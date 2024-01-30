«Ковентри» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 января, начало — в 22:45 мск. «Ковентри» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ковентри»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Ковентри» находится на 6 месте таблицы.

Вот только команда слишком часто теряет очки на ровном месте. Из 28 матчей аж 10 она завершила подписанием мировых.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Бристоль Сити 1X2Новым игрокам 1.833.604.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда также провела неудачно. «Ковентри» в Кубке Англии не сумел переиграть «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

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А вот до того команда выиграла четыре матча к ряду. Очевидно, основная ставка сделана на попадание в топ-6.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Ковентри» давненько не обыгрывал бристольцев, да и в чемпионате команда на ходу.

«Бристоль Сити»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Бристоль Сити» пребывает чуть ниже экватора турнирной таблицы.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 28 матчах в воротах бристольцев побывал 31 мяч.

А вот свой последний поединок «Бристоль Сити» провел относительно успешно. Команда не дала себя обыграть «Ноттингем Форесту» (0:0).

А вот до того команда расписала мировую с «Уотфордом» (1:1). Более того, из Кубка Англии чуть раньше она выбила «Вест Хэм» (1:0).

Гости по игре выглядят явно слабее соперника. Бристольцы явно не лучшим образом выглядят в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ковентри» предлагают — 1.86.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.70.

«Ковентри» сильнее соперника, и явно начнет встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Ковентри» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Ничья во 2 тайме за 2.53.