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    Команда Александра Головина обыграет «Гавр» Кузяева?

    «Монако» — «Гавр». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Гавр»
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    «Монако»
    4 февраля в рамках 20-го тура французская Лига 1 «Монако» на своем поле сыграет против «Гавра». Начало игры запланировано на 15:00 по мск. «Монако» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Февраля 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 15:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Еще на старте нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» претендовал на лидерство в чемпионате, но сейчас команда сдала свою позиции, занимая 4-е место в таблице с 34 очками в активе. «Монако» отстает от 1-й позиции на 13 очков.

    Команда довольно много забила за 19 туров в нынешнем сезоне (36 голов), занимая 2-е место в лиге по этому показателю. В последнее время «Монако» также регулярно забивала.

    Коэффициенты матча Монако — Гавр

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    За последние 5 матчей команда проиграла только «Реймсу» (1:3), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Монако» забил 10 голов при 9-и пропущенных.

    Все прогнозы на Лигу 1

    К слову, российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал одним из ключевых игроков в команде. За 17 встреч в нынешнем сезоне футболист забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

    «Гавр»

    С нынешнего сезона команда добралась до Лиги 1 и выступает в чемпионате довольно неплохо. «Гавр» занимает 11-е место в таблице с 23 очками в активе, но для того, чтобы удержаться в серединке необходимо более менее стабильно набирать очки.

    У «Гавра» отличные результаты в последнее время. За последние 5 матчей команда проиграла только «Реймсу» (0:1), также один раз сыграла вничью и трижды победила.

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    • В последнем туре «Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3). К слову, в том матче участвовать российский полузащитник Далер Кузяев, который неплохо вписался в состав «Гавра». За 19 встреч футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    «Монако» и «Гавр» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). Смогут ли гости удивить и на сей раз? В Монако это будет сделать гораздо сложнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Гавра» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.60.

    Сейчас обе команды набрали отличный ход, но «Монако» выглядит сильнее и интереснее. Можно предположить, что «Гавру» не удастся поразить ворота соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Гавра» 0.5 меньше за 2.15. Еще один вариант ставки — Победа «Монако» с форой (-1) за 1.78.

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    «Монако» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Александра Головина обыграет «Гавр» Кузяева?
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