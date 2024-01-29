Катар — Палестина. Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Азии 29 января, начало — 19:00 (мск) Катар — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Катар

Сборная уверенно прошла групповой этап с Таджикистаном, Китаем и Ливаном, набрав девять очков из девяти возможных, и с первого места попала в плей-офф.

Были последовательно обыграны Ливан (3:0), Таджикистан (1:0), Китай (1:0). Как видим, Катар не пропустил ни одного мяча, при этом пять раз поразил ворота соперников.

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В третьем туре испанский наставник против Китая (1:0) Тинтин Маркес дал возможность отдохнуть части лидеров перед плей-офф, и они подойдут к игре с Палестиной максимально свежими и отдохнувшими.

Все прогнозы на футбол

Катар — довольно обученная сборная с выстроенной игрой и несколькими звездами в составе. В первую очередь, это 27-летний форвард Акрам Афиф, который на групповом этапе забил три гола. Неплохая результативность у него и в местном чемпионате.

Палестина

Попадание этой сборной в плей-офф можно смело назвать неожиданностью турнира. Палестина вышла из довольно крепкой группы С, добравшись со третьего места.

В первом туре команда потерпела разгромное поражение от Ирана (1:4), затем была ничья с ОАЭ (1:1) и наконец сенсационно крупная победа над Гонконгом со счетом 3:0.

Именно она позволила добраться из числа третьих команд в плей-офф Кубка. Главным творцом этого успеха можно назвать алжирского тренера Макрама Даббуба.

Он возглавил Палестину в мае 2021 года, привел сборную к громадному успеху и ликованию в стране, на фоне всех событий творящихся вокруг нее.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры видят явным фаворитом Катар, на победу которого дают 1,46, на Палестину — 8,10, а на ничью — 4,40.

Катар значительно превосходит Палестину по уровню футболистов и организации игры, все неожиданности и сенсации должны остаться на стадии группового турнира.

В этой игре хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа Катара с форой минус 1 за 1,76.

Любители рискнуть могут попробовать ставку Катара с форой минус 2 за 3,60.