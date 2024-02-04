ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января Алджамейн Стерлинг5 причин, почему Алджамейн Стерлинг провалится в полулегком весе UFC Сборная АвстралииАвстралия — Южная Корея 1:2. Онлайн
  • 01:00
    • Голы Мбаппе и Асенсио принесли «ПСЖ» победу в матче со «Страсбургом»
  • 00:57
    • Сборная ДР Конго победила Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 00:24
    • «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
  • 22:28
    • Нигерия обыграла Анголу и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:24
    • Московское «Динамо» справилось с «Торпедо»
  • 22:10
    • СКА оказался сильнее ЦСКА
  • 21:54
    • «Спартак» разобрался с «Автомобилистом»
    Все новости спорта

    Ставим на голевое изобилие!

    «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сантос»
    «Сантос» сыграет на своем поле с «Шанхай Шеньхуа» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 16:00 мск. «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сантос»

    Эта команда в прошлом сезоне сенсационно покинула бразильский элитный дивизион. Так что теперь «Сантос» постарается быстро вернуться в высший свет.

    Пока же команда выиграла в трех матчах из 4 в рамках чемпионата штата Паулиста. Причем отставание от лидера минимальное.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сантос» добыл минимальную викторию над «Агуа Сантой».

    Все прогнозы на футбол

    А вот «Палмейрасу» команда проиграла (1:2). Зато до того «Сантос» нанес поражение «Понте-Прете» (3:1).

    Наверняка в этой встрече «Сантос» постарается проявить себя максимальным образом. Номинальные хозяева явно сразу понесутся в атаку.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Прошедший сезон успешным для шанхайцев никак не назовешь. Команда финишировала на скромном 5 месте в чемпионате Китая.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» завоевал Кубок Китая. В финале с минимальным счетом был обыгран «Шаньдун Тайшань».

  • Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы
  • Ваш путеводитель по четвертьфиналу Кубка африканских наций
  • 01/02/2024

    • Свой последний поединок китайцы провели успешно. В контрольной встрече команда минимально переиграла «Аль-Духаиль».

    Да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» не пропускал в трех своих последних поединках. Так что теперь важно сохранить такую монолитность тылов.

    Номинальные гости явно не будут лишь отсиживаться в обороне. Китайцы не боятся соперника, который, к тому же, отнюдь небезгрешен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 1.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают — 4.15, ничья оценена — в 4.20.

    Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, и наверняка преуспеют в этом.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Уругвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Индиана — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атланта — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Хьюстон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  6.54
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — Ботев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Иран — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры