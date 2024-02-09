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    «Веен» Висбаден — «Нюрнберг». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Веен» Висбаден — «Нюрнберг»
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    «Нюрнберг»
    «Веен» Висбаден сыграет на своем поле с «Нюрнбергом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 20:30 мск. «Веен» Висбаден — «Нюрнберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 09 Февраля 2024 года
    Веен
  • Висбаден
    •  Веен 20:30 Нюрнберг Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •

    «Веен» Висбаден

    Эта команда в текущем сезоне сражается за выживание. «Веен» Висбаден пребывает на 12 позиции, опережая опасную зону на 6 очков.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 20 матчах чемпионата висбаденцы отличились всего 24 точными ударами.

    Коэффициенты матча Веен — Нюрнберг

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  • 2.173.753.10Бонус$9500
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    Предыдущий матч «Веен» Висбаден может записать себе в актив. Команда на выезде расписала мировую с «Карлсруэ» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Причем до того «Веен» Висбаден переиграл «Герту» (3:1). А вот с «Магдебургом» команда справиться не сумела (0:1).

    Хозяева явно намерены подтянуться к экватору таблицы. Да и оборона соперника не выдерживает никакой критики.

    «Нюрнберг»

    Эта команда нынче ходит в середняках Второй Бундеслиги. «Нюрнберг» осел на 10 месте, выиграв и проиграв по 8 раз.

    Причем забила команда 29 голов в 20 поединках чемпионата. При этом в свои ворота пропущено уже 38 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Нюрнберг» не сумел добыть три очка. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Оснабрюком» (2:2).

    А вот до того команда была разгромлена «Ганновером» (0:3). Зато «Ганзу» удалось переиграть уверенно (3:0).

    И уж точно «Нюрнберг» постарается зацепиться за очки. К слову, в двух последних очных поединках команда обыгрывала висбаденцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Веена» Висбаден предлагают — 2.20.

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    На викторию «Нюрнберга» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.60.

    В битве середняков турнирной таблицы вряд ли кто-то будет особо рисковать, так что мировая неизбежна.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Веен» Висбаден — «Нюрнберг»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?
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