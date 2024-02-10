В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Унион» — «Вольфсбург». Начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Турнирное положение:: берлинцы нынешний чемпионат проводят крайне неудачно, находясь прямо над опасной зоной — на 15 месте.

Помешала команде загруженность в еврокубках, да и с глубиной состава явно не все так позитивно. Да и вообще, «Унион» заметно выдохся еще осенью.

Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.303.403.30Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре «Унион» добыл один балл. На выезде берлинцы расписали мировую с «Майнцем», обменявшись забитыми голами.

Вообще, в четырех своих последних матча чемпионата «Унион» добыл 4 очка. Впрочем, гандикап от опасной зоны составляет всего лишь 3 зачетных балла.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. Например, от мощной «Баварии» берлинцы пропустили всего один гол.

Не сыграют: Йосип Юранович — травма. Кевин Фогт, Яник Хаберер — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Унион» постепенно выбирается из низов турнирной таблицы. Потенциально команда обязана быть явно выше нынешних позиций.

При этом предстоящая игра с нестабильным «Вольфсбургом» — неплохая возможность разжиться очками.

Вот только с реализацией у берлинцев по-прежнему все сложно. В 20 матчах Бундеслиги они смогли отличиться всего лишь 19 голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» — крепкий середняк чемпионата Германии, с 23 очками идущий на 11-м месте таблицы.

Команда забила 25, а пропустила 32 мячей.

Последние матчи: в последних четырех матчах в активе у «Вольфсбурга» четыре ничьи. Причем три из них были со счетом 1:1.

Не сыграют: Патрик Виммер, Максенс Лакруа, Тиаго Томас — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Вольфсбург» пока избегает борьбы за выживание. Впрочем, и до еврокубков еще ой как далеко — 8 очков до шестой позиции.

Вот только побеждают «волки» нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Более того, в последних матчах команда куда чаще расписывает мировые соглашения.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Да и матчи с берлинцами складываются для команды с переменным успехом.

Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече с «Шальке» (3:2).

Статистика для ставок

«Унион» в среднем забивает меньше гола за матч

«Вольфсбург» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию

В очных битвах берлинцев и «волков» чаще всего побеждают хозяева

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.49, а победа гостей — в скромные 3.31.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.18 и 1.79.

Прогноз: «Волки» явно встали на твердый ничейный путь, так что наверняка постараются, как минимум, не сойти с него.

«Унион» в нынешнем сезоне выглядит не столь грозно, но в родных стенах явно сыграет на максимуме своих возможностей.

Ставка: Победа «Униона» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды в кои-то веки проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18