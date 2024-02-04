«Сантос» сыграет на своем поле с «Шанхай Шеньхуа» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сантос»

Эта команда в прошлом сезоне сенсационно покинула бразильский элитный дивизион. Так что теперь «Сантос» постарается быстро вернуться в высший свет.

Пока же команда выиграла в трех матчах из 4 в рамках чемпионата штата Паулиста. Причем отставание от лидера минимальное.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сантос» добыл минимальную викторию над «Агуа Сантой».

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А вот «Палмейрасу» команда проиграла (1:2). Зато до того «Сантос» нанес поражение «Понте-Прете» (3:1).

Наверняка в этой встрече «Сантос» постарается проявить себя максимальным образом. Номинальные хозяева явно сразу понесутся в атаку.

«Шанхай Шеньхуа»

Прошедший сезон успешным для шанхайцев никак не назовешь. Команда финишировала на скромном 5 месте в чемпионате Китая.

Причем «Шанхай Шеньхуа» завоевал Кубок Китая. В финале с минимальным счетом был обыгран «Шаньдун Тайшань».

Свой последний поединок китайцы провели успешно. В контрольной встрече команда минимально переиграла «Аль-Духаиль».

Да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» не пропускал в трех своих последних поединках. Так что теперь важно сохранить такую монолитность тылов.

Номинальные гости явно не будут лишь отсиживаться в обороне. Китайцы не боятся соперника, который, к тому же, отнюдь небезгрешен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 1.75.

На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают — 4.15, ничья оценена — в 4.20.

Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке , и наверняка преуспеют в этом.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.57