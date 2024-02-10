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    Три очка для берлинцев?

    «Унион» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 февраля 2024 года

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    «Унион»
    В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Унион» — «Вольфсбург». Начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Февраля 2024 года
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    «Унион»

    Турнирное положение:: берлинцы нынешний чемпионат проводят крайне неудачно, находясь прямо над опасной зоной — на 15 месте.

    Помешала команде загруженность в еврокубках, да и с глубиной состава явно не все так позитивно. Да и вообще, «Унион» заметно выдохся еще осенью.

    Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург

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    Последние матчи: в предыдущем туре «Унион» добыл один балл. На выезде берлинцы расписали мировую с «Майнцем», обменявшись забитыми голами.

    Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Унион» добыл 4 очка. Впрочем, гандикап от опасной зоны составляет всего лишь 3 зачетных балла.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. Например, от мощной «Баварии» берлинцы пропустили всего один гол.

    Не сыграют: Йосип Юранович — травма. Кевин Фогт, Яник Хаберер — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Унион» постепенно выбирается из низов турнирной таблицы. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Вольфсбургом» — неплохая возможность разжиться очками.

    Вот только с реализацией у берлинцев по-прежнему все сложно. В 20 матчах Бундеслиги они смогли отличиться всего лишь 19 голами.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» — крепкий середняк чемпионата Германии, с 23 очками идущий на 11-м месте таблицы.

    Команда забила 25, а пропустила 32 мячей.

    Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Вольфсбурга» четыре ничьи. Причем три из них были со счетом 1:1.

    Не сыграют: Патрик Виммер, Максенс Лакруа, Тиаго Томас — травмированы. Дисквалифицированных нет.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Вольфсбург» пока избегает борьбы за выживание. Впрочем, и до еврокубков еще ой как далеко — 8 очков до шестой позиции.

    Вот только побеждают «волки» нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Более того, в последних матчах команда куда чаще расписывает мировые соглашения.

    Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и матчи с берлинцами складываются для команды с переменным успехом.

    Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече с «Шальке» (3:2).

    Статистика для ставок

    • «Унион» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Вольфсбург» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию

    • В очных битвах берлинцев и «волков» чаще всего побеждают хозяева

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.49, а победа гостей — в скромные 3.31.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.18 и 1.79.

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    Прогноз: «Волки» явно встали на твердый ничейный путь, так что наверняка постараются, как минимум, не сойти с него.

    «Унион» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно, но в родных стенах явно сыграет на максимуме своих возможностей.

    Ставка: Победа «Униона» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды в кои-то веки проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для берлинцев?
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