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    Сотворит ли «Бристоль Сити» еще одну сенсацию?

    «Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити»
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    «Ноттингем Форест» сыграет против «Бристоль Сити» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Бристоль Сити»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Февраля 2024 года

    «Ноттингем Форест»

    В третьем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» обыграл «Блэкпул» (3:2) в дополнительное время в переигровке, после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником на выезде.

    По итогам 22-х туров АПЛ команда занимает 17-ю позицию с отрывом в один балл от зоны вылета — 18-го места, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Бристоль Сити

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  • 1.554.306.30Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги «Лесники» на своем поле уступили «Арсеналу» (1:2), хотя до 65-й минуты соперники не могли отличиться голами.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при одной ничьей и двух поражениях, так что у него явно не лучшая форма.

    «Бристоль Сити»

    В третьем раунде Кубка Англии «Бристоль Сити» сенсационно обыграл «Вест Хэм» (1:0) в переигровке, после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником дома.

    После 30-ти туров второго по рангу английского дивизиона команда занимает 14-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ — шестой строчки.

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    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства (Чемпионшип) он на своем поле уступил «Лидс Юнайтед» (0:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей также не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ноттингем Форест», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 6,10, ничья — в 4,40.

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    В семи из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,80.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в семи из восьми последних матчей «Ноттингем Форест» был реализован именно такой сценарий.

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