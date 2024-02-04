«Сантос»
Эта команда в прошлом сезоне сенсационно покинула бразильский элитный дивизион. Так что теперь «Сантос» постарается быстро вернуться в высший свет.
Пока же команда выиграла в трех матчах из 4 в рамках чемпионата штата Паулиста. Причем отставание от лидера минимальное.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сантос» добыл минимальную викторию над «Агуа Сантой».
А вот «Палмейрасу» команда проиграла (1:2). Зато до того «Сантос» нанес поражение «Понте-Прете» (3:1).
Наверняка в этой встрече «Сантос» постарается проявить себя максимальным образом. Номинальные хозяева явно сразу понесутся в атаку.
«Шанхай Шеньхуа»
Прошедший сезон успешным для шанхайцев никак не назовешь. Команда финишировала на скромном 5 месте в чемпионате Китая.
Причем «Шанхай Шеньхуа» завоевал Кубок Китая. В финале с минимальным счетом был обыгран «Шаньдун Тайшань».
Свой последний поединок китайцы провели успешно. В контрольной встрече команда минимально переиграла «Аль-Духаиль».
Да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» не пропускал в трех своих последних поединках. Так что теперь важно сохранить такую монолитность тылов.
Номинальные гости явно не будут лишь отсиживаться в обороне. Китайцы не боятся соперника, который, к тому же, отнюдь небезгрешен.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 1.75.
На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают — 4.15, ничья оценена — в 4.20.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.57