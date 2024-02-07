«Ноттингем Форест» сыграет против «Бристоль Сити» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ноттингем Форест»

В третьем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» обыграл «Блэкпул» (3:2) в дополнительное время в переигровке, после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником на выезде.

По итогам 22-х туров АПЛ команда занимает 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета — 18-го места, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги «Лесники» на своем поле уступили «Арсеналу» (1:2), хотя до 65-й минуты соперники не могли отличиться голами.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при одной ничьей и двух поражениях, так что у него явно не лучшая форма.

«Бристоль Сити»

В третьем раунде Кубка Англии «Бристоль Сити» сенсационно обыграл «Вест Хэм» (1:0) в переигровке, после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником дома.

После 30-ти туров второго по рангу английского дивизиона команда занимает 14-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ — шестой строчки.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства (Чемпионшип) он на своем поле уступил «Лидс Юнайтед» (0:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей также не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ноттингем Форест», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 6,10, ничья — в 4,40.

В семи из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,80.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» был реализован именно такой сценарий.