Унион» добыл 4 очка. Впрочем, гандикап от опасной зоны составляет всего лишь 3 зачетных балла.
Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. Например, от мощной «Баварии» берлинцы пропустили всего один гол.
Не сыграют: Йосип Юранович — травма. Кевин Фогт, Яник Хаберер — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Унион» постепенно выбирается из низов турнирной таблицы. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.
При этом предстоящая игра с нестабильным «Вольфсбургом» — неплохая возможность разжиться очками.
Вот только с реализацией у берлинцев по-прежнему все сложно. В 20 матчах Бундеслиги они смогли отличиться всего лишь 19 голами.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» — крепкий середняк чемпионата Германии, с 23 очками идущий на 11-м месте таблицы.
Команда забила 25, а пропустила 32 мячей.
Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Вольфсбурга» четыре ничьи. Причем три из них были со счетом 1:1.
Не сыграют: Патрик Виммер, Максенс Лакруа, Тиаго Томас — травмированы. Дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Вольфсбург» пока избегает борьбы за выживание. Впрочем, и до еврокубков еще ой как далеко — 8 очков до шестой позиции.
Вот только побеждают «волки» нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Более того, в последних матчах команда куда чаще расписывает мировые соглашения.
Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и матчи с берлинцами складываются для команды с переменным успехом.
Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече с «Шальке» (3:2).
Статистика для ставок
- «Унион» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Вольфсбург» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию
- В очных битвах берлинцев и «волков» чаще всего побеждают хозяева
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.49, а победа гостей — в скромные 3.31.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.18 и 1.79.
Прогноз: «Волки» явно встали на твердый ничейный путь, так что наверняка постараются, как минимум, не сойти с него.
«Унион» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно, но в родных стенах явно сыграет на максимуме своих возможностей.
Ставка: Победа «Униона» за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды в кои-то веки проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18