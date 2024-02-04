4 февраля в рамках 20-го тура французская Лига 1 «Монако» на своем поле сыграет против «Гавра». Начало игры запланировано на 15:00 по мск. «Монако» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монако»

Еще на старте нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» претендовал на лидерство в чемпионате, но сейчас команда сдала свою позиции, занимая 4-е место в таблице с 34 очками в активе. «Монако» отстает от 1-й позиции на 13 очков.

Команда довольно много забила за 19 туров в нынешнем сезоне (36 голов), занимая 2-е место в лиге по этому показателю. В последнее время «Монако» также регулярно забивала.

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За последние 5 матчей команда проиграла только «Реймсу» (1:3), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Монако» забил 10 голов при 9-и пропущенных.

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К слову, российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал одним из ключевых игроков в команде. За 17 встреч в нынешнем сезоне футболист забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Гавр»

С нынешнего сезона команда добралась до Лиги 1 и выступает в чемпионате довольно неплохо. «Гавр» занимает 11-е место в таблице с 23 очками в активе, но для того, чтобы удержаться в серединке необходимо более менее стабильно набирать очки.

У «Гавра» отличные результаты в последнее время. За последние 5 матчей команда проиграла только «Реймсу» (0:1), также один раз сыграла вничью и трижды победила.

В последнем туре «Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3). К слову, в том матче участвовать российский полузащитник Далер Кузяев, который неплохо вписался в состав «Гавра». За 19 встреч футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Монако» и «Гавр» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). Смогут ли гости удивить и на сей раз? В Монако это будет сделать гораздо сложнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.50.

На викторию «Гавра» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.60.

Сейчас обе команды набрали отличный ход, но «Монако» выглядит сильнее и интереснее. Можно предположить, что «Гавру» не удастся поразить ворота соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Гавра» 0.5 меньше за 2.15. Еще один вариант ставки — Победа «Монако» с форой (-1) за 1.78.