«Веен» Висбаден сыграет на своем поле с «Нюрнбергом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 20:30 мск. «Веен» Висбаден — «Нюрнберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Веен» Висбаден

Эта команда в текущем сезоне сражается за выживание. «Веен» Висбаден пребывает на 12 позиции, опережая опасную зону на 6 очков.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 20 матчах чемпионата висбаденцы отличились всего 24 точными ударами.

Коэффициенты матча Веен — Нюрнберг 1X2Новым игрокам 2.173.753.10Бонус$9500

Предыдущий матч «Веен» Висбаден может записать себе в актив. Команда на выезде расписала мировую с «Карлсруэ» (2:2).

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Причем до того «Веен» Висбаден переиграл «Герту» (3:1). А вот с «Магдебургом» команда справиться не сумела (0:1).

Хозяева явно намерены подтянуться к экватору таблицы. Да и оборона соперника не выдерживает никакой критики.

«Нюрнберг»

Эта команда нынче ходит в середняках Второй Бундеслиги. «Нюрнберг» осел на 10 месте, выиграв и проиграв по 8 раз.

Причем забила команда 29 голов в 20 поединках чемпионата. При этом в свои ворота пропущено уже 38 мячей.

В своем последнем поединке «Нюрнберг» не сумел добыть три очка. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Оснабрюком» (2:2).

А вот до того команда была разгромлена «Ганновером» (0:3). Зато «Ганзу» удалось переиграть уверенно (3:0).

И уж точно «Нюрнберг» постарается зацепиться за очки. К слову, в двух последних очных поединках команда обыгрывала висбаденцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Веена» Висбаден предлагают — 2.20.

На викторию «Нюрнберга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.60.

В битве середняков турнирной таблицы вряд ли кто-то будет особо рисковать , так что мировая неизбежна.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.