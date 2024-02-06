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    Выйдет ли «Ренн» в четвертьфинал Кубка Франции?

    «Сошо» — «Ренн». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сошо» — «Ренн»
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    «Ренн» — фаворит матча
    «Сошо» сыграет против «Ренна» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 22:45 мск. «Сошо» — «Ренн»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 06 Февраля 2024 года
    Сошо
  • Франция. Кубок
    •  Сошо 22:45 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Сошо»

    На пути в 1/8 финала Кубка Франции «Сошо» преодолел четыре стадии. Ранее ей удалось обыграть «Юра Сюд» (2:1), «Гайспольсайм» (4:0), «Лорьян» (2:1) и по пенальти — «Реймс» (2:2).

    По итогам 18-ти туров третьего по рангу дивизиона Франции команда занимает четвертую позицию с отставанием в пять очков от проходной в Лигу 2 второй позиции.

    В своем последнем поединке клуб не смог выиграть. В рамках национального чемпионата «Львы» разошлись миром на своем поле с «Ред Старом» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков в разных турнирах при шести победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

    «Ренн»

    На пути в 1/8 финала Кубка Франции «Ренн» преодолел две стадии. Ранее ему удалось обыграть «Генгам» (2:0) и в серии пенальти — «Марсель» (1:1).

    После 20-ти матчей французской Лиги 1 команда занимает девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков — шестой строчки.

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    На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков во всех турнирах и беспроигрышная — в семь матчей, так что у гостей отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Сошо» оценивается в 5,70, ничья — в 3,95.

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    В восьми из девяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1,97, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Сошо» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ренн» в четвертьфинал Кубка Франции?
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