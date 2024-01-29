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    Катар — Палестина. Ставка (к. 1,76) и прогноз на Кубок Азии 29 января 2024 года

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    Акрам Афиф — звезда Катара
    Катар — Палестина. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Азии 29 января, начало — 19:00 (мск) Катар — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала 29 Января 2024 года
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  • Кубок Азии-2023. 1/8 финала
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    Катар

    Сборная уверенно прошла групповой этап с Таджикистаном, Китаем и Ливаном, набрав девять очков из девяти возможных, и с первого места попала в плей-офф.

    Были последовательно обыграны Ливан (3:0), Таджикистан (1:0), Китай (1:0). Как видим, Катар не пропустил ни одного мяча, при этом пять раз поразил ворота соперников.

    Коэффициенты матча Катар — Палестина

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    В третьем туре испанский наставник против Китая (1:0) Тинтин Маркес дал возможность отдохнуть части лидеров перед плей-офф, и они подойдут к игре с Палестиной максимально свежими и отдохнувшими.

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    Катар — довольно обученная сборная с выстроенной игрой и несколькими звездами в составе. В первую очередь, это 27-летний форвард Акрам Афиф, который на групповом этапе забил три гола. Неплохая результативность у него и в местном чемпионате.

    Палестина

    Попадание этой сборной в плей-офф можно смело назвать неожиданностью турнира. Палестина вышла из довольно крепкой группы С, добравшись со третьего места.

    В первом туре команда потерпела разгромное поражение от Ирана (1:4), затем была ничья с ОАЭ (1:1) и наконец сенсационно крупная победа над Гонконгом со счетом 3:0.

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    • Именно она позволила добраться из числа третьих команд в плей-офф Кубка. Главным творцом этого успеха можно назвать алжирского тренера Макрама Даббуба.

    Он возглавил Палестину в мае 2021 года, привел сборную к громадному успеху и ликованию в стране, на фоне всех событий творящихся вокруг нее.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры видят явным фаворитом Катар, на победу которого дают 1,46, на Палестину — 8,10, а на ничью — 4,40.

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    Катар значительно превосходит Палестину по уровню футболистов и организации игры, все неожиданности и сенсации должны остаться на стадии группового турнира.

    В этой игре хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа Катара с форой минус 1 за 1,76.

    Любители рискнуть могут попробовать ставку Катара с форой минус 2 за 3,60.

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    Катар — Палестина: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на футбол. Сенсации закончились в группе
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